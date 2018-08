L'horoscope du 13 août 2018

publié le 13/08/2018 à 06:52

Bélier

Vous êtes au top si vous êtes des 1er et 2e décan, le ciel vous gâte et peut même vous flatter. C'est la fin du signe qui va avoir un petit obstacle à gérer. Vous n'êtes pas nombreux : né les 18, 19, voire 20 avril Mars revient en Capricorne demain et va vous obliger à prendre des responsabilités supplémentaires ou vous faire revenir sur une décision qui avait été prise au mois de mai. Il faudra peut-être refaire un travail ? En tout cas Mars sera en relation avec vous jusqu'au 11 septembre.

Taureau

Jupiter est valorisée cette semaine et si vous êtes du 2e décan, né avant le 9 mai, une affaire qui vous a beaucoup préoccupé ou occupé va enfin être réglée. Nous en avons souvent parlé, avec Jupiter vous avez autant pu faire une rencontre, vous marier, que divorcer. On ne sait jamais laquelle de ses facettes elle va montrer ! Par ailleurs, 2e décan né début mai, les échanges avec l'un de vos enfants sont un peu problématiques jusqu'à dimanche.

Gémeaux

Une agréable semaine pour vous aussi, quel que soit votre décan. Vos déplacements sont au premier plan et vous ferez d'amusantes rencontres. Comme d'habitude, vous serez souriant et ouvert, ce qui ne peut qu'attirer les gens et vous permettre de faire rapidement connaissance. Né entre le 28 mai et le 4 juin, vous pourriez avoir un petit coup de coeur pour quelqu'un, ou pour quelque chose de joli !

Cancer

Saturne reprendra une marche prograde le 6 septembre, aussi tenez bon si vous êtes du 1er décan, né autour des 23, 24 juin. Après la pluie, le beau temps. Et le beau temps pourrait venir d'Uranus qui vous propose de lâcher le passé (Saturne) et de considérer l'avenir avec plus d'optimisme (Uranus). Il y a probablement un projet dans l'air, mais même s'il ne marche pas (à cause des freins saturniens) il y en aura d'autres, promis.

Lion

Même les astres sont en vacances, sauf si vous fêtez anniversaire. Vous recevez de bons influx, aussi, profitez du moment présent sans arrière-pensée. Vénus vous accompagne et c'est une bonne configuration pour tout le signe, mais en particulier pour ceux qui sont nés entre le 29 juillet et le 6 août. Elle vous voit souriant et sympathique, vous rendant plus attirant encore : les relations avec vos proches devraient être très distrayantes grâce à d'amusantes rencontres.

Vierge

Une semaine tranquille, reposante, mais qu'est-ce que le repos pour une Vierge ? C'est de penser le moins possible et d'être au maximum dans l'action. Plus vous restez inactif, plus votre machine à penser s'emballe et vous fait passer en revue tout ce qui cloche. En général, des détails que vous montez en épingle. Mais il y aura à partir de mercredi une harmonie Vénus/Mercure qui dit que la détente sera au rendez-vous. De bons moments en perspective (2e décan).

Balance

Une très bonne semaine pour tout le signe, et surtout le 2e décan. Vénus et Mercure s'entendent et vous-même vous entendrez bien avec tout le monde. Il est même possible, si vous êtes né fin septembre et surtout début octobre, que vous rencontriez quelqu'un qui vous intéressera, ou que vous visitiez un endroit qui vous plaira énormément. Bref, d'une manière générale, tout baignera. Seuls certains natifs du 3e décan retrouveront un problème datant de mai.

Scorpion

Le 1er décan est toujours dans le collimateur d'Uranus, mais l'imprévisibilité de la planète est sous contrôle. En effet, Saturne est en phase exacte avec vous. C'est-à-dire que la raison devrait primer sur l'impulsion et vous permettre de trouver un terrain d'entente avec le partenaire qui vous pose problème depuis des mois, qu'il s'agisse d'un associé ou de votre conjoint. Cela dit, attention, cette conjoncture peut provoquer de la rigidité dans certains cas.

Sagittaire

Une belle semaine pour vous, aucune dissonance à l'horizon et votre horizon personnel s'élargit ; en vacances ou pas, des portes sont en train de s'ouvrir. 2e décan, par exemple, Mercure rétrograde en bon aspect avec vous mais reprend une marche directe dimanche : vous n'allez pas tarder à obtenir le document que vous avez demandé ou la réponse que vous attendez. A moins qu'un voyage auquel vous ne croyiez pas puisse se faire après dimanche.

Capricorne

L'harmonie exacte, entre Saturne et Uranus indique une évolution possible dans votre vie, 1er décan, mais il faut d'abord que vous renonciez à quelque chose. C'est ce que dit Saturne, pile sur votre Soleil si vous êtes né autour du 24 décembre, mais Uranus veille et vous dit que l'avenir est plein d'intéressantes nouveautés. Ne vous accrochez pas à ce qui doit disparaître, et pensez à ce que l'avenir pourrait être - et va être une fois Saturne éloignée (décembre).

Verseau

Que des bonnes choses si vous êtes né après le 27 janvier ! Mercure et Vénus, en phase entre elles le seront aussi avec vous. Et un rendez-vous vous réjouira, ou alors il se passera exactement selon votre désir. A moins que vous n'effectuiez un petit déplacement pour le pont du 15 août et que cela vous change bien les idées. Vous serez dans d'excellentes dispositions vis-à-vis des autres, surtout 2e décan en fin de semaine. Vous ferez du charme tous azimuts !

Poissons

Une agréable semaine, vous serez occupé malgré le pont, mais quelque chose pourrait vous chiffonner si vous êtes du 2e décan, l'attitude d'un proche, par exemple. Il ou elle se comportera avec vous comme si vous lui deviez quelque chose, un soutien inconditionnel, une aide permanente, une dévotion dont vous ne vous sentez pas capable ou qui vous contrarie. Parce que, finalement, on ne tient pas compte de vos désirs à vous !