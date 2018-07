L'horoscope du 13 juillet 2018

publié le 13/07/2018 à 06:27

Bélier

Valorisée par la nouvelle Lune, Pluton s'attaque à votre 3e décan qui aurait apprécié un peu de répit après Uranus. Mais non, il vous faut repartir de zéro ou presque. Mais ce n'est peut-être pas si négatif que ça, au contraire : c'est éventuellement l'occasion de changer de vie et même parfois de lieu de vie : cela vous donnerait l'impression de vous renouveler totalement. Cette profonde transformation concerne surtout ceux du début du décan, nés autour des 10, 11 avril.

Taureau

La nouvelle Lune est positive pour ceux nés après le 10 mai, malgré vous, vous êtes attiré par un savoir ancestral ou une par recherche sur un moment de l'histoire. Toutefois, plusieurs autres situations peuvent être issues de ce bon aspect de Pluton, valorisé par la nouvelle Lune : vous reprenez vos études, par exemple, et en tirez un très important enrichissement, ou alors vous prenez d'importantes décisions concernant la transmission de vos biens à vos enfants.

Gémeaux

Je vous l'ai déjà dit et la nouvelle Lune insiste, si vous continuez à trop dépenser vous allez vous retrouver face à un mur, notamment né vers les 11/12 juin. Même chose si, au contraire, vous ne dépensez rien, si vous avez des oursins dans les poches. Pluton vous demande de passer à un autre mode de fonctionnement avec votre argent et cela va prendre des années pour tout le 3e décan. Mais, je vous préviens, 2020 sera particulièrement chaud dans ce domaine.

Cancer

Cette nouvelle Lune révèle, pour le 3e décan, l'influence que votre conjoint ou un proche peut avoir sur vous et qui ne peut que vous mettre parfois en rage. Mais vous êtes comme envoûté par cette personne, parfois sous sa domination, peut-être parce que vous l'aimez très fort en dépit de l'emprise qu'il/elle a sur vous. Mais vous pouvez aussi avoir à affronter un problème de harcèlement au travail et vous êtes quasiment impuissant face à cette personne.

Lion

Opposée pile à Pluton, cette nouvelle Lune vous incite à sortir du bois, à exposer l'un de vos secrets, alors que vous auriez préféré ne pas en parler, 3e décan. Il peut s'agir d'un détail, ou plus ennuyeux, d'un complexe que vous entretenez tout en le cachant bien à ceux qui vous entourent. Et si vous ne le révélez pas aux autres, vous vous avouerez que vous avez tort d'entretenir ce complexe et que vous feriez peut-être bien d'aller en parler à un professionnel.

Vierge

Excellente cette nouvelle Lune car elle donne de l'élan à une aptitude que vous vous êtes découvert il y a quelque temps et ne fait que se développer, 3e décan. Mais vous avez pu aussi profiter d'un aspect de l'amour dont vous ne soupçonniez pas l'existence, en particulier si vous êtes né autour des 12, 13 septembre. A moins que votre capacité à séduire ne se soit, elle aussi, révélée et qu'elle vous soit très utile. Une attirance pour un art a pu également faire son apparition.

Balance

3e décan, cette lunaison risque de rendre encore plus évidente une impasse dans laquelle vous vous êtes fourré. Et aucune solution ne semble vous convenir, mais c'est le propre de l'impasse que de ne vous donner aucune alternative. De quelque côté que vous vous tourniez, vous n'avez pas de satisfaction et cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 14 octobre. Il faut peut-être accepter que certaines angoisses reviennent au premier plan, ne luttez pas contre.

Scorpion

Ça plane pour vous si vous êtes né après le 13 novembre. Pluton est éclairée par la nouvelle Lune et indique que vous avez ou allez obtenir une reconnaissance. Et c'est parfois plus qu'une reconnaissance, cela peut être un pouvoir qu'on vous accorde, celui d'exprimer vos idées sans entraves, comme vous le désirez, et de les partager avec tous ceux qui vous entourent ; ils sont attirés par ce que vous leur communiquez comme des papillons par la lumière.

Sagittaire

La Lunaison, qui voit une éclipse partielle se former, crée un doute très passager en vous. Vous n'êtes plus dans ce qui est essentiel pour vous, la confiance. Elle reviendra rapidement, mais elle vous a lâché depuis hier et cela vous trouble beaucoup, surtout si vous êtes né autour des 12, 13 décembre. La seule chose à faire c'est de détecter le moment précis où elle vous a échappé, quelle situation ou qui en a été responsable. Cela vous aidera à voir clair à l'avenir.

Capricorne

Vous êtes très concerné par cette nouvelle Lune qui pose une question au 3e décan : comment s'ouvrir davantage à l'autre, tout en gardant une protection ? Apparemment, ce n'est pas possible et vous êtes devant une sorte d'impasse que vous ne résoudrez qu'en renonçant à ces protections dont vous vous êtes entouré pour ne pas souffrir. Toutefois, il y a de nombreuses autres interprétations possibles, liées au pouvoir que vous exercez, à une volonté de puissance.

Verseau

Il y a peu de chances pour que vous soyez en phase avec la nouvelle Lune. Elle vous oblige à vous pencher sur un ou des sujets auquel vous préféreriez ne pas penser. Mais vous ne pourrez pas y échapper, notamment si vous êtes né autour du 9 février. Toutefois, vous pouvez aussi vous investir dans la politique pour défendre votre vision de la société. Par ailleurs, dans certains cas, il se peut que vous ayez un problème de santé ou que vous deviez soigner quelqu'un.

Poissons

Une belle lunaison pour votre 3e décan, elle semble être très réparatrice et c'est à travers une relation spéciale ou une belle amitié que vous vous régénérez. Cette NL est opposée à Pluton, qui est en bon aspect avec vous (né autour des 10, 11 mars) et dont le rôle, quand il est positif, est de vous faire renaître à une nouvelle vie. Aussi, après les difficultés créées par Saturne l'année dernière, vous avez à présent et pour plusieurs années, l'occasion de vous remettre à neuf.