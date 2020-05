L'horoscope du 12 mai 2020

publié le 12/05/2020 à 05:30

Bélier

Ce sont vos relations avec vos proche, frère, soeurs, voisins, qui seront en vedette. Vous aurez la possibilité d'être en quelque sorte une courroie de transmission entre eux. Vous ferez tout pour qu'ils communiquent davantage et vous vous mêlerez volontiers de leurs conversations. Par ailleurs, l'actualité vous intéressera particulièrement, et vous serez souvent occupé à lire le journal, écouter la radio, regarder la télé et même votre smartphone s'il vous sert de lien avec le monde...

Taureau

Mercure en Gémeaux dit que vous serez plus malin que jamais, que votre esprit pratique vous sera utile et que vous saurez trouver des solutions à tout ! Il est très possible aussi qu'il soit question d'argent, que vous ayez à en discuter, à fixer le prix d'un achat, d'une vente ou d'une rémunération. Et vous serez parfaitement à votre aise car vous aurez les bonnes répliques au bon moment. 1er décan jusqu'au 17 mai.

Gémeaux

La curiosité, la rapidité d'esprit, l'humour, tout ce qui caractérise les Gémeaux sera mis en avant par la présence de Mercure dans votre signe, 1er décan jusqu'au 17 mai. Au passage, vous aurez également la tchatche et si vous avez un entretien à mener ou une discussion, vous ne manquerez pas d'arguments, surtout que Mercure est en phase avec Saturne. Vous saurez de vraies armes pour convaincre vos interlocuteurs.

Cancer

Il va y avoir un petit bug dans la communication, soit c'est vous qui cacherez quelque chose, soit vous soupçonnerez les autres de ne pas vous dire la vérité. Écoutez votre intuition, elle vous dira si vous avez raison ou non, mais méfiez-vous d'une imagination très florissante et qui risque de vous faire penser de travers. Essayez de ne pas trop vous exprimer, mesurez vos paroles lors de vos rendez-vous. 1er décan jusqu'au 17 mai.

Lion

Mercure va accentuer votre sens de l'anticipation, 1er décan jusqu'au 17. Vous aurez des idées qui détoneront, mais veillez à ce qu'elles ne soient pas trop en avance, on ne les comprendrait pas alors que vous, vous verrez parfaitement où elles peuvent vous mener. Vos relations avec vos proches seront aussi au premier plan, vous aurez peut-être des projets en commun, éventuellement un petit déplacement si c'est possible.

Vierge

1er décan, un important rendez-vous est à prévoir d'ici samedi. Tel qu'on vous connaît, vous n'irez pas les mains dans les poches, vous serez parfaitement préparé. Et ce sera probablement un atout, par rapport à d'autres, surtout si vous êtes en compétition avec quelqu'un, comme cela pourrait être le cas avec Mars qui arrive demain en Poissons, face à vous ; d'ailleurs, certains du début du décan se sentent déjà en rivalité.

Balance

Votre intelligence pratique sera très en forme et s'appliquera à trouver des combines pour vos clients ou pour des proches. Le meilleur prix pour une location, par exemple. Ce genre de combine-là, qui pourrait faire économiser un peu d'argent aux personnes avec lesquelles vous serez en relation. Mais vous pouvez aussi préparer un voyage pour vous, qu'il s'agisse d'un voyage professionnel ou de vacances ; si vous n'avez encore rien planifié, c'est le moment de vous en occuper.

Scorpion

Vous aurez une incomparable habileté pour gérer n'importe quelle situation de crise, mais peut-être pas une grosse crise, une journée tout au plus d'ici le 17 mai (1er décan). Mercure en Gémeaux occupe justement le secteur " Scorpion " de votre zodiaque et indique que les qualités intellectuelles de votre signe sont mises en avant et donc en particulier votre science en matière de gestion des problèmes. Mais aussi votre humour parfois très taquin et même un peu sardonique.

Sagittaire

Mercure s'oppose à vous sur la roue du zodiaque, une bonne configuration pour trouver un accord, obtenir un feu vert. Mais ne vous mêlez pas des affaires des autres, cela pourrait vous retomber dessus. Toutefois, Mercure étant en phase avec Saturne, il serait étonnant que vous dépassiez les limites en ce qui concerne vos relations avec les autres. Vous serez même plus prudent et plus réservé que d'habitude, 1er décan jusqu'au 17 mai, cela jouera en votre faveur.

Capricorne

Mercure est parfaitement à sa place par rapport à vous et vous voit très ingénieux, ayant l'esprit pratique dans votre travail et dans vos rapports avec vos collègues. Généralement un peu distant, vous vous rapprocherez parce que vous sentirez qu'il le faut, que c'est indispensable pour éviter les petites querelles idiotes. Par ailleurs, vous saurez parfaitement gérer des détails qui, en temps normal, seraient envahissants parce que vous leur accorderiez trop d'importance.

Verseau

La rapidité de vos réflexes sera remarquable et cela pourrait bien vous sauver la mise, à moins que cela ne vous permette d'aider l'un de vos amis ou proches en détresse. Mais il n'y a pas que cela : Mercure sera en secteur 5 et vous serez donc joueur, même dans votre vie sentimentale où vous aurez envie de vous amuser, de flirter, de ne rien vivre de sérieux. D'ailleurs Vénus est mal aspectée par Neptune, il ne vous est pas conseillé de vous engager.

Poissons

Résoudre les problèmes familiaux en deux temps trois mouvements, telle sera votre force vous dit Mercure. Aussi, n'hésitez pas à intervenir, vous ferez du bon boulot. En outre, si un membre de la famille a besoin de s'épancher, donnez-lui l'occasion de le faire en lui disant que vous " sentez " qu'il ou elle a besoin de parler, de partager quelque chose.. Pour le moment, cela ne concerne que le 1er décan, qui pourrait aussi avoir des nouvelles de quelqu'un qui avait disparu des écrans radars.