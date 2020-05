L'horoscope du 14 mai 2020

publié le 14/05/2020 à 05:30

Bélier

La relation avec quelqu'un qui est devenu proche parce que vous avez développé une belle complicité pourrait soudain se compliquer : l'autre semble en vouloir plus. Du coup, vous aurez envie de prendre du recul, c'est d'ailleurs peut-être déjà dans l'air. Suivez votre instinct, même s'il vous conseille de faire plus encore, c'est-à-dire de prendre la fuite. En général vous sentez bien les choses.

Taureau

Vénus part en marche rétrograde jusqu'au 25 juin. Si vos affaires vous inquiètent il se peut que vous deviez attendre jusqu'à cette date pour que ça aille mieux. 1er décan, mais le 3ème décan est aussi concerné. Vous avez tous de fortes incertitudes sur la bonne marche de l'économie car vous doutez de ce qu'on vous promet, vous pensez que ce n'est pas honnête. Vous faites peut-être partie de ceux qui ne peuvent toujours pas travailler...

Gémeaux

Vénus recule à présent, mais elle est encore fâchée avec Neptune, et cela ne peut que vous déstabiliser car vous doutez de la parole des autres, la confiance s'est envolée. Né autour du 12 juin en particulier, cela fait plusieurs jours que vos yeux se sont ouverts ou que l'un de vos proches essaye de vous les ouvrir, dans la mesure où vous êtes peut-être admiratif de quelqu'un qui ne le mérite pas. Cela peut autant être une/e amoureux/se que le chef du gouvernement !

Cancer

3ème décan, il est possible que vous vous fassiez des illusions sur une histoire de coeur depuis quelque temps. Mais vous allez bien être obligé de faire face à la réalité. Qui est que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être et qu'il ou elle pourrait même être une sorte d'escroc et profiter de vous. Soyez extrêmement vigilant, d'autant plus que Vénus partant aujourd'hui en mode rétrograde, vous pourrez peut-être réfléchir.

Lion

Vous aussi vous serez sensible aux influx de Vénus rétrograde, c'est-à-dire que si vous étiez sur un projet ou sur une relation prometteuse, vous ferez marche arrière. Vous vous poserez des questions et comme il n'est pas urgent d'y apporter une réponse, vous ne ferez rien, vous n'agirez pas, mais vous vous réserverez le droit de prendre une décision plus tard. Après le 25 juin par exemple, quand Vénus repartira en marche directe.

Vierge

Vous allez peut-être arrêter de vous prendre la tête à propos d'un proche ou d'une relation amoureuse qui ne vous satisfait pas, 3ème décan. Vous serez plus pragmatique... Vous l'êtes généralement dans tous les domaines de la vie, sauf dans celui de l'amour où vous manquez de repères ; en tout cas en ce moment ! Quelqu'un vous a fait tourner la tête et vous sentez peut-être qu'il n'y a pas vraiment de bases solides à cette relation ?

Balance

Ce n'est pas que vous vous faites des idées sur l'évolution de votre carrière, en fait vous avez peur de vous faire des idées parce que cela vous semble trop beau pour être vrai. Et si vous vous trompiez, si c'était vraiment réel mais que cela vous semble incroyable d'avoir été choisi/e pour ce job ? Vous pensez peut-être que vous voyez trop grand, trop loin, que vous êtes trop optimiste, mais il ne semble pas que ce soit le cas.

Scorpion

3ème décan, vous allez avoir du mal pendant quelques jours à démêler le vrai du faux, vous vous demanderez si on vous ment ou si c'est vous qui êtes un peu parano. Il peut y avoir des deux... Vénus recule à partir d'aujourd'hui, mais elle reste au même endroit toute la semaine, et elle forme une dissonance trompeuse avec Neptune. Vous aimeriez être plus sûr de ce en quoi vous croyez vous ne parvenez pas à voir clair dans la situation. Attendez le 25 juin...

Sagittaire

La conjoncture est déroutante pour ceux du 3ème décan, et cela peut autant concerner vos amours que votre vie professionnelle et un accord qui peut être remis en question. Vous sentiez depuis quelques jours que quelque chose ne tournait pas rond, mais vous n'aviez pas d'éléments concrets pour étayer votre intuition. Ce sera beaucoup plus précis entre vendredi (demain) et samedi, mais ça ne veut pas dire que vous saurez quoi faire !

Capricorne

La conjoncture a moins d'importance pour vous, vous êtes quelqu'un de sensé, de raisonnable et vous vous attendiez à ce que la situation soit ce qu'elle est, 3ème décan. Sachez que les choses iront dans votre sens d'ici quelque temps, vous attendrez patiemment et vous serez satisfait après le 25 juin, quand Vénus reprendra une marche directe. Disons qu'il y aura alors de plus grandes ouvertures dont vous profiterez.



Verseau

Une situation, professionnelle ou amoureuse, crée de l'enthousiasme chez ceux du 3ème décan, mais vous allez devoir vous poser des questions, le doute est indispensable pour ne pas vous lancer dans une histoire compliquée et pour détecter tout ce qui pourrait être des faux-semblants. Et si vous avez un choix à faire, il serait peut-être bon que vous le reportiez à plus tard... A moins que vous n'ayez à discuter d'un contrat, d'un accord amiable... Mais c'est pareil, le temps est votre allié. 1er décan aussi.



Poisson

3ème décan, vous pourriez à juste titre vous demander si ce que vous êtes en train de vivre est solide, et si l'une de vos relations virtuelles pourrait devenir réelle. Auriez-vous rencontré quelqu'un sur Internet ? Dans ce cas, prenez des précautions car cette personne semble avoir une influence sur vous et elle peut vous entraîner à dépenser de l'argent pour elle/lui. Avec la rétrogradation de Vénus, il vous est conseillé de prendre du recul.