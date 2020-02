L'horoscope du 12 février 2020

publié le 12/02/2020 à 15:45

Bélier

Il vous est conseillé de faire preuve d'écoute et d'empathie avec ceux que vous croiserez, ne leur parlez pas de vous mais d'eux et ils vous mangeront dans la main. Une attitude qui vous sera favorable à tous et en particulier au 1er décan qui reçoit encore la visite de Vénus : si vous voulez qu'on vous aime, ou que quelqu'un en particulier vous aime, montrez que vous êtes entièrement à l'écoute de cette personne et qu'il ou elle est le centre de votre monde.

Taureau

Vous vous interrogerez sur l'un de vos proches, un collègue ou quelqu'un que vous voyez quotidiennement ; vous vous demanderez quel crédit vous pouvez lui accorder, si vous pouvez lui donner votre confiance ou non... Vous serez un peu perdu, 1er décan, mais cela ne durera pas, vous aurez rapidement un indice, il suffira que vous soyez attentif au langage infra-verbal de l'autre, c'est-à-dire à ses attitudes, ses mimiques, tout ce qui peut le ou la trahir.

Gémeaux

Une bonne journée, déjà vous vous levez de bonne humeur car vous savez que quelque chose d'agréable vous attend, peut-être une tendre soirée à deux ? Ou avec des amis avec qui vous êtes sûr de passer un bon moment ? Cela dit, si vous êtes une maman, cette journée est celle des enfants et il est possible que vous vous sentiez bien avec eux, que vous fassiez quelque chose ensemble et que cela vous mette le coeur et la tête en joie.

Cancer

Votre sensibilité risque d'être exacerbée 1er décan, essayez de ne pas être trop sur la défensive, de peur que les autres ne vous agressent. Mais ne les provoquez pas ! Si vous les cherchez, vous les trouverez... Vénus en Bélier peut en effet créer ce genre de situation où on croit que l'autre est contre vous, alors que ce n'est peut-être qu'une fausse intuition. Essayez de ne pas être trop réactif et d'analyser la situation avant de riposter à quelque chose qui est anodin et dont vous ferez une montagne.

Lion

Si vous avez un rendez-vous ou si vous devez aborder une conversation un peu sensible, ne vous inquiétez pas, vous direz pile ce qu'il faut et tout se passera bien. Certes, vous resterez un peu dans le vague (Mercure en Poissons) mais c'est votre intérêt si vous ne voulez pas que votre interlocuteur se sente brusqué. Cela concerne surtout ceux de juillet et début août. Né après le 18 août, vous pouvez/devez vous montrer offensif si vous voulez qu'on respecte votre volonté.

Vierge

Essayez d'être plus compréhensif avec ceux qui ne sont pas aussi économes que vous et dites-vous qu'il y a des dépenses incontournables et qu'il faut parfois investir ; ne serait-ce que dans votre travail pour avoir de bons outils qui font que tout le monde travaillera mieux et plus vite. Par ailleurs, certains, nés après le 8, ont la chance de voir leur carnet de commande se remplir, ou les sollicitations être plus nombreuses, ne gâchez pas vos chances en étant trop exigeant sur l'argent.

Balance

La Lune dans votre signe s'oppose à Vénus, 1er décan, du coup vous serez encore plus incertain et hésitant que d'habitude, ou alors vous serez en froid avec votre conjoint. Ça peut d'ailleurs être les deux et justement vous ne saurez pas si vous devez faire le premier pas pour que ça s'arrange ou si vous devez attendre que l'autre fasse un effort. A vous de voir... 2ème décan, attendez-vous à des problèmes techniques à partir de vendredi, il y en aura plusieurs dans les prochaines semaines.

Scorpion

Vous pourriez obtenir une réponse positive à une question de boulot, mais vous n'aurez pas envie d'en parler, vous ferez des mystères on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ne pas simplement dire que vous avez eu la réponse que vous attendiez ? C'est parce que vous aimez garder les choses pour vous, elles vous appartiennent et vous pouvez les déguster avec plaisir. Alors que si vous les partagez, elles ne vous appartiennent plus tout à fait.

Sagittaire

La Lune et Vénus sont en bonne relation avec vous, 1er décan, vous pourrez utiliser la facette la plus charmante de votre personnalité, celle qui sait séduire tout le monde. Parce que, à l'instar des Gémeaux, vous avez plusieurs facettes et suivant votre humeur ou suivant les personnes que vous rencontrez, vous êtes charmant ou au contraire autoritaire, voire totalement indifférent, ce qui est souvent la pire insulte pour les autres. Mais aujourd'hui, vous serez le charmeur.

Capricorne

Né en décembre, vous aurez un choix à faire et ça ne sera pas facile, vous serez hésitant. A moins que vous n'ayez à réconcilier des personnes qui sont fâchées. Ou à vous réconcilier vous-même avec quelqu'un... Et ce n'est pas simple parce que, souvent, votre orgueil fait barrage. Il vous empêche d'aller vers l'autre, alors que ce serait ce qu'il y a de plus simple... Mais généralement vous préférez que ce soit l'autre qui fasse le premier pas.

Verseau

Vous aurez peut-être moins de travail ou vous ruminerez moins, en tout cas vous serez plus détendu, et vous sentirez autant en phase avec les autres qu'avec vous. 1er décan, il se peut que vous ayez quelqu'un en tête et que cela réveille en vous des sentiments qui sommeillaient. 2ème décan, si vous songez à une dépense, vous ferez le bon choix aujourd'hui parce que vous ne vous précipiterez pas. 3ème décan, c'est le moment de faire le point sur vos projets, de voir lesquels sont les plus réalistes.

Poissons

La Lune et Vénus se trouvant toutes deux dans un secteur d'argent, vous aurez une dépense à faire, probablement pour un cadeau, ou pour inviter quelqu'un à dîner. Vous êtes très généreux pour les fêtes et les anniversaires, encore faut-il que vous ne les oubliiez pas, ce qui vous arrive car vous ne mémorisez pas certaines choses. Le 1er et le 2ème décan sont concernés, alors que Mars continue à contrarier ceux du 3ème qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres...