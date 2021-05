L'horoscope du 14 mai 2021

publié le 14/05/2021 à 05:00

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous auriez très envie de changer d'air et si c'est dans vos possibilités, vous partirez pour le week-end, peut-être pas très loin, dans de la famille par exemple, mais le simple fait de changer de contexte vous fera du bien. Maintenant, si vous ne pouvez pas bouger, ce qui est possible vu que Saturne reste active jusqu'au 23 mai, il faudra que vous trouviez le moyen de vous changer les idées sans bouger de chez vous. Un film, une série, un peu de sport pourraient faire l'affaire.

Taureau

Le 2ème décan est en vedette aujourd'hui, grâce à une harmonie entre Mars et Uranus, deux astres qui vous envoient de belles énergies. Vous avez intérêt à vous exprimer, à dire tout net ce que vous pensez, quitte à choquer. Votre but sera de remuer les consciences et vous y parviendrez. Sur un plan plus concret, il est possible que vous ayez décidé de quelque chose et que vous changiez d'avis à la dernière minute. Ça ne vous arrive pas souvent, mais ce sera le cas ce week-end.

Gémeaux

La Lune termine sa course dans votre signe, 2ème, 3ème décan elle passera par chez vous dans la journée et vous verra changer d'humeur d'un instant à l'autre. Vous pouvez aussi changer d'avis d'un moment à l'autre... Bref, vous serez très changeant et on aura parfois du mal à vous suivre ! 1er décan, né après le 27 mai, je vous rappelle que Vénus est conjointe à votre Soleil et que vous pouvez plaire, attirer, faire une conquête. Il vous suffit d'être vous-même.

Cancer

Dans votre 2ème décan, Mars est en phase avec Uranus et vous pourriez soudain prendre une décision très inattendue et qui étonnera votre entourage, surtout né autour des 3, 4 juillet. Peut-être en avez-vous ras-le-bol de certaines de vos chaînes et que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour retrouver une liberté. En tout cas, le projet que vous avez en tête depuis quelque temps peut-être, va certainement vous permettre de conquérir une forme de liberté.

Lion

1er décan, je vous rappelle que Vénus vous envoie d'agréables influx jusqu'à mardi et que vous pourriez en profiter sur le plan amical. Mais est-ce que vous n'auriez pas une attirance un peu spéciale pour l'un de vos amis (ou l'une) ? On peut se poser la question. Si vous êtes en couple, avec ces influx de Vénus, les affinités qui vous avaient rapprochés au début de votre histoire pourraient ressurgir, ce qui serait stimulant pour votre libido. Ne vous posez pas de question, prenez ce que la vie vous offre.

Vierge

2ème décan, vous vous posez trop de questions en ce moment ; enfin, vous vous en posez toujours mais plus encore lorsque Mercure est en Gémeaux. Cela dit, vous disposez également d'un bon aspect de Mars qui vous dit qu'il vaut mieux agir que réfléchir. Et si vous avez un projet en tête, une idée, c'est le moment de concrétiser, vous avez assez réfléchi comme ça : allez-y, foncez ! 1er décan, vous avez des chances d'atteindre facilement l'un de vos objectifs, alors soyez vous aussi dans l'action.

Balance

Né en septembre et début octobre, profitez des bons influx de Vénus pour voyager dans votre tête, ou préparer un beau voyage que vous ferez à deux. Si vous en avez l'opportunité, et que vous avez une famille, prenez quelques jours juste vous et votre chéri/e, cela ferait beaucoup de bien à votre couple. N'oubliez pas qu'avant d'avoir été des parents, vous avez été des amoureux et c'est un état qu'il faut retrouver de temps en temps si vous voulez que votre couple dure.

Scorpion

Je vous promets un très agréable week-end, mais ce vendredi sera un peu casse-pied parce que vous vous prendrez la tête sur tout et que vous n'aurez pas confiance en vous, en vos pouvoirs ou vos compétences. Le problème viendra surtout de vous, à moins que quelqu'un, au travail ou à la maison, ne vous dévalorise. Dans ce cas, ne vous laissez pas faire, ne soyez surtout pas dans la soumission, vous devez trouver un équilibre des pouvoirs, pour votre propre équilibre.

Sagittaire

2ème décan, vous allez avoir une explication à affronter d'ici mercredi prochain, elle ne sera pas virulente au départ, mais il est sûr que si vous êtes provocant, si vous poussez l'autre dans ses retranchements, ça ne sera pas si simple que ça ! Si vous ne voulez pas que ça dégénère en dispute, ou en crise où chacun irait bouder dans son coin, soyez diplomate, mettez de l'eau dans votre vin, et cherchez la voie du compromis au lieu de prendre le chemin du conflit.

Capricorne

2ème décan, depuis quelques jours Mars s'oppose à vous et cela représente un rapport de force avec un partenaire, professionnel ou affectif. Cela ne durera pas, le problème sera réglé en deux ou trois jours. Aussi, ne le prenez pas trop au sérieux, de le dramatisez pas, ça n'en vaut pas le coup. Il se peut aussi que vous vous sentiez agressé par un partenaire ou un collègue ; ne réagissez pas en vous mettant en colère mais en demandant, calmement, une explication.

Verseau

Né en fin de signe, après le 14 février, Jupiter va longuement rester conjointe à votre Soleil et cela peut autant braquer le projecteur sur vous à cause d'une réussite, de quelque chose qui vous fait remarquer et parfois admirer, que vous créer des soucis avec l'administration, avec un employeur ou même avec quelqu'un que vous avez employé, voire un client. Je vous préviens, ça ne sera pas facile à régler alors ne le prenez pas par-dessus la jambe. Et surtout demandez conseil autour de vous.

Poissons

Je ne sais pas si vous en êtes conscient parce que cela évolue petit à petit, mais vous avez de belles occasions de progresser en ce moment, 2ème décan en particulier. D'un côté Mars décuple votre énergie et votre volonté, de l'autre Uranus vous donne envie de changer, de vous intéresser à des choses nouvelles, bref de sortir de votre zone de confort, mais sans que cela dérange trop vos habitudes. Vous avez les choses en main, votre avenir vous appartient, à vous d'agir dans le sens de vos intérêts.