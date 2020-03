L'horoscope du 11 mars 2020

publié le 11/03/2020 à 05:30

Bélier

Une rapide dissonance entre Lune et Mars risque de vous remuer intérieurement. Peut-être serez-vous convoqué à la direction et vous serez dans vos petits souliers. Vous êtes bien plus émotif que vous ne le montrez et ça peut vous jouer des tours, vous filer le trac par exemple... avec quelques symptômes physiques pour couronner le tout. Mais cet état émotionnel n'est pas fait pour durer et vous savez vous contrôler non ?

Taureau

Il y a du boulot aujourd'hui, à la maison ou au bureau, vous n'aurez pas une minute pour bayer aux corneilles. Et vous en ferez plus que prévu, votre énergie étant au top. Vous disposez en effet d'un bon aspect de Mars, qui vous donne en plus toute confiance en vos actions et décisions. Cet aspect étant en relation avec la Lune votre force sera d'écouter votre intuition, en dépit de votre besoin de rationalité.

Gémeaux

La conjoncture du jour s'adresse au 2ème décan, Mars est en bon aspect avec Jupiter et il n'est pas exclu que vous soyez sur un travail qui sera plutôt bien payé. Et vous en avez probablement besoin pour combler un petit déficit, des manques à gagner qui se sont accumulés, ou un excès de dépenses. Quoi qu'il en soit vous serez plus que déterminé à effectuer ce travail. A moins que vous n'ayez la même détermination à vous soigner ou à soigner un proche.

Cancer

Vous aurez l'impression qu'on vous cherche, qu'on veut vous mettre en colère 2ème décan et vous ne vous tromperez pas. Aussi ne réagissez pas, restez indifférent. La personne doit bien vous connaître et savoir à quel point vous pouvez être réactif/réactive, et il ou elle veut vous déstabiliser. Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie et vous trouverez bien le moyen de renvoyer ces ondes négatives à celui/celle qui les aura émises.

Lion

Une journée chargée en contraintes, le travail sera contrariant pour le 2e décan, parce que vous serez entouré de bras cassés sur lesquels vous aurez envie de vous défouler. Mais au final, c'est vous qui mouillerez la chemise pour réparer les bêtises des autres. A moins que vous ne vous en vouliez à vous-même parce que vous trouverez que vous n'avez pas assez bien fait votre travail... Ce sera très subjectif : quand on est perfectionniste on n'est jamais content de rien !

Vierge

2ème décan, vous pourriez bien faire des étincelles aujourd'hui, vos activités seront productives et vous rapporterez de l'argent, que ce soit à vous ou à votre entreprise. Ça ne sera peut-être qu'un " coup " isolé, mais c'est toujours bon à prendre. Toutefois, vous pourriez aussi servir d'intermédiaire à quelqu'un qui cherche du travail et vous jouerez un rôle très positif puisque vous trouverez quelque chose pour cette personne.

Balance

La Lune étant dans votre 2ème décan, en dissonance rapide avec Mars, vos humeurs ne seront pas égales et vous serez sur la défensive pendant quelques heures. Peut-être parce que vous aurez l'impression qu'on vous cherche, ou que tout simplement vous ne serez pas d'humeur... Cela ne concerne, en principe, que ceux qui sont nés après le 8 octobre et cela ne durera que jusqu'à dimanche pour votre décan. Après ce sera au tour du 3ème.

Scorpion

Ce n'est pas vous qui serez agressif mais quelqu'un de proche et vous chercherez à comprendre pourquoi cette personne vous en veut. Mais ne vous en préoccupez pas, après tout c'est son problème et s'il/elle a quelque chose sur le coeur, qu'il parle ou qu'il se taise. N'allez pas le ou la titiller parce que vous avez besoin de savoir " ce que vous avez fait " pour qu'il/elle vous en veuille. En réalité, cela n'a aucun intérêt.

Sagittaire

Le bon aspect entre Mars et Neptune s'adresse au 2ème décan et est chargé de vous faire prendre conscience du fait que vous demandez trop à l'un de vos proches. Vous pensez peut-être qu'il ou elle ne veut pas faire d'efforts, ou qu'il/elle ne vous aime pas assez. Vous vous trompez : révisez vos comportements et essayez de voir où ils dérapent dans le " trop ". Essayez aussi de ne pas trop attendre des autres, d'une manière générale.

Capricorne

Dans votre 2ème décan, Mars sera en conjonction avec Jupiter pendant plusieurs jours (né après le 7/1 surtout). C'est le moment de prendre une bonne et juste décision. Elle sera positive de toute manière, étant donné que vous n'avez plus de dissonance sur votre décan. Vous reverrez Jupiter une partie d'août et tout septembre, elle sera conjointe à votre Soleil, et a priori ça ira dans le sens d'un succès, d'une reconnaissance.

Verseau

2ème décan, ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit en ce moment, laissez plutôt la vie agir à votre place, elle va vous faire des offres intéressantes pour votre avenir. Il se pourrait d'ailleurs que vous receviez une proposition que vous n'attendiez pas dans les prochains jours et que cela vous donne soudain plus de travail (2ème décan jusqu'au 16 et 3ème décan par la suite jusqu'au 29 mars). Cette année semble vraiment placée sous le signe du boulot.

Poissons

De l'énergie positive à revendre pour ceux du 2ème décan, avec un objectif en ligne de mire, que quelqu'un change d'avis à propos d'une idée que vous avez proposée. Il semblerait qu'elle ne plaise pas, qu'on vous la refuse, mais vous aurez envie de vous battre ; vous ne laisserez pas tomber et vous aurez raison. Notamment si vous êtes né après le 6 mars ; restez déterminé et inflexible pour concrétiser votre projet.