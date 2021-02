L'horoscope du 11 février 2021

publié le 11/02/2021 à 05:30

Bélier

Vous serez content des perspectives que vous offre cette nouvelle Lune, vous avez certainement un ou des projets et vous allez avoir du temps pour les mettre en place, pour les faire fonctionner. 3ème décan, les mauvais aspects de l'année dernière sont derrière vous, même s'il y a encore des restrictions, elles ne vont pas tarder à s'alléger et vous pourrez alors faire fructifier ces projets, ces idées que vous avez eues et qui semblent excellentes pour progresser.

Taureau

Heureusement pour vous, cette nouvelle Lune ne fait aucune dissonance et semble même assez prometteuse pour votre progression professionnelle ; vous aurez probablement une chance à saisir d'ici peu - si ce n'est pas déjà le cas. Une promotion peut-être : on vous confierait éventuellement plus de responsabilités. Toutefois, la conjoncture étant à double face, il est possible aussi que vous ayez besoin d'un juge ou d'un avocat pour faire respecter vos droits.

Gémeaux

La conjoncture est sans gros nuages pour vous, au contraire elle correspond à une belle éclaircie et à l'espoir de retrouver une liberté que vous aviez perdue. Il se peut qu'il y ait d'importantes discussions en ce moment, pour savoir si certaines choses peuvent rouvrir ou non. A l'heure où j'écris, tous les plaisirs habituels liés à la saison ou à l'expression artistique sont interdits et il se pourrait donc qu'une ouverture se dessine ; mais les discussions sont très vives !

Cancer

Avec la nouvelle Lune, c'est le 3ème décan qui est en vedette et c'est lui qui a le plus besoin de cette résilience dont nous parlions hier. Et vous l'aurez certainement avec le long passage de Jupiter dans votre secteur 8 (le Verseau). Vous aurez l'occasion de vous refaire une trésorerie par exemple, ou de toucher des sommes conséquentes parce qu'on vous aidera ou que vous hériterez d'un parent. Quoi qu'il en soit, après l'enfer que vous avez connu en 2020, vous voilà de nouveau bien armé pour réussir.

Lion

Le secteur 7, qui représente vos alliés, vos partenaires affectifs ou professionnels, est éclairé par la nouvelle Lune. Il peut donc y avoir une association dans l'air, et même peut-être une union amoureuse pour certains natifs du 3ème décan. La nouvelle Lune va peut-être vous donner une idée de ce que vous apportera la longue présence de Jupiter face à vous à partir du mois prochain. Si jamais la configuration était négative, attendez-vous à des tracasseries administratives ou légales.

Vierge

Le Verseau, où a lieu la nouvelle Lune, est un signe qui brûle d'impatience et qui est pour beaucoup dans cette nervosité intérieure qui est propre à votre signe ; il a également une responsabilité dans votre besoin de tout prévoir et de tout organiser de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises. Votre 3ème décan est concerné par cette nouvelle Lune, qui annonce l'arrivée prochaine de Jupiter dans ce même secteur. Votre travail pourrait donc évoluer sur de nouvelles bases.

Balance

On dirait que la conjoncture est faite pour vous, tant elle est créative ! Six planètes dans votre secteur 5, qui gère justement vos capacités créatives ou artistiques. Et la nouvelle Lune qui donne un élan à vos talents ou plutôt qui les met très en valeur, surtout 2ème décan grâce à la conjonction Vénus/Jupiter et 3ème décan grâce à la nouvelle Lune qui vous regarde. Comme le fera Jupiter à partir du mois prochain : vous aurez le sentiment que ce que vous faites plaît à tout le monde.

Scorpion

La nouvelle Lune est plutôt positive pour le 3ème décan et surtout pour ceux qui veulent acheter ou vendre un bien immobilier, mais il faudra être très patient. En revanche il y a de la polémique pour ceux du 2ème décan qui ont maille à partir avec un membre de la famille, ou en tout cas avec quelqu'un de proche. Il y a un sujet de discorde entre vous et vous devez absolument dialoguer pour vider votre sac. Quant au 1er décan, il semble coincé entre un passé qui s'enfuit et un avenir inconnu et peu rassurant.

Sagittaire

Très satisfaisante, cette nouvelle Lune du Verseau ! Soit vous êtes en train d'élargir votre champ d'action et d'ajouter une nouvelle corde à votre arc (2ème et surtout 3ème décan), soit vous apprenez quelque chose qui vous sera très utile. En outre, vos relations avec vos proches, les frères et soeur en particulier, pourraient s'arranger si elles étaient " malades ", soit au contraire (c'est la double face de Jupiter), vous pourriez avoir des tracasseries à cause de l'un d'entre eux.

Capricorne

Vous ne serez pas étonné si je vous dis que cette nouvelle Lune parle d'argent, étant donné qu'elle est en Verseau et que c'est (pour vous) la thématique du signe. Le Verseau parle également de vos besoins (affectifs, corporels), des besoins que vous négligez parfois beaucoup. Vous êtes fixé sur d'autres choses, le travail le plus souvent, et votre santé passe au second plan. La nouvelle Lune vous demande de prendre un peu plus en considération ce qui peut vous faire du bien.

Verseau

La nouvelle Lune se forme dans votre 3ème décan, peut-être le plus chanceux cette année puisque Jupiter va faire des allers et retours chez vous à partir du mois prochain. Selon votre thème natal, vous allez connaître une expansion - dans tous les sens du terme - quelque chose qui ressemblera à un succès, à un projet qui marche bien, ou alors vous aurez des tracasseries avec une administration parce que vous vous n'avez pas payé un impôt, de la TVA, etc. Quelque chose d'ennuyeux, mais sur le moment.

Poissons

Une nouvelle Lune qui éclaire votre secteur d'ombre, c'est-à-dire tout ce que vous cachez de vous aux autres. Il faudra peut-être vous dévoiler un peu, être plus clair dans votre façon d'être. Elle est parfois, il faut le dire, difficile à comprendre pour les autres parce que vous pouvez être très mystérieux, très fuyant. Toutefois, cette nouvelle Lune s'accompagne d'une heureuse conjonction entre Vénus et Jupiter qui peut jouer un rôle positif, mais pas pour vous tout seul. Pour tout le monde.