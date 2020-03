L'horoscope du 13 mars 2020

publié le 13/03/2020 à 05:30

Bélier

2ème décan, vous serez sensible au bon aspect Mars/Neptune, un avocat ou une personne de confiance va prendre votre problème en main et vous en serez soulagé. Cela ne signifie pas que ça va s'arranger magiquement, mais vous ne serez plus tout seul à porter le fardeau ! Comme nous l'avons vu, certains peuvent être victimes d'une injustice et dans ces cas-là, mieux vaut avoir quelqu'un à vos côtés, et plutôt un professionnel. A moins que vous n'alliez régler le litige chez le médiateur.

Taureau

Pour vous c'est du tout cuit, cette harmonie Mars/Neptune, surtout si vous avez un projet en tête ou si vous espérez quelque chose. Vous serez l'artisan de votre réussite, grâce à votre volonté et à votre détermination, vous ferez ce qu'il faut au bon moment, contacterez les bonnes personnes si nécessaire et ne trouverez aucun obstacle sur votre chemin, en tout cas si vous êtes né entre le 8 et le 13 mai. Et plus vous vous ferez confiance, mieux ce sera.

Gémeaux

Si une petite crise, argent ou relation, menace, ne faites pas l'autruche 2e décan, ne vous mettez pas la tête dans le sable. Mars vous dit d'affronter et non d'éviter. Certes, Neptune est actuellement conjointe à votre Soleil (né autour du 9 juin) et également conjointe à Jupiter. Il s'agit peut-être d'un sérieux rappel à l'ordre, et c'est évidemment pénible à vivre, surtout si vos moyens financiers ne vous permettent pas, le cas échéant, de payer ce que vous devez.

Cancer

Si vous êtes né entre le 10 et le 16 juillet, vous êtes probablement face à un litige qui vous prend sérieusement la tête. L'une de vos relations pourrait vous être utile, surtout si cette relation est avocat/e, juriste, etc. C'est grâce à cette personne que vous pourrez entrevoir une solution, avoir une idée, bref y voir plus clair dans cette affaire où vous pourriez avoir l'impression d'être " attaqué " injustement. Et ce n'est pas qu'une impression !

Lion

La conjoncture révèle que vous n'êtes pas très à l'aise, un conflit avec un collègue, un employé, voire un fournisseur prenant une ampleur que vous n'imaginiez pas. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 11 et le 17 août, d'autant que Jupiter vient de s'installer dans votre 3ème décan (né après le 12) et que cette planète joue les amplificateurs par rapport à des détails qui, normalement, ne prendraient pas autant d'importance.

Vierge

Né autour du 11 septembre, vous êtes le seul à subir une dissonance : l'opposition de Neptune, accentuée en ce moment. Elle vous voit dans la confusion côté relations, mais ce n'est pas récent, le problème lié à cette relation (dépendance, toxicité ?) dure depuis longtemps et ce qu'il se passe en ce moment c'est que peut-être, vous ouvrez les yeux ! Vous prenez conscience de la nocivité de ce que vous vivez et vous vous demandez comment en sortir.

Balance

Vous avez très souvent des engagements altruistes, qui ne sont pas loin d'être sacrificiels, et cela pourrait être votre cas si vous êtes du 2ème décan, début du 3ème. C'est-à-dire si vous êtes né entre le 11 et le 17 octobre (mais le spectre peut être plus large). Le point positif, c'est que vous êtes en train, depuis quelque temps déjà, de prendre conscience de cet excès d'altruisme, probablement concentré sur les membres de la famille, au détriment de votre développement personnel.

Scorpion

Encore chez vous, la Lune s'accorde avec les autres planètes aujourd'hui et si vous êtes né après le 8 novembre, c'est le bon moment pour vous de prendre une décision. L'harmonie entre Mars et Neptune vous donne une totale confiance en vous, votre intuition vous confirme que vous ne vous trompez pas et en effet, vous ne vous tromperez pas. Et si vous avez une démarche à faire, un examen à passer, vous serez content de vos résultats.

Sagittaire

S'il vous plaît, ne sortez pas chéquier ou carte bancaire aujourd'hui, les astres disent que vous manquerez de limites et que vous n'aurez aucune envie de vous en poser. Vous le savez mais c'est malgré vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de dépenser ou de jouer (d'une manière ou d'une autre) avec votre argent. S'il vous en reste... D'ailleurs, il n'est pas exclu que la justice s'en mêle pour certains ; vous pourriez recevoir un commandement de payer.

Capricorne

Toujours dans votre 2ème décan, Mars et Jupiter s'allient avec Neptune, cela devrait vous redonner confiance en la justice, même si vous êtes victime d'une injustice ! C'est parce que quelqu'un va vous donner de bons conseils et que vous sentirez que vous devez écouter cette personne, son expérience et son expertise vous étant peut-être indispensables. Il pourrait s'agir d'un avocat, si vous êtes pris dans une sorte de tourmente judiciaire (3ème décan aussi).

Verseau

Vous pourriez avoir un petit coup de chance financier si vous êtes né entre le 7 et le 14 février. Le fruit d'une négociation où vous pensiez ne pas être en position de force. Mais les forces étaient de votre côté, sans que vous en soyez conscient. C'est un peu le point fort du Verseau en 2020 : les choses se passent à votre insu, peut-être parce que vous avez un peu relâché votre contrôle et que vous laissez la vie faire... La meilleure attitude à avoir avec Jupiter en Capricorne !

Poissons

Mars et Neptune sont en bonne relation aujourd'hui, 2ème décan, voilà qui devrait décupler votre confiance en vous. Mais attention, trop de confiance tue la confiance. Vous avez en effet tendance à ne pas utiliser votre sens critique par peur de détruire l'image de l'autre, ou par crainte qu'il ou elle ne vous aime plus. Avec Mars/Neptune, il s'agit parfois d'une confiance aveugle et il vaut mieux s'en méfier.