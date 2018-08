L'horoscope du 14 août 2018

publié le 14/08/2018 à 07:27

Bélier

Chez vous aussi, 3e décan, Mars va jouer un rôle important. Certains vont en effet pouvoir démarrer un travail, ou parfois le reprendre après une pause. Jusqu'au mois de mai, Uranus était présente dans votre décan, vous avez pu perdre votre travail, en particulier né les 18, 19 avril. C'est vous qui êtes à présent sensible à Mars et à ses énergies liées au boulot et aux efforts à fournir. Jusqu'à la fin du mois, vous ne serez pas très sûr de vous, mais ça ira mieux après.

Taureau

Mars de retour en Capricorne est bien accueillie par le 3e décan, vous allez pouvoir entreprendre quelque chose qui est déjà dans l'air depuis mai dernier. Mais inutile de foncer pour l'instant, la planète est rétrograde et vous êtes plus en phase de réflexion, de préparation qu'en phase d'action. C'est après le 28 août que vous pourrez agir. Pour certains, il s'agira de faire ou refaire des études, pour d'autres il y aura une formation à la clé ou un nouveau boulot.

Gémeaux

D'une certaine manière, vous êtes en roue libre si vous êtes des 1er et 2e décans. Pour le 3ème, veillez à ne pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore. Évidemment, si vous êtes en vacances ce n'est pas facile, les tentations sont nombreuses et vous allez devoir vous faire violence. Toutefois, cela ne concerne directement que ceux qui sont nés les 20 et 21 juin ; les influx de Mars seront beaucoup moins exigeants pour les autres.

Cancer

Mars s'oppose de nouveau à votre 3e décan, comme au printemps dernier, vous aviez eu une période difficile et quelque chose pourrait vous la rappeler. Toutefois, Mars est rétrograde et cela devrait rester intérieur jusqu'au 28 août. Néanmoins, il se peut que de nouveau vous ne vous entendiez pas avec quelqu'un mais cette fois vous allez pouvoir prendre la décision à laquelle vous réfléchissez depuis quelque temps et qui n'est peut-être pas facile...

Lion

Le retour aujourd'hui de Mars en Capricorne jusqu'au 11 septembre ne sera pas une sinécure. Mais seule la fin du signe aura une forme très moyenne. Mars occupera les mêmes positions qu'en mai où vous aviez peut-être attrapé un virus avec fièvre ou vous étiez fait mal... Vous devez donc rester vigilant si vous utilisez des outils, pour le bricolage par exemple, et ne vous exposez pas non plus au soleil trop longtemps, les coups de soleil ça peut faire très mal.

Vierge

Né en fin de signe, vous aurez la pêche grâce à un travail et on sait combien le fait de travailler vous plaît et vous met en forme, contrairement à d'autres. Nous avons souvent parlé du fait que, traditionnellement, vous êtes le signe du travail et je ne connais pas de Vierge qui n'aime pas son boulot. Et même, certains d'entre vous en font deux ou plusieurs en même temps, cela les rassure sur leur valeur. Mais tant que Mars rétrograde il s'agira de

préparer quelque chose (jusqu'au 28/8).

Balance

Vous aussi serez sensible à ce retour de Mars en Capricorne, avec une petite querelle familiale, ou un choix difficile à faire mais que pour la fin du signe, une partie du 3e décan. Toutefois, il est aussi possible que vous ayez des travaux à faire chez vous ou que vous ayez des envies de déménagement ; ou encore que vous soyez patraque, que vous ayez mal quelque part. Et les Balance, la plupart du temps, souffrent du dos, des reins. C'est leur point faible.

Scorpion

La configuration n'aura pas beaucoup d'effet sur vous, il faudra juste que le 3e décan fasse attention à une forme de maladresse, manuelle ou verbale. Ce n'est pas souvent le cas, mais vous pourriez parler trop vite ou avoir un geste trop brusque. Mais vous pouvez aussi multiplier les heures de travail, certains reprenant le boulot après le 15 août. Côté communication, il pourrait y avoir de l'hostilité avec l'un de vos proches, comme en mai dernier.

Sagittaire

Vous serez en légère difficulté à cause de l'argent, 3e décan. Il faudra courir après et réclamer ce qu'on vous doit en tapant du poing sur la table. Cela dit, vous êtes souvent adepte de la manière forte parce que vous avez constaté qu'elle porte ses fruits : faire peur à quelqu'un peut en effet créer un déclic. Mais attention, pas de menaces, cela pourrait se retourner contre vous ! Autres décans, la journée sera très agréable et centrée sur vos relations amicales ou sur vos projets.

Capricorne

3e décan, après un premier passage en mai, Mars revient chez vous jusqu'au 11 septembre ; cela vous incitera à vous investir à fond dans un nouveau travail. Ou dans un conflit. En tout cas, vous ne ferez pas les choses à moitié, c'est le moins qu'on puisse dire. De plus, alors que vous êtes plutôt d'une nature prudente, certains pourraient prendre des risques, ou ne pas avoir de limites dans ce qu'ils font : ils finiront leurs journées sur les genoux.

Verseau

Vous serez peu nombreux à être sensibles au retour de Mars dans votre signe d'ombre. Il marque une période où votre travail vous plaira moins. Cela ne concerne que le 3e décan, et encore, pas tout le décan. De toute façon, si vous êtes sensible à cette conjoncture vous le sentirez dès aujourd'hui, ou demain à la rigueur. Sinon, le 2e décan continue à attendre la réponse à propos d'un projet ou d'une idée que vous avez eue, à moins que vos vacances ne soient gâchées par un importun.

Poissons

3e décan, vous pourrez compter sur Mars et donc sur votre détermination pour réaliser un projet, mais il faut le peaufiner jusqu'en fin de mois. Après, vous pourrez avancer sans aucun problème, notamment si vous êtes de la fin du signe. Ce qui vous freine, en ce moment, c'est que Mars est rétrograde et de ce fait, moins active vers l'extérieur. En revanche, c'est en vous qu'elle " agit " et vous demande d'être perfectionniste, de ne pas bâcler. 2e décan, un voyage jouera bien son rôle : vous faire oublier vos soucis.