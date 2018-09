L'horoscope du 11 septembre 2018

publié le 11/09/2018 à 07:10

Bélier

Mars occupe de nouveau votre secteur des projets et si vous êtes né en mars, il se peut que l'un d'entre eux passe par des hauts et des bas retentissants. Un jour tout marche comme sur des roulettes, le lendemain la situation est au bord de la catastrophe. En fait, il semble que vous ayez besoin de fonds pour mener ce projet à bien et on vous fait des promesses qui vous rassurent alors qu'elles ne sont pas tenues. Cela fait plusieurs fois que vous vivez cela.

Taureau

Né en avril, vous tenez mieux le coup qu'on pourrait le penser, mais il est vrai que Saturne veille sur vous. Vous avez acquis une sagesse qui vous est très utile pour ne pas trop vous prendre la tête face à certains événements auxquels vous ne vous attendiez pas. Cela dit, Mars et Uranus ont déjà été en bisbille en mai et en août, ce n'est donc pas nouveau pour vous : des tuiles peuvent vous tomber sur la tête, apparemment vous y êtes préparé et vous êtes solide !

Gémeaux

C'est probablement dans le domaine du boulot que vous avez une nouvelle déconvenue, vous croyiez dur comme fer à une proposition et elle est annulée. Pour vous aussi, ce n'est pas la première fois que cela arrive depuis le mois de mai et je ne dirai pas que vous êtes habitué, mais vous avez développé une sorte de philosophie qui vous protège, tout en ne vous aidant pas à avancer. Une histoire juridique, légale, peut également vous mettre les nerfs en pelote.

Cancer

Mars occupant de nouveau le secteur qui gère vos finances, elles seront la raison pour laquelle vous allez accepter ou refuser une offre qui vous a été faite. Cela concerne toujours le 1er décan (né en juin, autour des 22, 23, 24) qui a une décision à prendre ou un choix à faire et l'argent rentre en compte dans le dilemme qui est le vôtre ; s'il est professionnel. Mais il peut aussi concerner votre union ou une association et si l'affectif s'en mêle, vous avez du mal à vous déterminer.

Lion

Vous l'avez déjà expérimenté depuis mai dernier, Mars ne facilite pas vos relations avec les autres, et le 1er décan pourrait être en irritable jusqu'au 10 octobre. Mais pas tous les jours, bien sûr, juste quand l'opposition de Mars et sa dissonance avec Uranus seront activées, et ce sera déjà le cas demain avec le passage (quelques heures) de la Lune en Scorpion. Cela dit, cela ne concerne que ceux qui sont nés entre le 23 et le 26 juillet ; le ciel se dégagera à partir du 22, 23 septembre.

Vierge

Pour son retour en Verseau, Mars est fâchée avec Vénus et Uranus. Vous n'en aurez pas trop de conséquences, juste un changement dans votre organisation. Et probablement dans le domaine du travail ! Il se peut que ce changement ne vous plaise pas, mais c'est plus parce que vous n'avez pas envie de vous adapter que parce qu'il est désagréable. Vous allez râler pendant plusieurs jours, 1er décan, puis cela passera. Mais il y en a quand même pour jusqu'à la fin du mois.

Balance

Certes, vous aurez beaucoup à faire et surtout des activités liées à la création et aux arts, mais comme vous aimez cela, vous ne vous en plaindrez pas vraiment. Mars sera votre alliée pour entreprendre tout ce que vous voulez de créatif jusqu'au 10 octobre et elle déversera ensuite ses énergies sur le 2ème décan. Pour l'heure, la planète bouscule certains schémas, des ordres établis, mais cela ne devrait pas vous concerner de près. La configuration est générale.

Scorpion

Mars revient et elle n'est pas contente ! Il semble qu'un problème se réveille ou en tout cas prend une plus grande place dans votre vie et le burn out vous guette. Une situation vous met sous tension, et ce n'est pas nouveau, à moins que vous n'ayez réellement de la tension ! Faites-la vérifier dans une pharmacie. 1er décan, né au tout début du signe (23 au 26 octobre) vous êtes le seul concerné, à moins que vous n'ayez l'ascendant dans votre signe ou en Verseau, Taureau ou Lion.

Sagittaire

Le seul domaine qui peut être concerné par la stressante conjoncture de ces jours-ci, c'est celui des relations avec vos proches. Ne leur menez pas la vie dure. Vous êtes peut-être nerveux à cause d'un problème sur lequel vous n'avez pas de contrôle et tout le monde autour de vous " profite " de votre nervosité ! Autre possibilité : il se peut que vous ayez de nombreux petits déplacements imprévus à faire d'ici le 10 octobre ; et tout ça, c'est pour le 1er décan.

Capricorne

Ce qui vous stressera éventuellement, 1er décan, c'est qu'un projet risque de ne pas se faire comme prévu, aussi devrez-vous en remettre la réalisation à plus tard. C'est une des interprétations possibles de la difficile conjoncture qui s'installe pour quelque temps (jusqu'au 10 octobre semble-t-il). Toutefois, Vénus vous protège jusqu'à dimanche et vous aurez l'espoir chevillé au corps, peut-être parce que vous changerez d'idée et que vous trouverez une autre manière d'avancer.

Verseau

Mars attaque de nouveau et elle ne fait pas dans la dentelle pour ceux de janvier. Un problème qui s'est présenté au mois de mai est en train de refaire surface. Vous pensiez que tout était réglé, que vous n'auriez plus de mauvaise surprise, mais il s'agit peut-être d'un autre genre de surprise et celle-ci ne vous fera pas plus plaisir que celle de mai ou celle d'août. Cela dit, une fois que Mars sera dans votre 2ème décan (10 octobre), le 1er sera plus tranquille.

Poissons

Mercure entame une opposition avec Neptune et vous aurez le choix entre une prise de conscience et une volonté incontrôlable de dénier ce que vous voyez. Il arrive que le Poissons soit attaché à ce qui le fait souffrir, ou à ce qui l'entrave dans sa liberté, ce n'est même pas rare du tout. Né aux alentours du 5 mars (2 jours avant, 3, 4 jours après), c'est vous qui êtes le plus concerné en ce moment par les influx un peu toxiques de Neptune. Quelqu'un a peut-être pris trop de pouvoir sur vous ?