L'horoscope du 11 janvier 2020

publié le 11/01/2020 à 05:30

Bélier

Les natifs de mars sont vraiment favorisés et remplis d'une énergie positive ! Faites du sport ce week-end, de la compétition même, vous avez des chances de gagner. D'abord vous aurez un mental fort et l'intuition que vous pouvez arriver en tête (Lune en Lion) ensuite vous disposez d'un bon aspect de Mars qui accentue votre esprit de compétition et vous focalise entièrement sur votre envie de gagner.

Taureau

Un 1er décan mal luné, un peu déstabilisé par ses émotions pendant quelques heures, mais un 3ème décan plus que déterminé à contourner un léger obstacle. Vous y mettrez même un peu trop de poids, ça ne sera pas nécessaire de sortir toutes vos armes... En fait, votre chéri/e ou l'un de vos très proches ne sera pas d'accord avec ce que vous avez prévu : oubliez-le ou la et faites ce que vous avez décidé de faire.

Gémeaux

Je reviens vers le 1er décan, toujours ennuyé par l'opposition de Mars. Elle indique un rapport de force, mais vous devriez entrevoir une solution aujourd'hui. A moins que ça ne soit l'un de vos proches qui vous donne un bon conseil pour calmer les choses ; mais cela vous défrise car vous avez le sentiment d'être parfaitement innocent dans l'histoire, que tout est la faute de l'autre (conjoint, enfant, parent).

Cancer

Mercure s'oppose à vous maintenant et jusqu'au 16 si vous êtes né après le 11 juillet. C'est le bon moment pour négocier un contrat et même signer quelque chose. Tant que Mercure n'est pas rétrograde vous pouvez être en confiance ! Mais vous aurez affaire, face à vous, à quelqu'un de dur, qui ne sera pas du tout dans le sentiment et si vous voulez négocier, faire baisser un prix, mettez-vous sur la même ligne inaffective que lui/elle.

Lion

La Lune s'installe chez vous jusqu'à lundi, le 1er décan aura aujourd'hui les nerfs en pelote et vous aurez du mal à vous débarrasser d'un drôle de pressentiment. Mais restez rationnel, cela concerne encore une fois la dissonance d'Uranus : il ne se passera rien de concret, mais vous serez obligé de penser à votre évolution, obligé de regarder l'avenir en face et de ne pas essayer de trouver des idées pour que tout redevienne comme avant.

Vierge

Un rapide bon aspect de Mercure est favorable au 3ème décan ; si vous voulez faire parler de vous, et surtout de votre travail, la semaine prochaine y sera favorable. Ce week-end, le début du décan est concerné (né entre le 12 et le 15 septembre) et même s'il n'y a rien de concret, vous pourrez envisager sans le moindre doute une belle évolution dans votre carrière. A moins que vous n'ayez entrepris une sorte de transformation personnelle à travers une formation, un travail sur vous.

Balance

L'entraide est dans votre ADN, vous aimez donner des coups de main et c'est ce que vous ferez ce week-end, si vous êtes de septembre et début octobre. Vous épaulerez l'un de vos proches et même peut-être quelqu'un de la famille, parent ou enfant (Lune en Lion). Certains se démèneront dans tous les sens (Mars en Sagittaire) pour apporter leur contribution à un travail, ou même pour donner de bons conseils.

Scorpion

Si le 1er décan est de nouveau déstabilisé dans son monde relationnel, le 3ème décan a des chances de renouer d'ici le 16 janvier avec une connaissance de longue date. La personne en question peut vous appeler, vous pouvez le/la rencontrer au coin de la rue ou chez des proches. A moins que vous n'en ayez des nouvelles de manière indirecte. Un important rendez-vous peut aussi être au programme.

Sagittaire

Jupiter, votre maître, s'apprête à entrer dans le 2ème décan du Capricorne, aussi votre 2ème décan va peut-être pouvoir conclure une vente qui n'a que trop traîné. A moins qu'on ne vous doive de l'argent... ou que ce ne soit vous qui en deviez - et pas une petite somme. Si c'est de l'argent que vous devez à l'administration, vous pouvez demander un étalement ; n'hésitez pas, demandez le plus long possible, arguant de votre situation, on ne peut vous le refuser.

Capricorne

Né après ce samedi, Mercure s'installe chez vous jusqu'au 16, une visite rapide mais efficace pour prendre ou reprendre contact avec l'un de vos proches. Ce sera peut-être compliqué à cause de votre orgueil, mais il n'empêche que vous aurez intérêt à faire le 1er pas car si c'est l'autre qui le fait, il prouvera ainsi qu'il ou elle est plus fort que vous. L'orgueil peut être une forme de faiblesse, ne l'oubliez pas.

Verseau

Le programme change à la dernière minute, 1er décan ? Qu'à cela ne tienne, vous vous en concocterez un autre à toute vitesse et aussi agréable que le précédent. Ce qui peut signifier que vous vous êtes adapté aux imprévus uraniens et à toutes les contraintes que la planète vous impose depuis plus d'un an. Et c'est un exemple aujourd'hui de ce qu'elle vous demandait en général : accepter les changements et en profiter.

Poissons

Né après le 10 mars vous pouvez faire des projets avec des proches ou avec des amis, Mercure dit que vous avez de bonnes chances de voir vos idées se réaliser. Quelles qu'elles soient d'ailleurs : je vous donne un exemple, mais vous pourriez avoir bien d'autres projets en tête et, toujours grâce à Mercure, être assez malin et voir assez loin pour savoir si ce sont de bons projets et s'ils sont réalisables.