L'horoscope du 12 février 2021

publié le 12/02/2021 à 05:30

Bélier

Vous avez quotidiennement puisé dans vos réserves d'énergie cette semaine, il est temps de vous mettre un peu au repos et de ne faire que ce que vous avez envie de faire, de manière à vous ressourcer. Et comme vous êtes de ceux qui se rechargent rapidement en énergie, vous retrouverez votre pleine forme dès dimanche après-midi. La Lune sera alors dans votre signe, cela mettra l'accent sur votre planète, Mars, qui est justement celle qui vous distribue votre fameuse énergie.

Taureau

Les nouvelles expériences sont au premier plan aussi tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort vous fera du bien et nourrira votre créativité. Il est possible aussi que des amis vous entraînent à sortir de chez vous, à aller dans un endroit que vous ne connaissez pas ou chez des personnes que vous ne connaissez pas non plus. Pourvu que vous respectiez la distanciation nécessaire, ce sera un bon moment (1er décan) qui vous changera les idées.

Gémeaux

Vous ne serez pas tout à fait libre de votre temps aujourd'hui et demain, probablement un travail à terminer, au bureau ou à la maison, selon vos possibilités. Vous serez mécontent, peut-être que vous aviez prévu autre chose et même si vous êtes en vacances, vous ne disposerez pas librement de tout votre temps. Mais ce sera certainement plus une sensation, une impression désagréable sur le moment, puis vous oublierez et vous consacrerez à vos occupations.

Cancer

Une excellente conjoncture vous accompagne jusqu'à dimanche après-midi. Peut-être que vous vous sentirez comme en vacances et que l'évasion vous tend les bras, vous avez tellement envie de vous changer les idées ! Les planètes en Verseau sont un peu pesantes pour vous, que ce soit psychologiquement parce que vous vous angoissez pour quelque chose, ou matériellement parce que vous avez quelque chose à négocier ou que vous devez faire une transaction. N'y pensez plus et profitez !

Lion

Si vous êtes de ceux qui se posent des questions sur vos relations en ce moment, vous vous en poserez encore plus aujourd'hui. Il est possible que vous ayez eu des mots avec l'un de vos proches et quelque part, au fond de vous, cela vous travaille. Vous aimeriez bien arranger les choses mais vous ne savez pas comment faire sans perdre la face. Il se trouve que Vénus est face à vous et que vous trouverez le moyen de recoller les morceaux (2e décan) d'ici jeudi prochain.

Vierge

Une invitation pourrait être au programme d'ici dimanche et certains du 1er décan, d'habitude timides et même peut-être complexés, se sentiront parfaitement à l'aise. C'est quelque chose de nouveau, qui se manifeste depuis quelque temps pour ceux qui sont nés après le 29 août, et qui semble vous avoir libéré d'un poids. Votre vie sociale est plus facile, vous allez plus volontiers vers les autres. 2ème décan, ne les enviez pas, votre tour arrive dès le mois d'avril, mais vous le sentirez déjà en mars.

Balance

Il y a du boulot pour vous ce week-end, mais je vous rassure, ça ne sera pas désagréable du tout puisqu'il s'agira d'un travail créatif, artistique pour certains. Vous aurez une très belle inspiration, 1er et 2ème décans, et vous serez plutôt contents de vous. Cela dit, suivant votre thème natal (et peut-être votre ascendant) il se peut que vous soyez légèrement patraque, que vous ayez attrapé froid ou que vous ayez la gastro. C'est une éventualité, mais ça m'étonnerait.

Scorpion

Comme les Cancer et en dépit du contexte difficile dans lequel certains se trouvent (1er décan en particulier), vous allez vivre des moments très agréables dans les prochains jours. Les loisirs, les plaisirs, les relations avec les enfants seront au premier plan... et vous oublierez tout le reste. Les plus artistes d'entre vous seront en veine d'inspiration et se sentiront comme portés par ce qu'ils créent. Ou alors ils auront l'impression que ça leur vient " d'ailleurs ".

Sagittaire

Fuir les contraintes sera comme une obsession pour vous, mais est-ce bien raisonnable ? D'ailleurs vous savez parfaitement qu'on vous jugera mal si vous ne faites pas votre " devoir "... Un peu comme lorsque vous étiez enfant et qu'on vous grondait parce que vous aviez oublié de réviser. Essayez, aujourd'hui de ne pas donner trop de place à l'enfant qui est en vous car il peut vous faire faire des bêtises. Par ailleurs, vous aurez une dent contre un membre de la famille.

Capricorne

Vous aurez envie de bouger, de changer de crèmerie comme on dit ! Et ça tombera bien, en tout cas si vous êtes de ceux qui peuvent prendre quelques jours. Certes, les congés d'hiver sont là, mais il n'est pas sûr que vous puissiez en profiter. Toutefois, la conjoncture est bonne aujourd'hui pour le 1er décan, vous pourriez en effet changer d'environnement et, par la même occasion, vous changer les idées. 2ème décan, auriez-vous eu une bonne surprise financière ?

Verseau

Vous vous sentirez riche aujourd'hui, mais pas forcément sur le plan matériel. On peut penser notamment à toutes les expériences un peu difficiles que certains natifs de janvier et début février ont pu faire ces dernières années. Vous en prenez conscience, alors que vous êtes probablement en train de tourner une page qui a pu être douloureuse, ou même angoissante pour certains, et qui va vous conduire de surprises en surprises dans les mois et les années à venir.

Poissons

La Lune parcourt votre 1er décan et sera en amitié avec Uranus, vous vous interrogerez sur l'avenir, sur votre avenir professionnel probablement et sur la direction que vous souhaitez donner à votre carrière. Certains pourraient avoir envie de prendre leur indépendance, ou d'obtenir plus d'indépendance dans leur job actuel. Mais vous aurez probablement accompli votre désir d'ici le mois d'avril, car ce sera alors au 2ème décan d'entamer un processus d'évolution personnelle ou professionnelle.