L'horoscope du 10 février 2021

publié le 10/02/2021

Bélier

Vous pourriez avoir envie de transgresser les règles, de refuser les interdits, de montrer que vous n'êtes pas un mouton et que vous ne suivez pas les consignes à la lettre. C'est la force du Verseau, où se trouvent six planètes jusqu'à vendredi, que de se rebeller et de ne pas suivre... Il est plutôt du genre à précéder, à anticiper, et le climat général de cette nouvelle Lune pourrait justement parler de révolte. Surtout parce que nous sommes encore assujettis à des contraintes sanitaires.

Taureau

En Verseau dès aujourd'hui, la Lune rencontre Saturne et se fâche avec Uranus. Si vous êtes né en avril, vous balancez entre l'envie de tout envoyer promener et celle d'écouter votre sens du devoir tout en restant sagement là où vous êtes ... Toutefois, le besoin de vous libérer de toute forme de contrainte pourrait être plus fort que tout. 2ème décan, né début mai, la rencontre entre Vénus et Jupiter est très active ces jours-ci et il se pourrait que l'on vous propose une sorte de promotion... à venir.

Gémeaux

A moins d'un ascendant Lion, Taureau ou Scorpion, vous serez très satisfait des bonnes surprises que la vie vous réserve et, si vous êtes du 2ème décan, d'une rencontre qui pourrait être prometteuse. Elle peut autant être de nature professionnelle qu'amoureuse. Toutefois, il semblerait plutôt que cette relation soit de nature à vous faire progresser socialement ; quelqu'un qui vous servirait de guide et pour qui vous auriez de l'admiration au point de vouloir lui ressembler.

Cancer

Avec six planètes en Verseau, il n'est pas seulement question d'argent, c'est aussi un secteur du ciel qui parle de transformation, de régénération, de résilience. Votre année 2020 a été vraiment très mauvaise et il se peut que vous soyez en train (ou sur le point) de vous " refaire ", de vous dire que vous pouvez peut-être repartir sur de nouvelles bases et faire du neuf avec du vieux... Cela pourrait en effet être le résultat de la dissonance entre Saturne (le passé) et Uranus (le futur).

Lion

Six planètes se trouvent face à vous, dans votre secteur 7 des relations, cela ne peut que créer du déséquilibre. Il y a trop de forces et d'énergies en 7 et pas assez chez vous, en Lion. Seriez-vous dépendant de ce que font et décident les autres et auriez-vous envie de vous rebeller ? C'est très possible dans la mesure où cette situation est trop contraignante pour vous et que vous n'avez d'autre solution que de refuser fermement ce qu'on vous impose. Surtout 1er et 2ème décan.

Vierge

Souvent, la Vierge a pour fonction de soigner les autres et quand vous n'en faites pas votre métier, vous êtes entouré de personnes que vous pensez pouvoir soigner. Il arrive qu'en famille, vous soyez le " médicament " de l'un de vos parents. Tout cela pour vous dire que le Verseau (occupé par six planètes) est votre secteur du travail mais aussi celui de la santé, des traitements et soins que vous pouvez donner aux autres ou que vous pouvez prendre. C'est peut-être ce qui est mis en avant en ce moment.

Balance

Les planètes en Verseau occupent votre secteur 5, celui qui vous fait dire, penser, prouver que vous existez, que vous comptez aux yeux des autres. Mais c'est aussi un secteur qui parle de beauté, la vôtre, celle des autres ou celle des objets qui vous entourent ou que vous allez souvent contempler dans les musées, les expos, quand il y en a ! Il est donc possible qu'avec ces six planètes en secteur 5, vous ayez plus que jamais envie de contempler de la beauté, ou d'en créer (ce dont vous êtes capable).

Scorpion

L'amas planétaire du Verseau s'appelle une " doriphorie " et elle occupe votre secteur 4, qui gère votre monde intime, vos émotions, ainsi que la famille et la maison. La configuration pourrait être positive pour ceux qui cherchent, par exemple, un logement (nés autour du 4 novembre), mais il y a de la contestation dans l'air, voire de la colère pour ceux nés autour du 10 novembre. Quant au 1er décan, il subit une situation qui peut créer de l'anxiété et même de l'angoisse.

Sagittaire

Votre planète maîtresse, Jupiter, est conjointe à Vénus en ce moment et si vous êtes né autour du 4 décembre, il se peut que vous ayez une belle opportunité à saisir sans attendre. Il faudra être rapide quand elle se présentera car elle pourrait vous échapper si vous n'êtes pas réactif. Une rencontre peut également être au 1er plan, une amusante relation pourrait naître faite de complicité et d'affinités. Mais cette relation pourrait demeurer superficielle, ne pas évoluer.

Capricorne

Votre planète maîtresse, c'est Saturne. Elle a quitté votre signe en décembre et s'est installée en Verseau. Actuellement, elle est en dissonance exacte avec Uranus (planète du Verseau), un aspect qui pourrait être déstabilisant pour ceux nés en décembre, voire début janvier. En-dehors de possibles troubles alimentaires, on est obligé d'en revenir à l'aspect matériel (représenté par le Verseau) et au fait qu'avec Saturne dans ce signe, vous pouvez autant amasser que manquer. Vu la situation générale, c'est plutôt le manque qui devrait dominer.

Verseau

La Lune est dans votre signe et se prépare à rencontrer le Soleil demain, alors que Vénus est entrée en conjonction avec Jupiter. Ce serait magnifique si Mercure, elle aussi dans votre signe n'était pas en dissonance avec Mars et ne provoquait pas de la polémique. Sans parler de la mésentente Saturne/Uranus dont nous avons parlé hier. Mais il y en a pour qui cette conjoncture sera éminemment positive, notamment ceux qui sont nés fin janvier et début février.

Poissons

La dissonance entre Mercure et Mars est exacte aujourd'hui, vous n'en aurez probablement pas d'écho sur le plan personnel (sauf ascendant Verseau), mais il est clair qu'il y aura une dispute autour de vous, ou que vous assisterez à une scène que vous trouverez agressive. D'autant plus que vous détestez toute forme de conflit et de violence. Vous ne pourrez pas jouer le rôle apaisant que vous aimeriez jouer, préférant (à raison) ne pas vous mêler des affaires des autres.