L'horoscope du 11 mai 2020

publié le 11/05/2020 à 05:30

Bélier

Vous aussi vous serez sensible à la rétrogradation de Vénus après mercredi, 3e décan. Si on vous propose de l'aide, elle pourrait être intéressée, n'acceptez rien sans réfléchir. Vous pourriez tomber sur quelqu'un de manipulateur et vous ne verrez pas ce qui se trame. 1er décan, pour vous le temps est votre allié le plus précieux, surtout si vous êtes de ceux qui ont un important projet dans les tuyaux ; ne soyez pas trop pressé.

Taureau

Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine vous êtes bien servi, Jupiter, Pluton, Neptune sont en phase et vous donnent une force que vous ne soupçonniez pas. Vous ne pensiez pas être aussi résistant ! Vous pourrez, dans l'année qui vient, imposer vos idées, vos opinions et vous imposer vous-même parfois dans un nouveau milieu. A moins que vous ne partiez vous installer " ailleurs ", peut-être à l'étranger. Ce serait comme un nouveau départ dans votre vie.

Gémeaux

Une semaine très active pour le 1er décan, ce sera même un peu trop, alors que pour le 3ème il y a un ralentissement à partir de mercredi ; vous allez devoir prendre du recul à cause de la rétrogradation de Vénus. Celle-ci stationne chez vous, on l'a déjà vu, tout en formant une dissonance avec Neptune qui n'est pas facile à gérer : vous n'avez pas de pouvoir, pas de contrôle sur une situation, et vous pouvez être très déçu du "déconfinement".

Cancer

La conjoncture a été difficile pour le 3ème décan, mais elle s'adoucit nettement à partir de cette semaine, une amicale intervention ou celle d'un professionnel vous aidera. Le problème se reposera à la rentrée de septembre mais pas de la même manière et vous aurez plus d'armes à votre disposition. 1er décan, c'est une semaine très dynamique qui vous attend, grâce à l'entrée de Mars en Poissons dont je vous parlerai mercredi.

Lion

Saturne entame une rétrogradation aujourd'hui et si vous êtes du 1er décan, vous sentirez peu à peu que vous avez moins peur de l'avenir, que vous êtes plus punchy. Cependant si le problème régresse, il ne va pas s'envoler comme par magie, surtout s'il s'agit d'un problème relationnel, de couple par exemple. Vous avez peut-être pris des distances, ou c'est l'autre qui les a prises, mais il faudra vous décider à un moment ou à un autre.

Vierge

La rétrogradation de Vénus à partir de mercredi vous verra moins anxieux pour la réussite d'un proche ou de l'un de vos enfants. Vous lui mettrez moins la pression pour qu'il donne le meilleur de lui-même : en fait, cela ne sert à rien, il faut que cela vienne de lui ou d'elle. Et plus vous serez investi dans son éventuelle réussite, plus vous serez déçu si jamais ça ne se passe pas bien. Aussi, épargnez-vous une éventuelle déception en essayant d'être plus détaché.

Balance

Même si vous êtes d'humeur morose ce lundi, la semaine devrait bien se dérouler, Mercure sera à vos côtés, vous serez débrouillard, et Mars vous donnera la pêche, on en parlera mercredi. Vénus est également bien placée, or c'est votre planète maîtresse : elle stationne actuellement en Gémeaux et regarde les natifs du 14 octobre droit dans les yeux. Si vous avez une petite histoire de coeur, elle va moins vous prendre la tête à partir de mercredi.

Scorpion

Le Soleil termine sa course en Taureau, tout en formant de bons aspects. Natif du 3ème décan, vous êtes en pleine phase de développement personnel, vous vous affirmez. Et Jupiter y participe, Neptune et Pluton également. Il est vrai que ce sont des planètes du collectif, il est rare qu'elles agissent au niveau individuel, mais elles disent que vous êtes en phase avec ce qui se passe dans le monde extérieur, que vous pouvez agir sur lui et non rester passif et subir.

Sagittaire

Face à vous, Vénus stationne et reculera à partir de mercredi. Né autour des 12, 13, 14 décembre, le doute s'insinue de plus en plus en vous à propos d'une histoire de coeur. Vous n'avez aucune certitude quant aux sentiments qu'on a pour vous, et peut-être que vous-même n'êtes pas très au clair avec ce que vous ressentez. Dans certains cas, il se peut que vous ayez deux histoires en même temps et il va falloir faire un choix. Mais vous avez du temps pour réfléchir...

Capricorne

3ème décan, vous recevez à présent de flatteurs influx solaires et certaines de vos qualités seront très valorisées cette semaine, en particulier votre sens de la justice. Beaucoup de Capricorne sont dans la magistrature, avocats ou juges, étant donné que le zénith de votre thème (la carrière) se trouve en Balance, signe attribué à la justice. Ces temps-ci, certains pourraient cependant avoir affaire à un cas des plus difficiles à défendre, mais peut-être pour cause de confinement...

Verseau

N'oubliez pas que Saturne est dans votre 1er décan et qu'elle peut vous aider à atteindre vos buts. Sa rétrogradation vous dit de bien préparer l'un de vos projets. Ce projet consistant à laisser le passé derrière vous et à tourner une page ; vous en avez été averti depuis trois ans par les allers et retours d'Uranus, qui au fur et à mesure rendait plus clair le fait que vous deviez affronter un changement et passer à autre chose. Et cela va probablement se faire.

Poissons

Si on ne parle pas beaucoup du 2ème décan en ce moment, c'est qu'il ne se passe rien, aucune planète ne vous regarde, mais très vite un bon aspect d'Uranus va tout changer. La planète a même peut-être déjà commencé à titiller certains natifs du début du décan (29 février au 3 mars) qui ont des fourmis dans les jambes et ont envie de se tourner vers autre chose, d'avoir de nouveaux centres d'intérêt, voire de déménager dans une autre région et se faire de nouvelles relations.