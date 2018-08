L'horoscope du 11 août 2018

publié le 11/08/2018 à 08:57

Bélier

Pour vous, la nouvelle Lune est réconfortante, surtout si vous êtes de ceux qui doutent d'eux-mêmes. Et c'est le cas des natifs du mois de mars en ce moment. Vous savez certainement pourquoi : Saturne vous envoie une dissonance qui demande un lâcher-prise, et ce n'est pas toujours facile de " laisser tomber " surtout que le Bélier est né pour se battre ! Vous voulez toujours continuer le combat, alors que parfois il faut savoir s'arrêter.

Taureau

La nouvelle Lune vous incite à vous retourner sur le passé. Est-ce pour ouvrir une nouvelle page ou pour vous complaire dans la nostalgie ? Allez plutôt de l'avant. Les plus concernés par cette nouvelle Lune sont ceux du 2e décan, et notamment ceux qui reçoivent de bons influx de Pluton liés au pouvoir, mais aussi une opposition de Jupiter. Celle-ci peut être en rapport avec une séparation, un divorce, ce qui expliquerait votre tendance à revisiter le passé.

Gémeaux

2e décan, vous êtes pris entre deux feux, entre une nouvelle Lune plutôt joyeuse et qui valorise vos relations, et la dissonance de Neptune qui vous déstabilise. Mais celle-ci dure déjà depuis un certain temps et va bientôt vous laisser tranquille ; ce qui peut signifier que vous aurez compris où le bât blesse (de votre côté, en tout cas). Et justement, la nouvelle Lune mettant aussi l'accent sur les échanges, il se peut que vous ayez une conversation avec un proche qui vous éclairera.

Cancer

Située dans votre secteur des gains et acquisitions, la nouvelle Lune indique que vous pourriez vous décider au sujet d'un achat ou tout autre investissement. Cela ne concerne, en principe, que les natifs du 2e décan mais comme la nouvelle Lune rayonne sur tout le zodiaque, les autres décans aussi pourraient en avoir des échos, peut-être moins visibles... Certains s'achèteront une babiole, d'autres se feront le plaisir d'un bon repas en famille ; sauf peut-être 1er décan.

Lion

Une nouvelle Lune dans votre signe, sur votre Soleil si vous êtes né aujourd'hui, c'est du miel pour démarrer l'année en beauté. La suite aussi sera bonne, dans la mesure où Jupiter entre dans le signe de Feu du Sagittaire en décembre et éclairera un secteur très positif de votre zodiaque, qui gère la création, les loisirs mais aussi votre renommée. Vous ferez peut-être parler de vous ? Ou alors vous pouvez devenir parent, accueillir bébé pour certains (2e décan surtout).

Vierge

Comme souvent, la nouvelle Lune n'aura qu'un effet limité, surtout celui de vous empêcher de vous endormir. Certains ont peut-être passé une mauvaise nuit ? Cela concerne le 2e décan et en particulier ceux qui reçoivent l'opposition de Neptune, laquelle est activée aujourd'hui. Vous avez probablement trop pensé au problème relationnel qui vous occupe en ce moment, à une question relative à une association ou même à une addiction. Des prises de conscience s'opèrent.

Balance

La chance est au rendez-vous, quelqu'un va vous aider ou vous donner une bonne idée que vous utiliserez au mieux. Vous ne laissez jamais passer les occasions ! C'est en tout cas ce que dit la nouvelle Lune d'aujourd'hui, très favorable au domaine de l'entraide et de la solidarité. Mais un projet peut également vous occuper la tête, surtout si vous êtes né autour des 11, 12 octobre ; cela dit, il ne s'agit peut-être que d'une agréable perspective pour les prochains jours, l'aspect n'est pas durable.

Scorpion

La nouvelle Lune se tient au zénith de votre ciel et met l'accent sur l'un de vos objectifs, un but à atteindre et que vous atteindrez si vous êtes du 2e décan. Il s'agit probablement de quelque chose de professionnel, une promotion peut-être et qui correspond à la présence de Jupiter (progression, expansion) dans votre 2e décan. C'est son dernier passage et vous avez jusqu'à mi-septembre pour concrétiser ce que vous avez en tête. C'est le moment de vous bouger !

Sagittaire

Une chance de faire un beau voyage avec cette nouvelle Lune ! Ou, si vous ne partez pas, de découvrir un nouveau centre d'intérêt qui vous passionnera. Cela concerne surtout les natifs du 2e décan, et en particulier ceux qui reçoivent la dissonance de Neptune (nés autour des 7, 8 décembre). La nouvelle Lune peut vous aider, d'une manière ou d'une autre, à prendre de la distance avec ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire l'impression que ce que vous construisez ne tient pas.

Capricorne

Ce sont les petites rivalités du quotidien qui sont au premier plan de la nouvelle Lune, la meilleure manière de les éviter c'est de rester le plus indifférent possible, de faire comme si elles n'existaient pas : celui ou celle qui vous cherche en sera pour ses frais. Il peut aussi y avoir une question financière à régler pour certains natifs, en particulier ceux du 1er décan qui peuvent, à cause de la présence de Saturne chez eux, se sentir un peu démunis.

Verseau

Le Soleil et la Lune s'opposent au 2e décan mais la configuration est positive. L'harmonie, l'entente cordiale sont au menu, en plus d'une vie sociale très active ; la nouvelle Lune et surtout le hasard peuvent aussi jouer un rôle côté rencontres, et certains ont des chances se découvrir des affinités avec quelqu'un, mais pas forcément amoureuses. Toutefois, quelques natifs du 1er décan seront dans une ambiance favorable à leurs sentiments et au bien-être, à la confiance. En particulier né autour des 7, 8 février.

Poisson

La nouvelle Lune du Lion accentue votre sens critique, ce qui est vraiment une bonne chose pour le 2e décan, qui se montre un peu trop indulgent. Vous êtes en couple ? Vous participez à des groupes, des associations ? Je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'on profite de vous et de votre générosité. La nouvelle Lune vous conseille de rester prudent, de bien analyser les comportements des autres et de ne pas minimiser ou ignorer ce que vous voyez ou ce que vous captez.