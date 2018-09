L'horoscope du 12 septembre 2018

publié le 12/09/2018 à 06:29

Bélier

Vous trouverez les autres, et même votre partenaire, trop sensibles, vous trouverez aussi qu'ils sont trop sentimentaux. Et si vous-même ne l'étiez pas assez ? Vous avez peur de passer pour une mauviette, c'est ça ? A moins que vos sentiments vous aient beaucoup blessé dans le passé et que vous rejetiez tout ce qui ressemble à une émotion ? Rassurez-vous, c'est très momentané, d'autant plus que chez le Bélier tout passe très vite, vous oubliez rapidement. Sauf ascendant Taureau...

Taureau

Aujourd'hui encore le ciel n'est pas très serein pour le 1er décan, beaucoup de choses sont remises en question et c'est une vraie révolution pour vous. Évidemment, un événement imprévu peut aussi avoir eu lieu et vous êtes désarçonné. Si ça a été le cas (la même conjoncture s'est déjà présentée en mai et en août), c'est la dernière fois qu'elle est aussi " active " puisque Mars ne sera plus de la partie à partir du 10 octobre.

Gémeaux

Neptune fait encore des siennes depuis hier et jusqu'à dimanche. Quelqu'un vous soumet à ses volontés sans que vous ayez la possibilité de vous défendre. C'est une des interprétations de l'opposition entre votre maître, Mercure, et Neptune planète créatrice d'illusions et de volonté d'hégémonie. Et cela ne vient pas de vous, ce besoin de tout contrôler, ça vient d'un supérieur ou d'un parent. Et si par hasard vous vous êtes conduit en " petit chef ", vous le payez !

Cancer

3ème décan, la Lune en Balance vous met d'humeur changeante avec votre entourage. Vous ferez du charme aux uns alors que vous ignorerez les autres. Mais comme c'est un aspect lunaire, cela ne durera pas. Cela dit, vous le savez peut-être déjà, votre signe est régi par la Lune et vous êtes le champion du changement d'humeur, aussi n'y aura-t-il pas une grande différence avec les autres jours, d'ailleurs vous-même ne vous en rendrez probablement pas compte.

Lion

Depuis mai dernier, ceux de juillet subissent des revers un peu brusques, dus à Mars et à Uranus. C'est encore d'actualité, mais ça se calmera en octobre. En effet, Mars qui sert d'accélérateur, voire de détonateur, est en dissonance avec vous et avec Uranus, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais Mars a repris sa marche avant et finira de contrarier le 1er décan le 10 octobre. Il restera Uranus, qui est un long processus qui vise à vous faire accepter un changement de cap.

Vierge

Mercure entame une opposition avec Neptune qui va durer jusqu'à dimanche. 2ème décan, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, ayez davantage foi en votre jugement. Vous doutez tellement ! Certains pourraient aussi avoir des idées bizarres, ou faire des rêves étranges, avec Neptune on ne sait jamais. Vous pouvez aussi avoir des intuitions très précises, toutefois l'opposition vous invite à accorder la même importance au rationnel (ce que vous préférez) et l'irrationnel ; ce serait un gros changement (né autour du 7 septembre) !

Balance

3ème décan, la Lune est de passage et accentue votre sensibilité, votre besoin que tout soit beau et harmonieux autour de vous. Sinon, vous serez mal à l'aise ! Heureusement, vous n'avez plus de dissonance importante, Uranus est partie et Mars est retournée en Verseau ; elle fiche la paix à ceux de la toute fin du signe, enfin ! 1er décan, soyez le plus entreprenant possible, démarrez des activités, des projets, Mars vous soutient jusqu'au 10 octobre.

Scorpion

1er décan, ce n'est pas la meilleure journée de la semaine, évitez de réagir trop impulsivement ; mais j'ai l'impression de vous dire ça depuis des lustres ! Il se trouve en effet que Mars a fait des allers et retours déplaisants pour vous car elle était et est toujours en dissonance avec Uranus et cela produit des événements imprévus ou des retournements de situation qui ne vous arrangent pas du tout. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 23 et le 28 octobre.

Sagittaire

On reparle de l'opposition entre Mercure et Neptune, surtout 2e décan né après le 5/12. Si tout va de travers c'est peut-être que vous faites de mauvais choix. Cependant, il se peut que vous en ayez pris conscience... C'est la seule manière de sortir de ce cercle infernal qui fait que vous construisez et que vous détruisez, sans vraiment le vouloir. Demandez-vous si vous êtes fait pour une vie " classique ", formatée... Vous avez tellement besoin d'espace et de liberté !

Capricorne

Vous bénéficiez des bons influx de Vénus d'un côté et d'Uranus de l'autre, et Saturne ne pourra pas empêcher le changement psychologique qui émerge depuis quelque temps ; vous devez le sentir depuis mai... Saturne peut même jouer un rôle positif en vous aidant à construire du nouveau, à ne pas répéter le même schéma par habitude. Uranus vous dit que vous devez/pouvez évoluer et que rien ne pourra l'empêcher sauf... vous ! Si vous êtes trop accro à vos habitudes, par exemple.

Verseau

Ce n'est toujours pas le nirvana pour le début du signe, mais je vous promets que ça ira mieux une fois que Mars sera partie, c'est-à-dire après le 10 octobre. Certes, Uranus restera en Taureau, formant sa première dissonance depuis la conjonction d'il y a une vingtaine d'années qui avait dû vous voir progresser à toute allure (au positif, bien sûr). Les changements se sont succédés depuis quelque temps et le paysage semble avoir beaucoup changé. En bien ou en moins bien.

Poissons

Vous êtes vous aussi touché par l'opposition de Mercure et Neptune, on vous raconte une belle histoire, 2ème décan, mais ce n'est peut-être qu'illusion. Une illusion à laquelle vous voulez croire depuis longtemps mais vous vous apercevez que vous avez de moins en moins de raison de la faire perdurer. Notamment si vous êtes né autour des 4, 5, 6 mars. Normalement, vous devriez passer peu à peu à autre chose.