L'horoscope du 12 janvier 2021

publié le 12/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La nouvelle Lune est proche (demain) et déjà vous ressentez le climat de rigueur et de sérieux, de respect des limites qui vous sont vous imposées. Pour votre bien, évidemment ! Cependant, c'est valable surtout pour le 3ème décan (né après le 10 avril). Les natifs du 1er décan reçoivent des aspects très intéressants et qui peuvent doper leurs projets ou rendre certaines perspectives excitantes. Il se peut aussi que vos amitiés ou relations professionnelles (votre réseau) jouent un rôle important.

Taureau

Je vous l'ai dit hier, ce n'est pas une semaine facile pour ceux du 1er décan, loin de là. Vous pourriez prendre une décision drastique que vous risquez de regretter très vite. N'oubliez pas que Mars est chez vous (2ème degré du Taureau) et que vous avez tendance, sous cette conjoncture, à être plus impulsif, plus déterminé à agir que d'habitude. Et souvent, avec une conjonction Soleil/Mars on ne réfléchit pas avant de prendre une décision, on peut être aveuglé par la colère et aller trop vite.

Gémeaux

Vous qui êtes curieux de tout et qui cherchez le plus souvent à être au courant des dernières nouvelles, vous en entendrez une qui ne peut que vous faire frissonner ! Vous serez très excité par ce que vous entendrez ou verrez. Mais cela peut aussi vous concerner personnellement, on peut vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas, surtout si vous êtes né autour des 27 et 28 mai. Un frère, une soeur, un proche peut vous annoncer quelque chose et vous en serez estomaqué...

Cancer

Vous serez un peu trop soumis aux humeurs des autres, essayez de vous protéger davantage afin de ne pas passer par des hauts et des bas en fonction de ceux avec qui vous serez en relation. Certains natifs du 1er décan peuvent cependant avoir des émotions très agréables face à une personne qui leur plaît, ou retrouver des sentiments plus intenses envers leur partenaire. Mais il faut dire que le contexte actuel n'est pas des plus favorables aux affaires de coeur.

Lion

Le travail ou toute autre activité qui vous absorbera sera favorable à votre bien-être. Surtout si vous êtes du 1er décan et que vous n'êtes pas vraiment rassuré par les événements. Ils peuvent vous concerner de près, comme ils peuvent être en rapport avec l'économie en général, laquelle peut connaître de forts hauts et bas dont certains d'entre vous seraient tributaires. Mais il y a beaucoup d'aspects un peu inquiétants en ce moment, aussi veillez à ne pas imaginer le pire en fonction de ce que disent les oiseaux de mauvais augure.

Vierge

Le domaine du travail, qui est souvent le plus important pour votre signe, reçoit plusieurs planètes qui peuvent à la fois vous tirer en arrière, tout en vous poussant à avancer. C'est très contradictoire, mais les planètes elles-mêmes le sont. On peut imaginer que votre travail vous ennuie (Saturne), il ne vous apporte plus ce que vous en attendez et vous avez envie d'aller voir ailleurs (Jupiter)... Mais vous avez peur du changement et vous ne savez pas si vous devez tenter l'aventure...

Balance

La roue est déjà en train de tourner pour ceux du 1er décan, qui semblent avoir gagné leur pari. Ils se sont investis à fond dans un travail et aujourd'hui ils en recueillent les fruits ; ou ils vont les recueillir. Quoi qu'il en soit, vous ne bénéficiez pourtant pas d'un contexte toujours très favorable, et le domaine financier semble être un souci pour vous. Peut-être que vous devez investir de l'argent si vous voulez que votre activité se développe encore davantage ?

Scorpion

Les natifs de fin octobre et début novembre ne sont pas dans une période facile, les prochains jours vous verront perturbés par une nouvelle qui déclenchera en vous une certaine anxiété. Mais vous ne serez pas loin non plus de vous sentir révolté contre l'injustice, certains ayant l'impression qu'on s'acharne sur eux, qu'on les prive d'une liberté à laquelle ils ont droit et même parfois de leur pouvoir de décision. Mais c'est peut-être pour tout le monde (prévisions écrites le 1er décembre) ?

Sagittaire

Vous êtes parmi les mieux servis par la conjoncture, et s'il y a un problème, c'est dans le domaine du travail ou de vos activités quotidiennes que cela se passe. Vous avez peut-être attrapé un rhume ou un autre virus de saison et vous êtes moins actif ? Mais vous pouvez aussi être empêché, pour une raison indépendante de votre volonté, de vous livrer à vos activités habituelles ou d'aller au boulot. Et dans ce cas, vous n'êtes certainement pas le seul ou la seule à subir cette restriction.

Capricorne

La Lune occupe votre signe depuis hier et vous sensibilise à la fois aux humeurs de vos proches, à leurs attentions, mais aussi à ce qu'il se passe ailleurs dans le monde. Ou dans notre pays. Le gouvernement pourrait faire une déclaration pour le moins surprenante, à moins que vous n'entendiez un bruit, une rumeur qui vous étonnera aussi. Et il est possible que ceux de décembre y trouvent un intérêt, même si une décision prise par l'exécutif déplaît à pratiquement tout le monde.

Verseau

La conjoncture est difficile à interpréter pour ceux de janvier, il y a plusieurs aspects sur votre décan et ils sont contradictoires. La dissonance entre Mercure (chez vous) et Uranus pourrait avoir un côté imprévu, vous pourriez apprendre une nouvelle très perturbante, ou être vous-même celui ou celle qui est porteur de cette nouvelle. Il peut aussi y avoir de l'anxiété avec cette conjoncture, et parfois un sentiment de révolte, d'injustice (Jupiter en dissonance avec Uranus).

Poissons

Ce n'est peut-être pas le bon moment pour faire des projets et pourtant... Si vous parvenez à vous projeter dans le futur en imaginant quelque chose d'agréable à vivre à deux ou avec vos amis, cela vous fera le plus grand bien au moral. D'ailleurs, si vous êtes du 1er décan (né en février) vous recevrez de bons influx de Vénus et de Mars. Ce n'est peut-être pas essentiel, ni prioritaire par rapport au reste de la conjoncture, mais c'est un petit peu de soleil dans l'eau froide ; profitez-en.