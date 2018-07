L'horoscope du 10 juillet 2018

publié le 10/07/2018 à 06:38

Bélier

Toujours prêt à vous emballer pour quelqu'un, avec Vénus en Vierge vous ne le pourrez pas. Vous devrez au contraire faire preuve d'une certaine retenue. Mais rassurez-vous, Vénus ne tiendra pas très longtemps : elle est rapide et cessera dès le 19 d'envoyer des influx au 1er décan, qui est toujours le premier à recevoir les influx planétaires quand les astres changent de signe. Ne résistez pas, ne forcez rien, suivez simplement le mouvement.

Taureau

Vous ne pourrez qu'apprécier Vénus en Vierge, elle éclairera ce qu'il y a de charmant et de séduisant en vous et atténuera l'actuelle rigidité du 1er décan. En ce moment, la présence d'Uranus chez vous a pour effet d'accentuer cette fameuse rigidité qui est l'apanage des signes Fixes (Verseau, Scorpion, Lion et vous). Aussi résistez-vous de toutes vos forces à l'expérience - ou l'épreuve - que la vie vous impose, alors que vous devriez lui donner un sens.

Gémeaux

En général, vous n'êtes pas très adepte de Vénus en Vierge, mais elle est bien aspectée, aussi pourrez-vous maîtriser ces émotions qui vous dérangent. Des émotions amoureuses entre autres... Cela durera le temps du transit, c'est-à-dire un jour ou deux pour chaque membre du 1er décan jusqu'au 19 juillet. Ce sera une autre affaire pour le 2e décan qui devra gérer la dissonance entre Vénus et Neptune. Mais nous avons le temps d'en reparler.

Cancer

Vénus est en phase avec vous, mais elle l'est également avec Uranus. Aussi attendez-vous à un coup de coeur ou à un retour de flamme dans le couple. C'est une bonne conjoncture, surtout pour votre 1er décan, un peu moins pour le 2e puisque Vénus sera bientôt opposée à Neptune ; on en reparlera. Par ailleurs, vous aurez de bons rapports avec votre entourage proche, avec vos adolescents si vous en avez : les relations seront moins conflictuelles pendant quelques jours.

Lion

Avec Vénus en Vierge, vous serez plus jaloux de celui ou celle que vous aimez et vous aurez tendance à lui prêter des comportements séducteurs qu'il n'a pas. Vous penserez trop et justement vous le ou la verrez tel que votre mental le/la voit et non tel qu'il est réellement. En outre, votre possessivité risque d'être néfaste à votre relation, surtout si vous êtes des premiers jours du Lion (23 au 26 juillet) : vous êtes en pleine remise en question et ce comportement est à revoir.

Vierge

Bravo ! Vénus dans votre signe forme deux aspects très constructifs et en même temps qui vous invitent à vous libérer de vieux schémas qui étaient inhibants. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même, quel que soit votre âge. Il faut dire que grâce à Uranus, il est possible que vous relâchiez le contrôle constant que vous exercez sur vous-même et que cela permette à certaines aptitudes de se développer harmonieusement.

Balance

Vénus n'est pas idéalement placée pour votre signe, elle crée un excès de pudeur et de retenue, que cela vienne de vous ou de l'autre. Mais ça passera vite ! Par exemple, le 1er décan ne recevra ses influx que jusqu'au 19 juillet, et comme vous êtes dix dans le décan, chacun y aura droit une journée, pas plus. Une journée où vous aurez aussi tendance à vous dévaloriser, à vous voir des défauts partout, mais peut-être parce que vous vous comparerez à d'autres.

Scorpion

En ce qui vous concerne, Vénus est bien placée et témoigne de la fidélité dont vos amis font preuve, mais aussi de votre fidélité à leur égard. Vous ne les lâchez pas. Jamais même, contre vents et marées vous les défendez en vous tenant à leur côté. Et c'est une sacrée qualité qui est à peu près unique dans le zodiaque (avec le Verseau). Les projets sont également dans le viseur de Vénus et on peut penser, 1er décan, que vous allez pouvoir en faire, même s'ils sont un peu utopiques.

Sagittaire

Vénus en Vierge n'est pas votre tasse de thé, elle est trop réfléchie et contrôlée, trop raisonnable et cela vous empêche de vous laisser aller à vos sentiments. Vous qui n'aimez pas qu'on vous pose des limites, vous allez devoir supporter que votre chéri/e, ou quelqu'un que vous avez dans votre viseur, refuse certaines de vos demandes. Mais rassurez-vous, cela ne durera qu'une journée pour chacun, à commencer par le 1er décan (jusqu'au 19 juillet).

Capricorne

Vous serez dans un très agréable climat de confiance et surtout de détente. Vous en avez besoin, d'autant plus que certains se mettent beaucoup de pression. Le 1er décan en particulier, avec Mars en Verseau : vous vous obligez à trouver des solutions à tout, et même pas pour vous : c'est pour votre partenaire que vous cherchez ! Cela dit, certains natifs du 1er décan reçoivent Saturne et, du coup, c'est probablement pour eux-mêmes qu'ils cherchent des solutions.

Verseau

Vous êtes déjà un cérébral de naissance, alors vous pensez bien que Vénus en Vierge n'arrangera pas les choses, vous analyserez trop vos sentiments, ou ceux de l'autre. Vous serez dans la rationalité et ne vous laisserez pas aller à la dimension romantique et sensuelle de l'amour. Toutefois, on dit qu'il y a une Vierge sage et une Vierge folle et, selon votre thème, il n'est pas impossible que votre libido se déchaîne. 1er décan, jusqu'au 19 juillet, 1 ou 2 jours chacun.

Poissons

Vénus entame une opposition avec votre 1er décan et reçoit en même temps un bon aspect d'Uranus et de Saturne. Une relation est en pleine construction ? En outre, elle peut se révéler durable, tout en étant très différente de ce que vous avez vécu précédemment. Et si vous n'avez pas encore fait de rencontre, si rien n'a démarré, cela ne va pas tarder. Laissez du temps au temps, avec Saturne cette dimension est essentielle, elle permet de construire des bases solides.