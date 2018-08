L'horoscope du 12 août 2018

publié le 12/08/2018 à 08:22

Bélier

La Lune passe chaque mois en Vierge et à chaque fois vous vous sentez obligé de vous réfréner, d'être plus dans la réflexion que dans l'action. Dont acte ! Ne faites rien d'impulsif aujourd'hui, ne laissez pas votre instinct mener la danse, mais soyez plutôt rationnel. C'est en tout cas ce que vous conseille la conjoncture qui, par ailleurs n'est pas mauvaise. C'est peut-être pour faire plaisir à un proche que vous vous efforcerez de rester raisonnable et même prudent.

Taureau

Vous vous sentirez plus en phase avec vous-même que vous ne l'avez été depuis longtemps, 1er décan. Les contrariétés vont disparaître plusieurs semaines. C'est parce que la dissonance de Mars s'éloigne et que les difficultés que vous avez rencontrées dans le travail, probablement avec un supérieur, ne sont plus d'actualité, certainement parce que vous êtes en vacances. Mais vous les retrouverez très brièvement à la mi-septembre.

Gémeaux

Si vous n'avez personne de votre famille autour de vous, l'enfant qui est encore en vous se sentira en insécurité. D'une manière ou d'une autre, sachez le rassurer. Ce n'est pas parce qu'on grandit et qu'on vieillit, que l'enfant disparaît. Tous les stades de notre développement restent gravés en nous, et spécialement l'adolescence quand on est Gémeaux. C'est peut-être aussi une période où vous n'avez pas été assez sécurisé, où on vous a trop laissé la bride sur le cou.

Cancer

Vous vous intéresserez à tout aujourd'hui et serez sollicité de tous côtés. Vos proches auront besoin de vos conseils, toujours très avisés et pragmatiques. Autant vous savez vous occuper de votre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, autant en ce qui vous concerne vous n'êtes pas votre meilleur conseiller. C'est la faute de vos émotions, elles troublent souvent votre jugement. Pour être votre meilleur conseiller, il faut mettre vos émotions au placard.

Lion

Vous qui êtes souvent démonstratif de vos sentiments, vous aurez tendance à vous retenir aujourd'hui et à faire preuve de pudeur. Mais vous plairez quand même ! La retenue a ses bienfaits, surtout si vous avez en face de vous quelqu'un qui est lui/elle-même plutôt pudique. Calquer vos comportements sur ceux des autres n'est pas facile pour un Lion mais vous en aurez des retours positifs. Né autour des 28, 29 juillet, un bon dimanche en perspective, une agréable complicité règnera.

Vierge

La Lune vous rend visite et place vos relations amicales au premier plan. Profitez de ce dimanche pour organiser quelque chose d'inédit avec vos amis. La visite d'un monument, par exemple, d'une église... Ou alors vous pouvez aussi vous retrouver autour d'un bon repas, même si vous faites très attention à ce que vous mangez. C'est dimanche après tout ! Seuls les natifs des 7, 8 septembre auront la tête ailleurs : une inquiétude, un petit nuage de rien du tout.

Balance

Vénus a dépassé Saturne de peu, mais cela suffit, si vous êtes du 1er décan, pour que vous vous sentiez mieux et moins isolé par un flot de pensées absorbantes. C'est normal, avec Saturne on est envahi par des images et des perspectives, la plupart du temps déplaisantes, mais la conjoncture se défait et votre mental va vous laisser tranquille à partir de demain. Ce dimanche sera d'ailleurs favorable à un recul, une mise en perspective de ce qui vous chagrine.

Scorpion

L'impatience n'est pas votre marque de fabrique, ou alors vous la dissimulez bien. Mas la dissonance de Mars a pu vous obliger à gérer nervosité et précipitation. Elle est en train de se terminer (provisoirement) et va vous laisser tranquille jusqu'en septembre. De quoi, peut-être, vous détendre pendant les vacances ? Et c'est le 3e décan qui va être content puisque Mars va reformer un bon aspect avec lui comme fin avril et début mai. Un stage, un travail temporaire ?

Sagittaire

C'est une bonne journée pour réfléchir à votre avenir et surtout aux projets de développement de vos affaires, prévus par l'arrivée de Jupiter en novembre. La planète reviendra chez vous après une longue absence (12 ans) ; que s'était-il passé fin 2006 et 2007 ? En tout cas, vous démarrerez un nouveau cycle de 12 ans, et s'il démarre bien, vous avez au moins six ans de progression devant vous. Votre renommée pourrait grandir également.

Capricorne

Peut-être êtes-vous de ceux qui partent en vacances aujourd'hui ? Même si vous ne bougez pas, vous aurez l'occasion de vous évader, de vous changer les idées. Et certains en ont bien besoin quand on considère que Vénus et Saturne ont dû avoir un effet attristant, fatigant et parfois déprimant (1er décan). En tout cas l'aspect se termine demain et il est même possible que vous ne le ressentiez plus aujourd'hui, grâce à un départ ou à une prise de distance dans votre tête.

Verseau

Surtout ne vous focalisez pas sur ce que les autres pensent de vous, c'est quoi cette nouveauté ? En général, vous en avez rien à faire de l'opinion qu'on a de vous. Vous n'y pensez même pratiquement jamais... Cela dit, certains Verseau prennent des qualités/défauts de leur signe opposé, le Lion, et sont au contraire extrêmement sensibles à l'image qu'on a d'eux. Vous les reconnaîtrez au fait qu'ils sont très séducteurs et soucieux d'être toujours tirés à quatre épingles.

Poisson

Vous aussi comme le Verseau vous serez très sensible et réceptif aux autres, mais ce n'est pas votre image qui sera en question, plutôt votre envie de les chouchouter. De les soigner aux petits oignons, de leur apporter du réconfort, des conseils, ou simplement votre présence. Vous aurez envie de distribuer des bonnes ondes et que tout le monde soit content. Au besoin, vous ferez en sorte de ne contredire personne, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit !