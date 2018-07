L'horoscope du 12 juillet 2018

publié le 12/07/2018 à 06:37

Bélier

Jupiter est en vedette mais elle n'est pas très généreuse cette année. Attendez-vous à la voir changer d'allure en septembre : vous aurez des ailes 1er décan. Saturne commencera à prendre des distances et la future arrivée de Jupiter en Sagittaire, l'un de vos meilleurs amis, vous remettra la tête à l'endroit. Et, plus positif que vous ne l'avez été depuis des mois, votre vie reprendra son cours, avec quelques belles opportunités à saisir, notamment en décembre.

Taureau

Le Soleil et Pluton vous envoient de bons influx, surtout 3e décan. Vous avez les rênes du pouvoir en main, veillez à en faire le meilleur usage avec autrui. Vous pourriez en effet être trop dans la volonté de puissance (avec Pluton cela va d'un extrême à l'autre) et vous montrer très intransigeant avec ceux qui vous entourent, au travail ou dans le privé. En particulier si vous êtes né au début des années 90 : ou on exerce trop de pouvoir sur vous, ou c'est vous qui en faites trop.

Gémeaux

Le bon aspect entre Lune et Jupiter pourrait vous rapporter de l'argent, notamment 2e décan. Un petit extra qui sera le bienvenu pour vos vacances. Cela dit, on ne sait jamais avec vous, vous pouvez aussi décider d'une dépense pour vous faire plaisir car vous avez des besoins affectifs en ce moment et si vous n'avez personne pour les combler, vous ferez ce que tout le monde fait : vous compenserez par la gourmandise ou par un achat-plaisir.

Cancer

Dans votre signe, la Lune fraternise avec Jupiter et si vous êtes du 2e décan, vous serez content de tout, en phase avec tout le monde et un voyage vous attend. En effet, Jupiter est une planète riche en ressources et elle gère autant les voyages que la religion, les philosophies et, parfois, la notoriété. Cela dit, il n'est pas impossible que vous soyez populaire ces jours-ci, peut-être parce que vous aurez réussi quelque chose, ou que vous aurez un physique avantageux.

Lion

Vous serez un peu ombrageux et soucieux aujourd'hui et c'est parce que vous serez absorbé par un ennuyeux problème administratif, natif du 2e décan. Vous êtes en procès, ou tentez de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un et cela ne se fait pas aussi vite que vous le souhaiteriez, surtout si vous êtes né autour des 6, 7 août. Un peu de patience, c'est un des tours que vous joue Jupiter mais elle est directe depuis le 11 et les choses vont se régler.

Vierge

Pas de souci, vous avez prévu une journée bien remplie et tout devrait se passer sans aucune anicroche. En outre, le 1er décan sera dans le plaisir grâce à Vénus. La conjonction de votre Soleil avec cette planète devrait en effet vous plaire et produire un agréable sentiment d'accord total avec le monde extérieur, autant qu'avec vous-même ! L'amitié et la solidarité seront également au premier plan, votre désir d'aider, de rendre service étant en vedette.

Balance

Vous aurez du mal à cacher votre hyper sensibilité aujourd'hui, vous essayerez mais en vain. Essayez de rester naturel, de ne pas vous occuper du paraître. Vous n'aimez pas présenter une image de vous qui vous semble trop fragile, alors vous en faites des tonnes pour montrer qu'on peut compter sur vous, que vous êtes fort et responsable. Mais cela doit être très fatigant à la longue ! Décidez d'être vous-même et de ne pas vous occuper de ce que pensent les autres.

Scorpion

Tout baigne pour vous, surtout 2e décan. Lune et Jupiter braquent les projecteurs sur vous, vous avez à peu près tout ce que vous désirez en ce moment. Certes, c'est un moment, une journée dont vous devez profiter et qui pourrait même être chanceuse parce que certains auront une opportunité à saisir. Les natifs des 6, 7 novembre étant encore une fois les privilégiés du zodiaque, sauf si votre décan était mal aspecté à la naissance.

Sagittaire

L'harmonie entre Lune et Jupiter va accentuer votre besoin de protéger les plus faibles et de vous montrer généreux avec eux, notamment 2e décan. Vous ferez certainement un geste qui en sera la démonstration, surtout si vous êtes né autour des 6, 7 décembre. En revanche, le 1e décan est un peu gêné aux entournures, surtout dans le domaine affectif où il contrôle ses sentiments et émotions : vous n'avez aucune envie d'exprimer ce que vous ressentez.

Capricorne

Merci à la conjoncture, surtout si vous êtes du 2e décan, vous vous sentirez plus libre, plus disponible pendant quelques semaines, surtout né après le 4/1. Jupiter a repris sa marche directe et va donc être plus active que ces dernières semaines. Elle occupe un secteur lié à vos projets, qui vont pouvoir avancer plus facilement et plus rapidement. Mais ce secteur représente aussi l'espace dont vous avez besoin pour vous sentir bien ; un espace où il n'y a aucune contrainte.

Poissons

Pour vous aussi la conjoncture a les yeux de Chimène, surtout si vous êtes du 2e décan. Vous devez cependant faire attention à ne pas trop vous emballer ! Vénus vient la semaine prochaine face à vous et à Neptune, ce qui pourrait vous valoir une désillusion. Nous en reparlerons. 1er décan, vous êtes parmi les mieux servis avec l'opposition de Vénus qui vous vaut des invitations, des sorties, bref une vie sociale un peu plus animée que d'habitude (né autour du 21/2 aujourd'hui).