L'horoscope du 10 mai 2020

publié le 10/05/2020 à 05:30

Bélier

Votre sens des responsabilités étant accentué en ce dimanche, impossible d'échapper à certaines obligations familiales. Mais vous aurez la conscience tranquille après - et ça, ça n'a pas de prix ! S'il vous reste du temps pour vous, vous pourrez en profiter sans avoir à l'arrière-plan un sentiment qui pourrait ressembler à de la culpabilité. Né autour des 17, 18 avril, soit vous allez être promu, muté quelque part, soit vous avez des problèmes légaux avec votre employeur et ça ne se passe pas très bien.

Taureau

C'est sûr, vous aimeriez bien pouvoir vous changer les idées, et même changer d'horizon. Demain peut-être ? Mais j'ai le sentiment que vous n'y croyez pas trop. A la date où j'écris (17 avril), le 11 mai a été donné comme date pour un début de déconfinement, mais rien ne semble être sûr. Et les aspects de la semaine prochaine ne sont pas vraiment rassurants en ce qui concerne la transparence, la vérité.

Gémeaux

Vous en revanche, vous serez un peu négatif sur les questions d'argent, vous voudriez bien que les choses évoluent mais vous n'avez pas de solution, là, tout de suite. En tout cas vous en trouverez une, les choses vont bien finir par s'arranger, vous trouverez le bon moyen. Il faut faire confiance à votre intelligence et à votre débrouillardise. Il n'y a pas de signe plus débrouillard que le Gémeaux !

Cancer

Votre ami ou conjoint pourrait bien vous surprendre aujourd'hui, 1er décan. Né autour du 29 surtout, il est possible qu'il/elle vous propose quelque chose d'inédit. Cela dit, pour certains, c'était peut-être prévu depuis quelque temps, l'autre vous en avait parlé à mots couverts, mais vous n'aviez écouté que d'une oreille, ou vous n'aviez pas pris la chose au sérieux. Vous serez donc, à moitié, agréablement surpris.

Lion

La Lune en Capricorne nous dit que vous serez d'humeur à travailler ou alors à faire des grands rangements chez vous, quitte à vous séparer de certains objets ou vêtements. Si c'est ce que vous faites, débarrassez-vous de ce qui est chargé en mauvais souvenirs et gardez ce qui vous en rappelle de bons. C'est tout l'art de la séparation et même du deuil, de garder ce qui est bon et d'oublier ou de jeter ce qui est " mauvais ", ou qui ne vous correspond plus à ce stade de votre évolution.

Vierge

Un beau dimanche, en tout cas pour ceux d'août et début septembre. Vous serez fier de vous, de l'image que vous projetez et montrerez la meilleure version de vous-même. Il faut dire que la conjoncture est belle : Lune et Uranus sont en phase avec vous et c'est quelque chose de nouveau pour certains natifs, surtout ceux des 30, 31 août ou 1e septembre. Il faut dire que vous êtes passé par des étapes de libération parce que vous avez changé et laissé tomber certains préjugés et une vision négative de vous-même.

Balance

Vous aurez besoin d'être chez vous, en famille, de vous sentir protégé du monde extérieur, notamment 1er décan. Cela dit, ça ne vous changera pas beaucoup ! Laissez-vous aller à vos envies et oubliez momentanément ce sens du devoir qui est tellement fort parfois chez vous... Essayez d'être un peu plus égoïste, ce n'est pas dramatique de penser à vous avant de penser aux autres, dans la mesure où vous ne le faites jamais !

Scorpion

Vous serez vraiment très observateur aujourd'hui et comme souvent, vous verrez clairement les défauts des autres. Mais ne vous en servez pas contre eux ! Essayez de donner l'impression que vous êtes disponible pour échanger, si vous êtes encore confiné chez vous, vos proches auront peut-être plus besoin de votre écoute et de vos conseils que de vos remarques parfois vexantes.

Sagittaire

Un peu de calme et de solitude ne vous feront pas de mal ! Vous vous êtes emballé sur une idée ou sur une amourette qui passait par là et vous avez besoin de réfléchir. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus ; vous doutez et cela ne fait que commencer car la situation est représentée par la dissonance Vénus/Neptune qui sera encore active toute la semaine prochaine.

Capricorne

La Lune débarque chez vous et va vers une harmonie avec Uranus ; profitez bien de l'instant présent, tout en échafaudant des plans pour le futur, ils seront réalistes. Ne vous inquiétez pas de savoir comment vous ferez, vous avez tous les atouts en main pour réussir, non seulement grâce à Uranus mais aussi à Jupiter qui est dans votre signe. Et même si elle n'est plus dans votre 1er décan (qui est concerné) elle joue quand même un rôle positif.

Verseau

Comme d'habitude, quand la Lune est en Capricorne, vous aurez du mal à ouvrir les yeux ce matin et serez toute la journée un peu dans le brouillard et très distrait. Essayez de ne pas trop ignorer ceux qui vous entourent - la famille par exemple - il semble que l'un de ses membres a besoin de vous. Par ailleurs, né autour du 28 janvier, vous êtes en train (dans la difficulté parfois) de construire de nouvelles bases pour votre vie. Vous lâchez le passé...

Poissons

Le 3ème décan est encore dans la plus totale incertitude, dans le doute. Mais si vous êtes de fin février, vous avez un plus grand sentiment de liberté, des portes s'ouvrent. Ce n'est pas le monde qui a changé (quoique), c'est vous qui avez changé intérieurement et qui voyez les choses de la vie, et vous-même, très différemment. C'est pour vous le début d'une période où vous allez pouvoir profiter à fond de cette nouvelle disposition mentale, très positive.