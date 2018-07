L'horoscope du 14 juillet 2018

publié le 14/07/2018 à 06:49

Bélier

Un bon week-end en perspective, que vous soyez loin de chez vous ou dans votre cadre habituel. Cela dit, Vénus en Vierge vous donne l'esprit très critique, aussi vous ne profiterez peut-être pas à fond des bons moments qui se présenteront, ou des personnes qui vous entourent. Il se peut que vous leur trouviez tous les défauts et que vous ayez l'impression de ne plus aimer (1er décan), mais méfiez-vous de vos impressions elles peuvent être faussées.

Taureau

Ce sont toujours ceux d'avril qui sont à la peine, vous êtes stressé, peut-être parce que vous avez un nouveau boulot et que vous avez peur de décevoir. Vous vous investissez à fond, faites le maximum, mais ce n'est pas dans votre nature et vous en perdez votre calme. Surtout aujourd'hui. Mais si vous ne travaillez pas, c'est probablement avec un parent ou un enfant qu'il y a un problème, il ou elle pourrait vous reprocher d'être trop sur son dos.

Gémeaux

Vous n'aurez le temps de rien aujourd'hui, en tout cas pas de bayer aux corneilles. Vous serez au contraire très sollicité, on aura besoin de vos conseils ou de votre avis sur un sujet particulier. Cela vous fera plaisir car cela vous donnera le sentiment de compter, d'avoir une valeur pour ceux qui vous entourent et qui, selon vous, ne font pas assez attention à vous. Quel que soit votre âge, vous avez toujours l'impression, un peu, de compter pour du beurre.

Cancer

Vos envies, vos besoins, vos désirs, tout ce qui peut vous faire plaisir sera au premier plan, mais vous aurez autant besoin de donner que de recevoir. Attention à vos dépenses mais Vénus devrait justement vous aider à rester raisonnable : elle occupe la Vierge, un signe réputé pour son sens de l'économie. Si on vous conseille d'y aller mollo, écoutez ce qu'on vous dit, la personne en question aura vos intérêts plus à coeur que vous !

Lion

La Lune passe le week-end chez vous et vous voit plus sensible et très émotif, surtout né fin juillet. Vous vous sentirez plus vulnérable que d'habitude. Il semble que ce sera en rapport avec l'opposition de Lune et de Mars : vous pourriez même être à fleur de peau, facilement en colère. Et si vous êtes du 2e décan, la Lune sera fâchée avec Jupiter, ce qui vous donnera la désagréable impression d'être mal considéré, ou qu'on vous manque carrément de respect.

Vierge

Vous êtes toujours là quand il y a quelqu'un à soigner, à dorloter, à réconforter. C'est votre manière de montrer que vous avez de l'affection, que vous aimez. Aussi choisissez-vous souvent de vous lier avec des " bras cassés ", des personnes à réparer. Mais il vous arrive de tomber sur ceux ou celles qui ne veulent pas être réparés et ne bougent pas d'un iota malgré toute l'énergie que vous dépensez pour leur venir en aide : laissez tomber !

Balance

En dépit d'une Vénus en Vierge, peu généreuse en sentiments et même en argent, vous passerez un bon week-end parce que vous vous changerez les idées. Soit vous partirez en vacances et laisserez vos soucis derrière vous (enfin, pas totalement pour le 1er décan), soit vous serez invité par des amis à une soirée, ou à des activités qui vous changeront de l'ordinaire. Ceux de fin septembre et début octobre étant toujours très offensifs et dynamiques.

Scorpion

Une journée remuante pour ceux de fin octobre, un déménagement ou des travaux chez vous peuvent vous perturber. Mais tout baigne pour le 2e décan. Même si Lune et Jupiter sont en bisbille aujourd'hui, vous profiterez à fond, certains ayant même su saisir une belle opportunité ou s'étant vu remettre une récompense. Toutefois, pour quelques-uns, il y a une tracasserie à gérer et il ne faudrait pas la laisser traîner, Jupiter est directe à présent...

Sagittaire

La Lune en Lion occupera votre secteur des voyages, vous serez donc nombreux à lever le camp aujourd'hui, dans un climat qui sera quasiment euphorique. Vous avez en effet plusieurs bons influx qui vous donnent un tonus particulier, seule Vénus n'est pas au diapason parce qu'elle est obligée de rester raisonnable et de faire en sorte que vous ne vous laissiez pas aller. Mais il se peut que vous ayez quelqu'un à soigner. C'est valable pour le 1er décan.

Capricorne

Votre méfiance naturelle est accentuée, mais vous n'avez pas de raison objective de douter des autres. Restez rationnel, c'est généralement votre point fort. Il n'y a pas plus pragmatique et attaché au réel que vous, et c'est parfois même trop, sauf ascendant en signe d'Eau (Poissons, Scorpion, Cancer). Mais il se peut qu'aujourd'hui, votre rationalité batte de l'aile à cause de la dissonance Lune/Jupiter qui vous fera tout exagérer (2e décan en particulier).

Verseau

Vous ne serez pas d'une humeur de rêve aujourd'hui, les autres vous agaceront car selon vous ils feront tout pour vous contrarier. Un peu de parano peut-être ! Il est vrai qu'il y a une dissonance Lune/Mars, la Lune étant en Lion et Mars chez vous. Vous êtes donc plus sensible à ce que disent ou pensent les autres ; d'habitude vous vous en fichez un peu... Toutefois, Mars étant rétrograde, le problème peut rester à l'arrière-plan.

Poissons

De nouveau, le 1er décan a la vedette et peut être certain de plaire. Vénus est encore bien placée et vous donne le loisir d'exercer votre pouvoir de séduction. Nous en avons déjà parlé plus tôt dans la semaine, mais j'insiste car la planète est en harmonie avec Saturne aujourd'hui, l'aspect est exact. Aussi certains d'entre vous sont en train de construire du solide, tout seuls ou à deux, et vous êtes parti pour une bonne période, couronnée par l'arrivée de Jupiter en Sagittaire en novembre.