L'horoscope du 14 février 2021

publié le 14/02/2021 à 05:50

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus et Mercure étant en bon aspect avec vous, il n'est pas exclu que vous déclariez votre amour ou qu'on vous murmure des mots très tendres à l'oreille. Cela concerne surtout le 2ème décan et ceux qui sont nés autour des 4, 5 avril. Cependant, cette configuration étant en Verseau, vous pourriez avoir, ou avoir eu ces derniers jours une bonne surprise, une offre à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et cela aurait, aujourd'hui encore, un bon effet sur vos humeurs !

Taureau

Vous êtes parmi les grands amoureux du zodiaque, mais on peut se demander si en cette St Valentin vous ne penserez pas plus à vos problèmes de boulot qu'à l'amour. Vénus étant en Verseau, votre secteur de carrière, il est très possible que celle-ci soit plus importante à l'heure actuelle que vos amours. Cela dit, ceux du 2ème décan ont pu avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui n'est pas libre, qui est étranger, ou qui est plus âgé qu'eux. Quelque chose qui n'est pas voué à durer.

Gémeaux

Il se pourrait qu'on soit amoureux de vous, qu'on vous le fasse comprendre de manière explicite, mais il n'est pas certain que vous ayez envie de répondre. Avec toutes ces planètes en Verseau, vous avez plus besoin d'espace et de liberté que de vous attacher ! Cela dit, une petite aventure pourrait vous tenter, surtout si vous êtes de ceux qui sont en vacances... Mais si vous êtes en couple, vous serez distrait et il peut arriver que certains oublient totalement que c'est la St Valentin.

Cancer

Les romantiques que vous êtes ne rateront pas l'occasion de rappeler à l'autre combien leur couple est important et compte plus que tout à leurs yeux. Célibataire, faites-vous un joli roman dans votre tête, ça ne sera peut-être pas réel mais les émotions seront là malgré tout. Vous pouvez également regarder à la télé un film romantique, qui vous fera rêver au grand amour. Mais si vous avez passé l'adolescence, il serait bon de modifier un peu vos rêves en fonction de votre âge : vous auriez plus de chances de rencontrer l'amour.

Lion

Encore face à vous, Vénus et Jupiter nous révèlent que vous êtes peut-être tombé amoureux récemment. Si c'est le cas, vous couvrirez votre chéri/e de cadeaux. C'est votre " truc " à vous, les Lion, vous adorez éblouir et capter l'élue/e de votre coeur par votre générosité et surtout vous voulez surpasser tous ceux et celles qui vous ont précédé ! Maintenant, si vous êtes seul ou en train de vous séparer, vous oublierez totalement que c'est la fête des amoureux aujourd'hui !

Vierge

Vous n'avez jamais l'air très amoureux, mais avec vous il faut se méfier de l'eau qui dort. L'amour peut provoquer en vous de fortes tempêtes, mais pas en ce moment ! Quoique, cela dépend des nombreuses planètes qui occupent le Verseau (dont Vénus) et surtout quel secteur elles éclairent. Vous, ou l'autre, pourriez avoir des velléités d'indépendance. En particulier si vous êtes du 1er décan, il est même peut-être possible que vous ayez déjà repris votre liberté.

Balance

Vous êtes des amoureux de l'amour, il est votre soleil, le centre de votre vie. Votre St Valentin devrait être spéciale, différente et aussi passionnante qu'inattendue. Vous êtes peut-être tombé amoureux récemment (sous la conjonction entre Vénus et Jupiter, qui est d'ailleurs encore active), ou alors votre partenaire a changé ses comportements et se montre plus amoureux, plus démonstratif de ses sentiments qu'auparavant. Vous passerez une bonne journée.

Scorpion

Vous êtes des amoureux de l'amour, il est votre soleil, le centre de votre vie. Votre St Valentin devrait être spéciale, différente et aussi passionnante qu'inattendue. Vous êtes peut-être tombé amoureux récemment (sous la conjonction entre Vénus et Jupiter, qui est d'ailleurs encore active), ou alors votre partenaire a changé ses comportements et se montre plus amoureux, plus démonstratif de ses sentiments qu'auparavant. Vous passerez une bonne journée.

Sagittaire

Vous auriez intérêt à fréquenter un Verseau, ou ascendant Verseau. C'est le signe qui vous amusera le plus et avec qui vous aurez une belle complicité intellectuelle. Évidemment vous n'êtes peut-être pas en couple avec un Verseau et vous vous entendez bien avec votre partenaire, quel que soit son signe. Mais il est clair que vous avez besoin de fantaisie et que si vous êtes célibataire, celui ou celle qui saura vous faire rire gagnera votre cœur.

Capricorne

Si vous êtes romantique, vous le cachez bien ! A moins d'un ascendant Cancer ou Poissons, cette histoire de St Valentin risque de vous passer au-dessus de la tête. En réalité, cela dépendra quand même de votre âge. Si vous êtes encore jeune, voire adolescent, peut-être que vous ferez quelque chose pour plaire à votre partenaire. Mais si vous avez un peu de bouteille, votre regard sur cette fête sera un peu dur : pour vous, ce n'est qu'une affaire commerciale !

Verseau

A moins d'un ascendant Poissons ou Cancer, vous n'êtes pas du genre à accorder de l'importance à la St Valentin, ou alors c'est que vous êtes vraiment très amoureux ! Il est vrai qu'avec la conjonction Vénus/Jupiter qui était exacte jeudi, vous avez pu avoir un coup de foudre, ou alors vous êtes soudainement retombé amoureux de votre partenaire. En tout cas, si vous êtes à deux, essayez d'en faire un minimum, que l'autre sente que vous lui portez attention.

Poissons

Vous avez tant d'amour en vous que vous serez triste si vous ne pouvez pas en donner à quelqu'un. Mais avant tout, vous devriez apprendre à vous aimer vous-même. Votre signe a trop souvent tendance à s'oublier au profit de l'autre, à ne pas penser à lui ou à croire qu'il n'en fait pas assez pour se faire aimer. Mais il est possible que ce soit en train de changer et même que cela ait déjà changé pour ceux du 1er décan. Et ça va être au tour du 2ème décan.