L'horoscope du 10 septembre 2018

publié le 10/09/2018 à 07:10

Bélier

Une semaine mi-figue, mi-raisin ! Soit le domaine relationnel ne sera pas facile pour beaucoup d'entre vous, soit c'est celui des finances qui sera douloureux. Vénus, qui représente ces deux secteurs, est en effet ballotée entre Mars et Uranus, un aspect difficile et porteur d'une certaine brutalité. Cela ne concerne pas votre signe directement, mais vous pouvez en avoir des échos puisque Mars, votre planète maîtresse, possède quelques responsabilités dans cette conjoncture.

Taureau

Vous êtes dans l'oeil du cyclone si vous êtes d'avril, mais en revanche tout semble être facile et plutôt satisfaisant pour ceux qui sont nés entre le 4 et le 10 mai. L'ambiance de la nouvelle Lune d'hier se prolonge avec l'harmonieux aspect que vous envoie Mercure et qui active un autre aspect positif, celui de Neptune. Vous allez pouvoir faire de la publicité pour une association ou une organisation à but non lucratif pour laquelle vous oeuvrez de manière bénévole (par exemple).

Gémeaux

Mars vous soutient de nouveau, comme en mai, juin, juillet, elle est lente ce qui vous permet de mettre un projet en place sans brûler les étapes, 1er décan. Vous allez souvent trop vite, vous ne faites les choses qu'à moitié et passez à côté de belles opportunités. Mais là, vous ne raterez pas votre coup ! En revanche, la semaine sera compliquée pour le 2ème décan (né entre le 4 et le 10 juin), vous risquez d'être un peu dépassé ou déprimé par la situation.

Cancer

Contrairement à d'autres signes, vous serez satisfait de la conjoncture, en partie grâce à Vénus qui dope vos amours et à Jupiter, porteuse de bonnes nouvelles. Les amours, c'est pour le 1er décan et c'est parti pour durer car Vénus va entamer une boucle chez l'ami Scorpion. Elle rétrogradera à partir du 6 octobre, nous en reparlerons. Pour le 2ème décan, tout baigne aussi grâce à Jupiter : l'ambiance de la nouvelle Lune d'hier se poursuit et vous ouvre de beaux horizons.

Lion

Votre 1er décan n'a pas la cote et cette semaine risque de mettre votre orgueil à mal, surtout si vous êtes né entre le 23 et le 29 juillet. Ne prenez aucune décision pour le moment ; laissez l'orage s'éloigner et c'est dans le calme que vous pourrez y voir clair. Ces jours-ci, vous serez aveuglé par vos émotions et surtout par la colère. Cela peut concerner votre vie affective, puisque Vénus est impliquée, mais aussi votre travail car Mars reforme une opposition avec vous pour quelque temps.

Vierge

Bon anniversaire, 2ème décan, début du 3ème ! Mais avec Mars en Verseau et Vénus au Scorpion, le 1er décan est le mieux loti, tout en étant trop perfectionniste. Vénus occupe cependant un secteur lié aux connaissances, aux apprentissages et il se peut que vous soyez vous-même surpris par l'intérêt que vous porterez à un savoir ou à une discipline. Parallèlement, vos relations avec vos proches seront surprenantes et vous pourriez avoir à vous déplacer alors que ce n'était pas prévu.

Balance

Si vous avez un projet sur les rails, natif de septembre, il se peut qu'il vous rapporte de l'argent, alors que vous ne vous y attendiez pas si rapidement. C'est une des interprétations possibles de la conjoncture, qui est quand même très remuante, voire agressive pour d'autres signes que le vôtre. Mais Vénus est impliquée (opposée Uranus, carré à Mars) et il se peut aussi que vous ayez une contrariété sur le plan sentimental.

Scorpion

Une semaine mouvementée pour le 1er décan, quelque chose vous contrariera beaucoup, alors que le 2ème décan sera en position de force grâce à son intuition. Mercure en Vierge, secteur de projets, sera opposée à Neptune qui occupe un secteur créatif, également attribué à votre manière d'exprimer vos sentiments. Vous serez plus démonstratif, vous qui cachez le plus souvent possible ce que vous ressentez, de crainte que l'autre ne soit plus aussi amoureux.

Sagittaire

1er décan, Mars réintègre le Verseau, indiquant par-là que vous allez pouvoir réaliser l'un de vos projets. Mais pour l'instant, vous n'y croyez pas du tout ! Attendez patiemment que la semaine passe et que les fortes dissonances qui s'installent disparaissent, ce qui sera le cas la semaine prochaine. 2e décan, la dissonance Mercure/Neptune risque de vous faire penser de travers ou de vous faire croire en des choses qui n'existent pas. On peut aussi vous mentir...

Capricorne

Vous avez toutes les cartes en main, 1er décan, pour obtenir l'équivalent d'une promotion ou en tout cas des marques de confiance de votre employeur. A moins que vous ne preniez soudain une décision très imprévue, qui peut vous inciter à changer de route et à choisir de développer une nouvelle activité. Et si Saturne vous fait douter pour l'instant, elle est en train de s'en aller et un bon aspect d'Uranus vous invite à mettre tous vos espoirs dans un de vos projets.

Verseau

De nouveau, natif du début du signe vous êtes secoué par un changement que vous voyiez venir, mais pas de cette façon. Vous risquez d'être un peu effaré ! Rien ne se passe, finalement, comme vous l'aviez anticipé et vous devez essayer de contrôler vos réactions : n'agissez pas sous l'emprise de la colère ou d'autres émotions, donnez-vous du temps, il sera bon conseiller. 2ème décan, né autour du 3 février, gare aux petites arnaques ordinaires, aux pertes d'objets, etc.

Poissons

Les natifs de février ont toute l'attention de Vénus cette semaine et comme elle ralentit, cela va durer jusqu'au 29 du mois. Vos sentiments s'épanouissent, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez faire une rencontre qui ira dans le sens de ce que vous recherchez. Cela dit, les aspects de cette semaine ne sont pas formidables et il pourrait y avoir une sorte de cafouillage qui vous fera partir sur une fausse piste. Ne croyez que ce que vous voyez, pas ce qu'on vous dit.