L'horoscope du 13 mai 2020

publié le 13/05/2020 à 05:30

Bélier

Mars occupe à présent votre signe d'ombre, ce que vous entreprendrez risque de ne pas aboutir parce que vous n'y croirez pas vraiment. 1er décan jusqu'au 27 mai. Mieux vaut attendre parce que de toute façon, même si vous y croyez, ce sont les choses elles-mêmes qui vous lâcheront, qui ne fonctionneront pas bien par exemple. Et si vous avez une décision à prendre, le mieux à faire c'est de vous débrouiller pour la reporter.

Taureau

Vous allez utiliser votre énergie de manière positive, c'est-à-dire pour défendre vos idées et surtout pour concrétiser l'un de vos projets. 1er décan jusqu'au 27 mai. En outre, avec Mars en Poissons vous pouvez aussi vous préparer activement à quelque chose, à courir le marathon par exemple (je plaisante). Mais l'un de vos projets nécessite certainement que vous y réfléchissiez rapidement et que vous trouviez des solutions.

Gémeaux

Mars en Poissons domine votre zodiaque et indique un léger obstacle ou un conflit avec l'autorité. Canalisez vos émotions, évitez de vous montrer agressif, et ce sera vite réglé. Avec Mars, rien ne traîne jamais, sauf quand elle est rétrograde (ce qui va être le cas au dernier trimestre). Il se peut aussi que vous ayez de la concurrence, que vous sentiez qu'on vous jalouse, qu'on est en rivalité avec vous. Cela peut vous stimuler ou vous inciter à aller trop loin pour répliquer. Contrôlez-vous.

Cancer

Une bonne conjoncture, vous aurez confiance en vous et du coup, les autres aussi. On pourrait vous offrir l'occasion de prouver vos compétences 1er décan pour l'instant. En tout cas, vous imposerez facilement votre manière de penser dans les prochains jours et vous ne rencontrerez pas d'opposition à ce que vous déciderez de dire ou de faire. En outre vous pourriez faire partie de l'organisation d'un futur colloque, d'un congrès qui se tiendrait ailleurs dans quelques mois.

Lion

Espérons que vous utiliserez l'énergie du Mars Poissons pour réparer une erreur, ou renflouer votre compte, au lieu de le dépenser pour compenser une déprime, 1er décan il peut en effet y avoir un manque... En tout cas, cette position de Mars vous voit plus persévérant, plus opiniâtre et si vous décidez d'arranger quelque chose, de passer du négatif au positif (à la banque ou ailleurs), vous aurez la possibilité d'aller au bout de votre entreprise. Par ailleurs, il se peut que vous ayez à vous battre pour récupérer une somme.

Vierge

Avec Mars face à vous, il se peut que vous soyez dans un rapport de force et que vous soyez obligé de lâcher du lest parce que cela risquerait de prendre de l'ampleur. En effet, c'est le problème avec les Poissons (où se trouve Mars), ils sont comme Jupiter, ils amplifient tout, le bon comme le moins bon. Donc, prenez des gants avec les autres mais ne vous laissez pas non plus écraser par ceux qui veulent le pouvoir.

Balance

C'est votre secteur du travail qui est occupé par Mars, ce qui signifie qu'il va falloir donner un coup de collier, peut-être parce qu'il y a beaucoup à rattraper. Vos tâches ne vous seront pas forcément imposées par les autres, peut-être est-ce vous qui vous mettrez la pression en voulant aller plus vite que la musique et, probablement, pour vous avancer. Inutile de faire plusieurs choses en même temps pour aller plus vite.



Scorpion

Mars Poissons est en phase avec vous et booste votre envie de gagner, d'être le premier. Vous avez un défi à relever ? Vous lancerez toutes vos forces dedans, 1er décan pour le moment (jusqu'au 27 mai). En outre, si vous voulez créer quelque chose, mettre un enfant en route, c'est le bon moment. Dans un registre moins positif (avec Mars on ne sait jamais), il se peut que vous ayez des mots avec l'un de vos enfants, ou avec un ami.

Sagittaire

Les énergies martiennes dominent votre secteur de la famille et de la maison. Gare aux petits conflits que vos comportements parfois autoritaires ne manqueront pas de créer. Vous risquez d'aller un peu trop loin (1er décan jusqu'au 27) et de vous fâcher momentanément avec un membre de votre clan familial ou professionnel. Essayez de contrôler votre volonté d'avoir raison en tout, et utilisez les énergies martiennes pour vous, pour vous dépenser dans le boulot ou dans le sport.

Capricorne

Vous serez obligé de vous attaquer à plusieurs tâches en même temps et cela ne vous plaira pas car vous avez besoin d'être concentré sur une seule à la fois. Si on vous colle deux ou trois obligations, établissez des priorités et faites les choses à votre rythme, en accélérant tout de même un peu. Par ailleurs, il est possible que l'attitude d'un proche vous agace, mais vous ne lui direz pas ce que vous ressentez, de peur qu'il se fâche et ne vous rappelle plus.

Verseau

Mars en Poissons va concerner votre argent, il faudra probablement réclamer un impayé ou au contraire régler une facture mise de côté et finalement oubliée. Elle pourrait donc se rappeler à vous sous forme de recommandé, par exemple. Mais vous pouvez aussi vous bagarrer avec quelqu'un pour obtenir une affaire qui pourrait vous rapporter, ou encore avoir à négocier avec forte partie. Des interlocuteurs difficiles.

Poissons

Avec Mars dans votre signe, je crains que vous ne dépensiez trop et trop vite, que vous ne soyez très impulsif ou encore que vous vous fassiez mal. Mais rien de très grave. D'autant plus que Mars est rapide, elle quittera le 1er décan le 27, donc cela fait au maximum deux ou trois jours pour chaque membre du décan. De plus elle sera en phase avec Uranus le week-end du 23 et si vous êtes né fin février, vous pourriez prendre une décision qui surprendra.