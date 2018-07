L'horoscope du 11 juillet 2018

publié le 11/07/2018 à 07:03

Bélier

N'hésitez pas à dire franchement ce que vous pensez, 2e décan né après le 5 avril. Vous prendrez peut-être un gros risque, mais ce risque vous sera profitable. Vous ne regretterez pas de vous être exprimé, d'autant plus que vous le ferez bien, que vous saurez bien vous faire comprendre. Cette conjoncture est valable jusqu'au 16 juillet et aujourd'hui ce sont justement ceux qui sont nés vers le 5 qui sont les plus sensibles à Mercure et aux échanges en général.

Taureau

On sait à quel point vous redoutez les conflits et voilà que la vie vous en impose un dont vous avez du mal à vous débarrasser, premier décan né fin avril surtout. En fait, il doit être présent depuis que Mars a entamé sa dissonance avec vous, c'est-à-dire à peu près début juin et vous en avez encore pour jusqu'à début août, puis de nouveau en septembre où vous pourrez régler définitivement le problème. Le conflit en question peut toucher le domaine familial ou professionnel, voire votre couple.

Gémeaux

Pour vous, natif de mai, il s'agit d'un combat intérieur, d'un mauvais rapport à vous-même et à votre image. Pas de souci, ça ne durera que deux jours chacun. Voire moins : vous serez probablement fragilisé parce que vous regarderez autour de vous et que vous trouverez que vous êtes un peu insignifiant par rapport aux autres. Ce qui est faux bien sûr et vous devez absolument passer à autre chose car cela n'a rien de productif, c'est totalement inutile.

Cancer

Il était question de coup de coeur hier, mais avec l'harmonie Saturne/Vénus d'aujourd'hui, ça pourrait être un coup de coeur qui se prolonge, 1er décan. Mais il faut aussi savoir que Saturne a un versant négatif puisqu'elle s'oppose à vous et que vous pourriez être attristé par certains événements qui peuvent toucher l'un de vos proches ; et par sympathie avec lui/elle, vous seriez vous-même touché. 3e décan, vos émotions prendront l'avantage sur la raison...

Lion

Né après le 13 août, vous êtes plutôt privilégié puisque vous ne recevez aucune dissonance et que vous avez de l'espoir à revendre. Transmettez-le aux autres ! C'est une denrée rare, une matière première indispensable au bien-être de tous. Seulement, certains signes très réalistes se défendent d'entretenir le moindre espoir... Montrez-leur qu'il ne faut jamais désespérer de demain, ou d'après-demain, parce que finalement tout s'arrange un jour ou l'autre.

Vierge

Les natifs d'août sont sous l'influence très constructive de Vénus et pourraient entamer une nouvelle relation, très différente de celles qu'ils ont déjà vécues. Uranus vient en effet mettre son grain de sel et apporter quelque chose de nouveau à votre vie amoureuse. Mais ce qui peut changer aussi, c'est le regard que vous avez sur vous-même : il se fait soudain plus bienveillant, moins critique, vous vous aimez davantage et il n'y a rien de mieux pour vous faire aimer.

Balance

À force de trop réfléchir, de trop analyser vos sentiments ou ceux de votre chéri, vous risquez de vous mettre à l'écart des autres, or vous n'aimez pas être seul. Mais il est vrai que Vénus, nouvellement arrivée en Vierge, votre signe d'ombre, ne vous encourage pas à votre activité favorite : le partage. Et si vous n'êtes pas seul, vous vous sentirez mal entouré, par des personnes qui ne vous comprennent pas, d'où votre désir de ne pas partager.

Scorpion

Né au tout début du signe, avant le 31 octobre, vous êtes les élus du zodiaque, plusieurs planètes bien placées donnent enfin du piment à votre vie ! Et on peut dire que vous aimez ça ! Il pourrait même y avoir un sentiment de transgression pour certains, ce qui ne risque pas de vous déplaire car vous appréciez la transgression pour les frissons qu'elle vous procure. Les influx de Mars sont cependant toujours là et vous incitent à agir sans trop réfléchir.

Sagittaire

2e décan, né après le 7 décembre, vous avez les faveurs de Mercure et un déplacement pourrait être dans les tuyaux, ou un très intéressant contact. Pour ce qui est du déplacement, on peut penser en toute logique à un départ en vacances imminent puisque le 14 juillet n'est pas loin et que beaucoup prennent leurs congés à ces dates. Mais il y a aussi cette possibilité de contact positif, avec quelqu'un de haut placé ou avec un correspondant étranger.

Capricorne

Premier décan, Vénus a des vertus thérapeutiques ces jours-ci ; si vous avez eu ou avez encore des moments de déprime, vous allez pouvoir vous changer les idées. Pour les uns il s'agira d'un voyage qui sera réellement dépaysant, mais dont la destination ne vous est pas inconnue ; vous serez content d'y retrouver des personnes que vous aimez et des habitudes que vous appréciez. Pour d'autres, une relation pourrait connaître des débuts assez prometteurs. Mais gare à Saturne !

Verseau

Deuxième décan, né après le 3 février, Mercure s'oppose à vous mais de manière positive. On pourrait vous faire une offre, ou vous-même pourrez négocier un accord. C'est un aspect très rapide, à saisir au vol et qui, aujourd'hui, concerne précisément ceux qui sont nés autour du 3. Demain ce sera pour ceux nés autour du 4... ainsi de suite jusqu'au 16 juillet, où Mercure s'adressera au 3e décan. 1er décan, on vous pousse dans vos retranchements ? Restez zen, si possible.

Poissons

Même si Vénus en Vierge est dans la retenue, il n'empêche qu'elle donne au 1er décan l'occasion de faire une rencontre ou de consolider un lien récent. Vous êtes presque sur un petit nuage, tant cette position de Vénus et les aspects qu'elle forme sont positifs pour votre vie amoureuse. Dans certains cas, il s'agira plus d'une ambiance intérieure que d'événements extérieurs, avec l'agréable sentiment d'avoir atteint un équilibre que vous n'avez peut-être jamais eu.