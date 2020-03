L'horoscope du 10 mars 2020

publié le 10/03/2020 à 05:30

Bélier

Vous aussi vous allez cesser d'attendre à partir d'aujourd'hui, et si vous avez eu un souci avec un proche ou pour sa santé, d'ici quelques jours vous n'y penserez plus. Cela dit, cela n'a peut-être pas été du tout ennuyeux (Mercure est rétro depuis le 17 février), mais vous avez pu avoir quelques problèmes techniques, des objets qui ne marchaient pas, par exemple. Mercure étant une planète double, les situations peuvent être multiples.

Taureau

Si vous êtes né après le 18 mai, il se peut qu'un rendez-vous important soit au programme. Ce rendez-vous est une corvée, vous irez à reculons, mais vous irez. C'est peut-être votre supérieur qui vous a convoqué et vous craignez ce qu'il/elle pourrait vous dire... Mais il peut aussi y avoir un problème avec un proche, ou avec un enfant adolescent, qui vous ramène de mauvaises notes ou appréciations de ses profs et vous êtes convoqué à l'école.

Gémeaux

Jusqu'au 16, Mercure reste en Verseau et si vous êtes né après le 18 juin, vous espérez avoir une excellente nouvelle, quelque chose qui serait prometteur pour votre avenir. Cependant, vous supportez un aspect mineur de Saturne, exact si vous êtes né le 19 et vous craignez que vos résultats ne soient pas à la hauteur ou contraires à votre désir, d'autant plus que le contexte fait que les choses ne sont pas faciles pour vous.

Cancer

Il faut attendre le 16 pour que Mercure soit votre meilleure alliée, comme début février. Si vous êtes du 1er décan, une proposition que vous pensiez caduque va resurgir. Ça fait quand même un mois que vous n'en aviez plus de nouvelles, mais la semaine prochaine vous retrouverez les mêmes conditions que début février et il y a fort à parier que vous ne serez pas déçu. 3ème décan, né après le 20/7, une histoire d'argent va se régler, une vente peut-être.

Lion

Mercure, de nouveau active, s'oppose à votre 3e décan jusqu'au 16. Pendant ces quelques jours vous pourrez trouver un accord avec un client, ou signer quelque chose. Un contrat peut-être ? Vous pourriez également, pour certains, engager quelqu'un pour vous aider, que ce soit un/e assistant/e au boulot, ou une personne pour vous seconder à la maison. Mettez bien les questions de rémunération au point, par écrit si possible.

Vierge

Vous aussi, c'est à partir du 16 que vous aurez des nouvelles d'une personne proche, ou d'une offre qui vous a été faite et qui peut vous réserver une bonne surprise, si vous êtes du 1er décan en tout cas ! La personne va de nouveau vous contacter et le dialogue reprendra : vous vous mettrez rapidement d'accord semble-t-il. Jusqu'au 16, si vous êtes né après le 20 septembre, un travail risque de vous prendre beaucoup la tête !

Balance

En ce moment, quelqu'un est là pour ceux nés après le 20 octobre et qui sont un peu mal dans leur peau, un peu déprimés. Cette personne va vous remonter le moral ! Ne restez pas dans votre coin à ruminer un échec ou une épreuve que la vie vous envoie ; c'est un message que vous devez décrypter et qui vous dit ce que vous devez faire pour que le problème que vous rencontrez actuellement ne se reproduise pas.

Scorpion

Un peu de patience si vous êtes né après le 19 novembre, vous me semblez stressé par un problème lié à une opération financière, mais plus une vente qu'un achat. Les choses traînent depuis un moment et Mercure reprenant une marche directe, les affaires vous reprendre elles aussi. Mais en ce qui vous concerne (3e décan) vous ne reverrez Mercure que du 4 au 11 avril, période où vous pourrez signer quelque chose ou avoir un résultat.

Sagittaire

Né après le 19 décembre, quelques journées très favorables pour ceux qui ont un objectif à atteindre ; vous avez jusqu'au 16, et vous ne serez pas mécontent du résultat. Vous serez même fier de vous semble-t-il et recevrez des compliments que vous jugerez mérités. Après le 16, si vous êtes du 1er décan, soyez ferme avec vos interlocuteurs car ils essayeront de vous influencer, de vous inciter à penser comme eux ; restez vous-même.

Capricorne

D'ici peu, vous pourrez faire une démarche que vous ne pouviez pas faire jusqu'à présent. Cela concerne ceux de décembre, et de belles ouvertures se confirmeront. Mais il faut attendre la semaine prochaine, que Mercure soit retournée en Poissons et soit en bon aspect avec Uranus. Né autour des 26, 27, 28 vous serez parmi les plus satisfaits de la tournure que prennent les événements (personnels ou professionnels).

Verseau

Vous recevez Mercure, directe à présent, notamment né après le 17 février. Vous avez certainement une bonne idée en tête, profitez des prochains jours pour la partager. Que ce soit avec votre supérieur ou avec vos proches, tout dépend de la nature de cette idée. De toutes les manières, c'est quelque chose de créatif dont vous pourrez être fier, à moins que vous ne soyez dans l'utopie... Mais je ne pense pas, vous avez eu du temps pour y réfléchir...

Poissons

Mercure cesse d'être rétrograde et si vous attendiez un document, qu'on vous donne un rendez-vous ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un, c'est pour très bientôt. Peut-être pas aujourd'hui car Mercure était retournée en Verseau et elle ne reviendra dans votre signe que le 16 mars et occupera alors votre 1er décan, tout en formant de très bons aspects, en particulier avec Uranus. Vous aurez alors une nouvelle excitante.