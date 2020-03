L'horoscope du 12 mars 2020

publié le 12/03/2020 à 05:30

Bélier

Vous ne serez pas très facile à vivre aujourd'hui, un brin parano vous attribuerez aux autres des intentions qu'ils n'ont pas et aurez envie d'en découdre avec eux. C'est vrai que vous aimez bien les ambiances de crise, mais là vous aurez le sentiment qu'il y a de la malveillance, qu'on veut vous manipuler peut-être... Cela dit, vous pourriez aussi avoir de la peine à régler un problème financier apparu il y a quelques jours, rien de grave.

Taureau

De nouveau, vous vous interrogerez sur vos sentiments et ceux de votre conjoint/ami. La situation est instable, 1er décan, vous aimeriez que tout redevienne comme avant. Mais cela ne semble pas possible et vous avez du mal à l'accepter, peut-être parce que vous ne l'avez pas souhaitée, ça ne vient pas de vous... Mais vous pouvez aussi vous interroger sur vous et sur votre devenir, pour des raisons professionnelles ou de santé.

Gémeaux

Vous aimeriez pouvoir vous concentrer sur votre boulot, mais vos histoires de coeur vous prennent un peu trop la tête, tout n'est pas rose en ce moment, 1er décan. Mais cela devrait s'arranger si vous faites preuve de rigueur, si vous arrivez à écouter la raison (Saturne) qui vous dit ce que vous devez faire ; cela va d'ailleurs être renforcé par l'arrivée d'un bon aspect de Saturne à partir du 23 mars. Elle stationnera au début du Verseau et sera un peu moralisatrice pour le 1er décan, mais cela vous sera utile.

Cancer

Une bonne conjoncture pour les prochains jours et c'est encore une fois le 1er décan qui est à la fête. Et justement, vous pourriez participer à un événement très convivial, une fête d'anniversaire bien organisée par exemple, un mariage, ou tout autre événement heureux. Alors que ceux du 2ème décan, nés après le 8 juillet sont assez contrariés et obligés parfois de se défendre contre une injustice. Il peut aussi y avoir une audience pour un procès.

Lion

Comme hier, vous ne serez pas très satisfait de votre journée et encore moins de vous-même, et ce sont les natifs de juillet qui seront dans un état d'esprit un peu négatif. Cela fait déjà un certain temps que vous êtes dans une instabilité qui vous déplaît profondément et cela touche probablement le domaine du travail. Mais cela peut, selon votre ascendant, se jouer dans un autre domaine = la famille par exemple, peut aussi connaître une période d'instabilités à cause d'une séparation.

Vierge

Plus aucune dissonance sur votre signe, cette journée sera donc parfaite pour vos entretiens, vos démarches, etc. Soyez entreprenant, vous en serez vite récompensé. Le 1er décan est avantagé, c'est sûr, mais le 2ème aussi grâce à une rencontre entre Mars et Jupiter qui peut vous donner un bel élan : vous avez mis quelque chose en place, ou avez l'esprit plus créatif que d'habitude et vous allez en recueillir les fruits dans les prochains jours. Un enfant pourrait aussi arriver...

Balance

La conjonction de Mars et Jupiter, dont nous reparlerons pourrait commencer à se faire sentir. Ne vous étonnez pas s'il y a un gros pataquès en famille, ou avec un parent. Il y a cependant plusieurs autres interprétations concernant cette conjoncture ; vous pouvez aussi vous sentir victime d'une injustice... En tout cas, cet aspect est actif jusqu'à samedi et se défait à partir de dimanche. Mais il vous aura valu des émotions fortes (2ème décan, né autour des 13, 14 octobre).

Scorpion

Dans votre signe la Lune s'oppose à Vénus et vous serez très partagé, 1er décan. Vous êtes probablement dans une grande incertitude mais le bout du tunnel n'est pas loin. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, cette année ceux qui sont nés avant le 29 octobre verront leur situation s'améliorer progressivement ; même chose si vous êtes né après le 6, mais ce sera provisoire et la situation reviendra vous contrarier en fin d'année pour se terminer en 2021.

Sagittaire

Un petit problème au travail ? Surtout n'en faites pas une montagne, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes dans la journée ou demain. Laissez les autres faire. Vous voulez toujours tout arranger, ce qui part bien sûr d'un bon sentiment, mais vous n'êtes pas seul sur terre et vous pouvez laisser à des collègues ou à des proches des prérogatives qui leur donneront l'impression que vous leur accordez du crédit.

Capricorne

Si vous avez besoin d'un coup de main, ne laissez pas votre orgueil vous empêcher de demander. Il n'y a aucune disgrâce à avoir besoin d'aide, surtout 2ème décan. Vous semblez être sur un gros projet, ou avoir une idée que vous tenez particulièrement à défendre, et peut-être qu'un accompagnement serait le bienvenu. Heureusement, un bon aspect de Neptune vous engage à être plus souple avec vous-même et avec vos convictions.

Verseau

Vous avez sûrement compris, à la longue, qu'il ne servait à rien à soupirer après le passé : les choses ont changé et vous aurez forcément des avantages à en retirer. C'est toujours comme ça : les changements déstabilisent, mais en même temps ils obligent à chercher des idées, non pas pour rétablir la situation mais pour profiter de la nouvelle. Cependant, vous ne pourrez le faire que lorsque vous aurez définitivement tourné la page et qu'il n'y aura plus de nostalgie en vous.

Poissons

C'est votre anniversaire ? Vous êtes plus chanceux que d'autres car le Soleil et Jupiter sont en phase : vous allez pouvoir concrétiser l'un de vos espoirs ou l'un de vos projets. Et cela, probablement grâce à quelqu'un qui vous veut du bien, qui a du pouvoir ou de l'influence. Votre grande chance cette année, c'est justement que des gens, autour de vous, ont vos intérêts à cœur et ont assez d'amitié pour vous pousser en avant.