L'horoscope du 15 avril 2020

publié le 15/04/2020 à 05:30

Bélier

On va encore parler de vos projets aujourd'hui, la conjoncture s'y prête et si vous avez des idées, c'est le moment de les mettre sur la table, en chassant les plus utopiques. La Lune Verseau est très idéaliste mais heureusement, Saturne la remet sur le bon chemin et vous comprendrez rapidement que vous avez intérêt à rester dans la dure réalité de cette époque que nous vivons. Vous pourriez aussi apprécier la solidarité ambiante.



Taureau

Ce n'est pas une journée favorable à votre tranquillité l'attitude des autres vous fera râler parce qu'ils vous en demanderont trop et que vous en aurez ras-le-bol. Mais il faudra faire contre mauvaise fortune bon coeur, et d'ailleurs vous parviendrez à vous en débarrasser à un moment ou à un autre pour retrouver le silence et la paix dont vous avez besoin en ce moment. Cela concerne surtout le 2ème décan.



Gémeaux

Un vent de révolte va souffler, vous aurez envie de dire ce que vous voulez, à qui vous voulez, mais à votre place je veillerais tout de même à ne pas parler trop vite. Vous risquez d'en dire trop, et surtout de ne pas être très juste, d'être un peu trop critique. Essayez de canaliser cette tendance car, en ce moment, tout le monde est plus ou moins à fleur de peau et on prendra mal vos remarques.



Cancer

Né en juin, il est possible qu'une question d'argent se pose aujourd'hui, certains d'entre vous recevront un courrier de rappel pour quelque chose qu'ils ont oublié de payer. Ou alors c'est vous qui aurez de l'argent à réclamer à quelqu'un ou à un organisme qui vous en doit. Cela dit, du fait de la situation, vos revenus peuvent avoir chuté et vous êtes en manque. Du coup, vous chercherez si vous avez quelque chose à vendre.



Lion

Un petit bug pour ceux du 1er décan, et même du début du second. Cela ne viendra pas de vous mais d'un partenaire qui risque de vous opposer un refus très vexant. Et les refus, vous n'aimez pas ça ! En général vous n'en restez pas là et le ton risque de monter. Pour certains, c'est un problème relationnel qui se posera ; je vous en ai déjà parlé, vous avez un choix à faire quant à votre désir de continuer une relation ou au contraire d'y mettre un terme.



Vierge

Il semble qu'un imprévu peut désorganiser votre journée et comme vous êtes généralement très à cheval sur vos habitudes, vous risquez d'en être perturbé. Mais seulement pendant quelques heures, après vous vous adapterez parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Mais il est également possible que l'un de vos outils, ou un appareil, se mette à fonctionner de travers ou à ne plus fonctionner du tout. La catastrophe !



Balance

Une bonne journée pour vous, apparemment vous serez content de tout et surtout de vous-même, ce qui est rare. Vous trouvez souvent que vous êtes totalement imparfait... C'est vrai, personne n'est parfait, et alors, quelle importance ? Qui voulez-vous réellement satisfaire en cherchant à être dans la perfection ? Ce n'est pas l'adulte qui est au premier plan, là, c'est plutôt l'enfant qui a peur de décevoir ses parents.

Scorpion

Pas géniale cette journée pour le 1er décan, mais vous avez les moyens de lutter contre la morosité : ne vous laissez surtout pas malmener par vos émotions, prenez du recul. En effet, c'est le secteur qui gère vos émotions qui est en question aujourd'hui, et c'est probablement parce que vous serez en bisbille avec un membre de votre clan familial que vous serez ainsi remué intérieurement.





Sagittaire

La plupart des planètes sont bien alignées avec vous, d'une manière ou d'une autre vous profiterez de cette journée pour faire quelque chose de positif pour autrui. En tout cas, vous aurez une idée et si vous ne pouvez pas la réaliser tout de suite, vous pouvez être sûr que vous y arriverez dès que ce sera possible. L'un de vos projets pourrait aussi prendre bonne tournure si vous êtes né autour des 22, 23, 24 novembre.



Capricorne

Que ce soit un but que vous vous êtes fixé ou un service qu'on vous a demandé, vous vous rendrez utile aujourd'hui et il est sûr qu'on vous en sera reconnaissant. Ce n'est pas souvent que ceux qu'on aide sont reconnaissants, aussi profitez-en ! Par ailleurs, une question d'argent pourrait vous tracasser pendant quelques heures, rien de très ennuyeux, vous y accorderez plus d'importance que ça en a !



Verseau

Vous risquez d'être un peu nerveux et surtout très réactif. Tout vous atteindra un peu trop fort et il serait bon que vous trouviez le moyen de vous protéger... de vous-même. Certains seront angoissés, auront la boule au ventre, et je parle à la fois pour les natifs du 20 au 24 janvier et pour ceux qui sont nés les 31 janvier, 1er et 2 février (Mars est posée sur votre Soleil). Le mieux pour ceux-là, c'est de dépenser leur énergie chacun à sa manière.



Poissons

Comme souvent, vous serez face à un dilemme concernant l'argent, que vous en ayez ou pas, vous vous poserez des questions sur l'utilité d'un éventuel investissement. Ou alors, vous avez oublié une facture dans un coin, volontairement ou non, et aujourd'hui vous êtes au pied du mur. Mais peut-être faites-vous partie de ceux qui n'ont pas la possibilité de glisser une lettre dans la boîte parce qu'elle est trop loin ?