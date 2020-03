L'horoscope du 14 mars 2020

publié le 14/03/2020 à 05:50

Bélier

Un bon week-end en perspective, il se peut que vous puissiez vous évader, peut-être en allant au cinéma, ou en allant en famille voir une compétition ou même y participer. Vous pouvez aussi être invité chez des amis qui vivent à distance et qui vous reçoivent pour le week-end... Quoi qu'il se passe, vous aurez la sensation aujourd'hui et demain de vous changer les idées et de pouvoir respirer un peu. Trop de boulot en ce moment ?

Taureau

À présent, c'est conjonction de Mars et Jupiter qui éclaire votre ciel et vous incite à tout prendre en main avec courage et fermeté. Mais ne le faites pas de manière autoritaire. Avant de décider de quoi que ce soit, et même si vous estimez que c'est une juste décision, parlez-en à vos proches ; sauf évidemment si cela ne concerne que vous... Vous pourriez également avoir à défendre vos idées puisque nous allons voter demain.

Gémeaux

Vous serez très sensible à l'avis des autres et ce côté influençable peut vous fragiliser momentanément. Vous pouvez aussi être indécis, si vous allez voter demain. C'est le 1er tour des municipales, certains peuvent en effet se demander quel maire ils souhaiteraient voir à la tête de leur commune. Après tout, c'est le genre de choses qui intéresse les Gémeaux, d'ailleurs tout peut potentiellement intéresser le curieux que vous êtes.

Cancer

Essayez de ne pas vous fixer sur des détails auxquels vous donnerez trop d'importance. Il semble que vous aurez besoin de vous inquiéter pour quelque chose de concret. Cette inquiétude que vous avez en vous depuis toujours pour certains d'entre vous, votre manière de l'expulser de vous, c'est de la déplacer sur quelque chose de concret et je dois dire que ce n'est pas idiot ; mais vous devriez aller à la racine de cette inquiétude, pour vous en débarrasser.

Lion

Vous aurez besoin que tout soit beau autour de vous, ou de contempler des belles choses, des œuvres d'art par exemple. Certains pourraient s'offrir un bel objet. Mais les satisfactions d'ego, les compliments, les flatteries seront également au programme du week-end, vous serez peut-être entouré de personnes qui ont de l'admiration pour vous, ou que vous-même admirez et avec qui vous ne serez pas avare en compliments.

Vierge

Vous serez très provisoirement perturbé dans vos habitudes, peut-être parce que vous recevrez quelqu'un de la famille chez vous, ou que vous devrez lui rendre visite. Vous n'aimez pas avoir à changer vos plans, mais vous ne pourrez apparemment pas faire autrement (1er décan). Né autour des 11 et 12 septembre, vous aurez une volonté et une détermination totale, la rencontre entre Mars et Jupiter vous donnant de la force.

Balance

Une fin de semaine plutôt joyeuse, surtout pour les natifs de septembre, échanges, déplacements, discussions passionnantes seront au programme et demain aussi. C'est un peu moins facile pour ceux nés autour des 11, 12, 13 octobre, à cause d'une conjonction entre Mars et Jupiter qui est en dissonance avec vous : il faut vous défendre, parfois défendre vos idées, votre manière de penser. Il est vrai qu'il y a une élection demain !

Scorpion

Jupiter, la planète qui gère votre vie matérielle et vos besoins personnels, est en vedette ces jours-ci. Il est possible que vous parveniez à boucler une affaire lucrative. Ou que vous y soyez déjà parvenu ! Si c'est encore à faire, vous serez intraitable avec vos interlocuteurs, ils n'auront pas intérêt à vous contrarier, vous leur feriez sentir la force qui est en vous et que vous n'utilisez que dans les occasions où il faut vous imposer.

Sagittaire

La Lune passe le week-end chez vous, aussi vos humeurs seront changeantes, elles passeront par des hauts et des bas qui seront liés aux prises de position de vos proches ou de votre clan professionnel, voire de votre parti s'il s'agit de politique. Ça pourrait être le cas puisque nous allons tous voter demain... Certains pourraient avoir à se déplacer dans le but de mettre leur bulletin dans l'urne, et on sait combien vous aimez bouger !

Capricorne

Vous aurez envie de rester chez vous, à vous occuper de votre intérieur et surtout de votre vie intérieure, tellement riche pour beaucoup, mais qui vous isole des autres. Souvent, le Capricorne se suffit à lui-même et si c'est agréable à vivre pour lui, cela ne l'est pas pour son entourage, et surtout pas pour son conjoint qui a l'impression qu'il n'a besoin de personne. Vous pensez peut-être n'avoir besoin de personne, mais vous vous trompez.

Verseau

L'amitié, la solidarité et l'entraide, les fondamentaux du Verseau, sont en vedette ce week-end. Vous aurez aussi une vision plutôt pertinente de l'avenir du monde. Soit de votre monde à vous, soit de votre pays puisque nous allons tous voter demain. Vous avez un don pour anticiper, mais attention parce qu'en période Poissons, les émotions s'en mêlent et peuvent fausser votre vision. Essayez le plus possible de rester neutre.

Poissons

Il est possible que vous ayez une obligation un peu ennuyeuse, qui vous prendra du temps sur vos loisirs ; pas tout votre temps, il y en aura juste pour quelques heures. Vous devrez par exemple vous occuper d'un parent âgé, terminer un travail que vous êtes obligé de rendre lundi, ou encore vous empêcher de vous disperser parce que vous ferez plusieurs choses à la fois pour vous débarrasser au plus vite de vos corvées.