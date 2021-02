L'horoscope du 13 février 2021

publié le 13/02/2021 à 05:30

Bélier

La rencontre Lune/Neptune en bon aspect avec Mars confirmera votre intuition : vous pouvez obtenir ce que vous voulez à force de volonté et de détermination. Et la plupart du temps, ce sera vrai, vous vous montrerez persévérant parce que vous y croirez dur comme fer : vous n'aurez aucun doute sur vos capacités. Mais évitez de " foncer dans le tas " ou de bousculer quelqu'un de votre entourage que vous trouvez trop lent à la détente et qui pourrait vous en vouloir d'insister.

Taureau

Dans votre signe, Mars reçoit les lumières de Lune et Neptune. Votre force vis-à-vis de vos proches, résidera dans la puissance de votre idéal et dans vos croyances. En particulier si vous êtes né autour des 9 et 10 mai. Vous pouvez autant avoir une totale confiance en vous-même et en votre pouvoir de décision (vous avez probablement à trancher) que laisser vos intuitions vous guider. Et elles ne vous tromperont pas, en tout cas pas aujourd'hui.

Gémeaux

Vous aurez tendance à trop rêver, à penser que c'est arrivé, et ce serait une bonne idée de garder tout cela pour vous car rien ne dit que vous pourrez aboutir. Ce sont surtout ceux nés autour des 10, 11 juin qui sont concernés, mais comme il y a une conjonction Lune/Neptune et que Neptune est une planète du collectif, vous pourriez tous en avoir des échos et croire vous aussi en quelque chose ou en quelqu'un qui vous fait de trop belles promesses.

Cancer

Comme promis, le week-end sera chaleureux et convivial pourvu que vous parveniez à mettre de côté les questions matérielles qui vous préoccupent en ce moment. Vous êtes focalisé sur un problème, mais le fait de pouvoir partir quelque part (en vacances peut-être) et de vous changer les idées en changeant d'environnement vous aidera à prendre du recul. A quoi bon vous faire des noeuds au cerveau ? De toute façon, la situation ne durera pas.

Lion

La rencontre Lune/Neptune a lieu dans un secteur financier, elle indique que vous pourriez vous sentir dépendant de quelqu'un à qui vous devez de l'argent. Une dette matérielle pour la plupart d'entre vous, mais cela peut aussi être une dette morale : vous devez beaucoup à quelqu'un qui vous aide psychologiquement, par exemple. Toutefois, il est possible aussi que vous attendiez impatiemment qu'on vous dédommage d'un préjudice que vous avez subi.

Vierge

Votre couple, ou celui que vous aimeriez former avec quelqu'un qui vous plaît, sera au centre de vos pensées et de vos interrogations. Devez-vous persévérer ou non ? S'il s'agit du couple que vous formez avec votre partenaire, il est possible que vous vous posiez des questions parce que ça ne va pas très fort ces derniers temps ; mais ne vous attardez pas sur le premier obstacle venu, d'autant plus qu'il sera réglé rapidement. S'il s'agit de votre couple imaginaire, il pourrait vous empêcher de rencontrer quelqu'un dans la réalité.

Balance

Si vous n'êtes pas en vacances, profitez de ce week-end pour arranger différemment votre intérieur. Le cadre dans lequel vous vivez est important pour votre bien-être. Vous le savez, vous avez besoin qu'il y ait de jolies couleurs, de beaux objets autour de vous et selon la place qu'occupe Mercure, vous pouvez être très habile en bricolage et faire de votre habitation un endroit où tout le monde se sent à l'aise. En tout cas, vous serez bien inspiré aujourd'hui et serez très créatif.

Scorpion

Si vous voulez passer un bon week-end, essayez de ne penser qu'à vous et à vos plaisirs. Offrez-vous un petit cadeau, n'importe quoi du moment que ça vous plaît. Ça peut autant être une gourmandise qu'un vêtement ou encore un objet, du moment que ça ne coûte pas trop cher et que cela vous fait envie. Pourquoi ne pas sortir et faire les boutiques si c'est possible, cela vous permettrait de ne pas trop vous replier sur vous-même et sur vos problèmes.

Sagittaire

2ème décan, la rencontre entre Mercure et Vénus est exacte et peut correspondre à un tendre rendez-vous. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet ? Ou alors une personne que vous connaissez déjà et que vous avez retrouvée par hasard au coin de la rue (c'est une image). Quoi qu'il en soit, si vous êtes né autour des 6, 7 décembre, le week-end sera sympathique et si vous êtes en couple, vous vous direz des mots d'amour...

Capricorne

La conjonction entre la Lune et Neptune vous invite au rêve, à la détente, à vous laisser emmener par votre imagination. Cela devrait se révéler très ressourçant. Accordez-vous une sieste et ne faites rien par devoir, ni aujourd'hui, ni demain. Ne faites que ce qui vous inspire et aussi ce qui peut vous rapprocher de ceux qui vous entourent. En vous montrant plus à l'écoute et plus chaleureux avec eux, vous maintiendrez une bonne ambiance. C'est important, surtout si vous êtes en vacances.

Verseau

Dans votre 2ème décan, Mercure et Vénus se donnent la main, vous pourriez entendre de douces et tendres paroles, ou exprimer vous-même des sentiments. En tout cas quelque chose ou quelqu'un vous attendrira et vous en serez tout " chose ". En général vous contrôlez assez bien vos émotions, mais étant donné que la Lune est aussi dans un signe très doux et romantique, vous vous laisserez aller. Cependant, né autour du 8 février, un désaccord vous perturbe, ou alors vous avez une décision à prendre.

Poissons

Dans votre 2ème décan, la Lune rencontre Neptune. Voilà qui fera encore une fois la démonstration de votre intuition et de votre réceptivité aux problèmes des autres. Vous ne manquerez pas d'ailleurs de venir en aide à l'un de vos proches qui semble être mal en point, votre nature généreuse et empathique étant au premier plan sous cette conjoncture. Surtout que les deux astres seront en phase avec Mars, ce qui indique que vous ferez quelque chose de concret pour aider.