L'horoscope du 10 janvier 2021

publié le 10/01/2021 à 05:30



Bélier

Comme hier, vous aurez l'esprit grand ouvert et ne ferez pas partie de ceux qui critiquent ou cherchent des coupables aux évènements imprévus de l'existence. Comme je vous le disais, vous n'êtes peut-être pas directement concerné mais cela pourrait impacter un de vos projets ou l'un de vos amis. Cela dit, d'autres dissonances se préparent et il y a un moment où votre esprit de révolte, votre côté militant va forcément se réveiller, si cela n'est pas déjà fait.

Taureau

Vous continuez, 1er décan, à être face à une ou des situations qui vous révoltent, qu'elles soient personnelles ou non. Vous y réagissez même un peu trop fortement Il est vrai que Mars se trouve dans votre décan, mais je doute que vous ayez autant d'énergie que prévu étant donné que Mars est en dissonance avec Saturne. Il se pourrait donc que vous ayez l'énergie mais qu'elle soit bloquée, que vous soyez empêché de bouger, soit par des injonctions de l'exécutif, soit parce que vous vous êtes fait mal quelque part.

Gémeaux

Vous ferez tout pour convaincre vos proches que ce que vous pensez est juste, que vous détenez la vérité. Mais vous savez, la vérité elle a toujours plusieurs visages. Selon le point de vue où l'on se place... Ne créez pas de conflit inutile, il y a des personnes qui ne veulent jamais changer d'avis, alors que vous, vous êtes souple, vous vous adaptez et adaptez votre discours. Mais les Taureau, les Scorpion, les Lion par exemple, sont des personnes ancrées dans leurs certitudes.

Cancer

Un petit travail à faire chez vous ? Allez-y, investissez-vous à fond, cela vous empêchera de penser à autre chose. Faites de l'exercice aussi, vous dormirez mieux. Car vous n'avez pas trop la pêche en ce moment, même si Mars (qui gère vos énergies) est en harmonie avec vous ; elle ne peut pas donner son maximum, elle est en dissonance avec Mercure/Saturne et frustre tout le monde. Aussi, ne regardez pas trop les infos, elles auraient pour effet d'accentuer vos inquiétudes et votre nervosité.

Lion

L'ambiance continue à être électrique pour les natifs de juillet, et probablement pas que pour eux. Trouvez le moyen de vous distraire, de jouer, cela vous détendra. Je vous l'ai déjà dit, le Lion est joueur (dans tous les sens du terme) et si vous avez un jeu favori, c'est une bonne journée pour vous y consacrer, cela vous fera oublier le reste. 2ème et 3ème décan, vous ne semblez pas être impacté personnellement par la conjoncture, mais vous en avez probablement des échos.

Vierge

La conjonction entre Mercure et Saturne dont je parlais hier peut aussi avoir pour effet de ralentir le fonctionnement de l'un de vos organes. Ce sera vite rétabli, ne vous inquiétez pas et ne prenez pas de médicaments à tort et à travers. Estomac, intestins peuvent être concernés par ce ralentissement. Par ailleurs, votre vie sociale peut aussi en avoir des échos et certains risquent de se sentir un peu seuls. Peut-être faut-il de nouveau respecter une trop grande distanciation sociale ?

Balance

Vous êtes épargné par la conjoncture, je vous l'ai dit hier, mais cela ne veut pas dire que vous êtes insensible à ce qu'il se passe autour de vous, bien au contraire. Même s'il ne se passe rien pour l'instant (ce qui est possible, la conjoncture peut n'agir qu'après le 19 janvier) vous pressentez quelque chose et vous avez besoin d'en parler. Mais vous avez peur de passer pour un oiseau de mauvais augure et vous serez nombreux à préférer vous taire sur ce que vous ressentez.

Scorpion

D'une manière ou d'une autre, profitez le plus possible des plaisirs de la vie aujourd'hui, même si la situation est difficile et tendue pour certains du 1er décan. Nous en parlons depuis plusieurs jours, les aspects sont électriques et vous êtes quelqu'un qui absorbe beaucoup les énergies, qu'elles soient négatives ou positives. Peut-être pourrez-vous vous protéger en vous offrant un bon repas, une gourmandise, ou toute activité qui stimulerait l'hormone du bonheur (la dopamine).

Sagittaire

Ce qui vous ferait le plus plaisir, c'est de pouvoir vous évader, de voir d'autres horizons, de partir à l'aventure. Vous pourrez le faire de manière virtuelle en tout cas, mais cela ne suffira pas à certains d'entre vous qui se sentent enfermés en ce moment, que ce soit pour des raisons personnelles ou parce que cela leur est imposé par les circonstances. Cela dit, peut-être que vous avez un travail important à faire et que cela vous prive de votre liberté, même un dimanche.

Capricorne

Vous, en tout cas, vous passerez un bon dimanche, l'harmonie entre Vénus et Mars vous invite à vivre des moments passionnés, quel que soit l'objet de votre passion. Vous pouvez être très amoureux bien sûr, mais vous pouvez aussi vous passionner pour l'actualité ou pour tout autre sujet qui vous intéresse particulièrement. Cela concerne ceux du tout début du signe, mais le 2ème et le 3ème décan n'ont pas à se plaindre. Essayez tout de même de vous reposer, de débrancher un peu.

Verseau

La conjoncture est très remuante, surtout pour votre 1er décan. Difficile de savoir si c'est dans le positif ou dans le négatif, cela dépend de votre thème de naissance. Il serait étonnant que ceux du tout début du signe ne soient pas en colère, et même parfois révoltés par ce qu'il se passe. Et cela peut autant être chez eux qu'ailleurs, dans le pays ou même dans un autre pays. Apparemment, c'est une situation totalement imprévue et qui ne peut que surprendre tout le monde (mais il se peut que la conjoncture ne soit active qu'autour du 19 janvier).

Poissons

Votre sens du devoir et les valeurs que vous défendez sur le plan humain sont au premier plan. Vous ferez tout pour que ceux qui vous entourent les respectent. Quitte à vous fâcher s'ils adoptent une attitude de déni, ou trop désinvolte à votre goût. Heureusement, vous recevez un bon aspect de Vénus depuis votre secteur d'amitié, elle est boostée par Mars et vous aurez l'occasion de défendre vos idées avec des amis qui pensent de la même manière que vous.