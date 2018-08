L'horoscope du 15 août 2018

publié le 15/08/2018 à 07:10

Bélier

Une journée propice à une bonne entente avec vos proches et votre conjoint ; les célibataires de fin mars, eux, pourraient sentir le coeur battre plus vite. Ce sera peut-être très passager, mais cela fera du bien malgré tout ! Vous avez en effet reçu une dissonance de Saturne et elle n'est pas terminée. Ne vous mettez pas en situation de prendre des coups, mais ne vous isolez pas non plus des autres, vous avez plus que jamais besoin de leur présence et de leur affection.

Taureau

D'habitude, vous n'aimez pas dire du mal des autres. Au pire, vous vous moquez légèrement, vous êtes taquin. Mais aujourd'hui, vous aurez la dent un peu dure. Peut-être que vous ne direz rien de ce qui vous déplaît chez l'un de vos proches parce que vous ne voulez pas d'histoire, mais vous n'en penserez pas moins ! Né début mai, vous êtes plus particulièrement sensible à la conjoncture, pour les autres Taureau ce sera très anecdotique et cela n'aura pas de suite.

Gémeaux

Le zodiaque et vous-même vous voulez du bien, aussi essayez de ne plus attendre des autres qu'ils arrangent votre situation, 2e décan. Faites-le vous-même. Si vous êtes dépendant de nature, ce sera plus difficile car vous avez compris qu'il fallait changer votre fonctionnement. Mais si c'est quelque chose de récent (la dépendance), vous pouvez vous en sortir par vous-même ; cela vous demandera un supplément de lucidité dont vous êtes tout à fait capable.

Cancer

La dépendance vous connaissez bien, c'est une vielle amie/ennemie qui vous attache très fort et souvent malgré vous, à votre famille, la vraie ou une autre. Cela peut être une famille professionnelle par exemple, que certains devraient quitter à la suite d'une rupture de contrat (né en juin). Mais, je le répète, après le départ de Saturne vous sentirez davantage les bons influx d'Uranus qui vous conduisent vers une expérience nouvelle et certainement plus enrichissante.

Lion

Quel que soit votre décan, c'est une bonne journée où tout vous intéressera, et les petits problèmes de vos proches en particulier. Vos conseils seront écoutés. Par ailleurs, si vous êtes né les 3, 4, 5 août, Mercure stationne à présent sur votre Soleil avant de repartir en marche avant dimanche. Si vous réfléchissez sur un projet et que vous ne parvenez pas à y voir clair, attendez dimanche ; même chose si vous avez du mal à communiquer avec un proche.

Vierge

Ce n'est pas encore aujourd'hui que vous mettrez votre mental au repos, surtout 2e décan. Il s'agira de trouver une solution à une question matérielle. Et, vous devriez normalement la trouver, à moins que vous ne soyez aveuglé par un ou des détails qui vous empêchent de voir l'ensemble de la situation. La solution serait plus facile à trouver si vous mettiez ces détails de côté. Côté relations, ne mettez personne sur un piédestal, personne !

Balance

La Lune étant chez vous, vous serez très sensible et très réceptif aussi. Né début octobre, quelqu'un semble vous plaire et rien qu'à y penser vous frissonnez. Mais surveillez une tendance à vous faire un roman dans votre tête parce que votre imagination sera très présente elle aussi et peut vous faire voir la situation sous un angle un peu trop romantique. Cela dit, il se peut que vous soyez actuellement dans un endroit qui vous plaît beaucoup et qui a un côté romantique.

Scorpion

Instinctivement, vous resterez un peu en retrait aujourd'hui et vous aurez raison. Il est important que vous preniez du temps pour vous ressourcer et vous ne pouvez le faire que si vous êtes seul avec vous-même. Vous ne détesterez pas cette parenthèse car la solitude, généralement, ne fait pas peur aux Scorpion. Si vous êtes en couple, expliquez à votre partenaire que vous n'avez rien contre lui/elle de manière à ce qu'il ne croie pas que vous boudez dans votre coin.

Sagittaire

Vous aurez d'agréables projets pour la journée, ou pour plus tard : vous avez plein d'idées en tête que vous allez pouvoir concrétiser dans les prochains mois. Je vous rappelle que Jupiter est en marche pour investir votre signe, ce n'est pas pour tout de suite mais les natifs du 1er décan commenceront bientôt à ressentir sa présence, justement à travers des idées et des projets qui prendront forme. On peut aussi leur faire bientôt une belle proposition.

Capricorne

L'ambiance pourrait manquer de légèreté, mais uniquement pour le 3e décan. Pour ceux de fin décembre, une sympathique réunion pourrait être au menu étant donné que Vénus domine votre zodiaque : elle a l'art de réunir les gens, ceux qui font partie de votre famille, l'originale ou celle que vous avez composée vous-même. Quant au 2e décan, il n'a pas l'air très à l'aise : quelque chose vous chatouille et vous y pensez sans cesse. Ça se calmera après dimanche.

Verseau

Une bonne journée en perspective, même si vous n'aimez pas les jours fériés. En fait, vous aurez du temps pour vous et pour réfléchir à l'un de vos projets. En particulier si vous êtes né fin janvier. Certes, vos relations avec les autres peuvent être très agréables aujourd'hui, mais vous aurez aussi des idées en tête et certains travailleront même sur un projet. A partir de fin septembre, Jupiter commencera à vous donner vos chances de voir vos plans se réaliser.

Poissons

Le dessus du panier, c'est le 1er décan qui a toutes les chances de bien évoluer. En revanche, c'est très moyen pour le 2e, contraint à une prise de conscience. En effet, né autour du 6 mars, Jupiter et Neptune forment un aspect exact et il a la réputation de créer des illusions/désillusions. Toutefois, il est possible que certains aient réussi quelque chose et qu'ils n'aient plus les pieds qui touchent terre. C'est donc le bon moment pour redescendre en douceur.