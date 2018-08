L'horoscope du 10 août 2018

publié le 10/08/2018 à 07:00

Bélier

La Lune Lion vous stimule, elle vous incite à agir à l'instinct, sans réfléchir et sans perdre du temps à expliquer le pourquoi du comment à votre entourage. Mais si vous voulez vous sentir bien, exposez vos intentions rapidement, ce sera nécessaire à votre bonne entente avec vos proches. Toutefois, les natifs du 1er décan auront un peu de mal à cause de la dissonance Vénus/Saturne dont nous avons déjà parlé et qui est un facteur d'isolement intérieur ; vous vous sentez incompris.

Taureau

Apparemment, il y a encore du ramdam pour le début du signe qui se sent exposé et pas protégé. Pourtant, en général, vous savez bien vous préserver tout seul. Mais la dissonance d'Uranus, à laquelle s'est rajoutée celle de Mars, a pu balayer votre sentiment de sécurité, celui qui est indispensable à votre bien-être. Profitez-en pour vous créer de nouveaux repères, pour redonner de l'élan à votre vie. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, vous vous en doutez.

Gémeaux

Prévoyez une journée légère, amusante, où vous aurez la pêche et vous sentirez insouciant, retrouvant ainsi quelques sensations liées à votre adolescence. Évidemment, cela ne vous concernera que si vous êtes de ceux qui ont eu une adolescence agréable, ce qui n'est pas toujours le cas hélas. Sinon, vous aurez des nouvelles ou entendrez des infos qui vous amuseront, à moins que vous ne passiez du bon temps avec des proches, ou même avec vos voisins.

Cancer

Retour au 1er décan, qui a beaucoup de mal en ce moment à se sentir bien au milieu des autres. Tenez bon, la conjoncture perd de sa force et sera meilleure lundi. Certains n'en ressentent cependant qu'un léger impact alors que d'autres vivent mal la situation qui dit que vous avez peut-être un choix à faire, ou que vous regrettez un choix que vous avez fait récemment. Mais votre situation pourrait prendre une bien meilleure tournure d'ici peu, faites confiance à la vie.

Lion

Les cadeaux et autres achats seront en vedette ce week-end. Il y aura de la distribution, des dépenses, ou au contraire un sérieux besoin d'économiser. Ou de vous économiser, de ne pas disperser votre énergie dans de vaines querelles. Toutefois, 1er décan, Mars est en train de disparaître de votre champ de vision mais si vous êtes né le 23 juillet, la planète est toujours face à vous et un conflit, intime ou avec quelqu'un joue les prolongations.

Vierge

La Lune est en transit en Lion, la journée devrait être consacrée à échafauder des plans secrets dans votre tête : si vous êtes en vacances, le travail vous manquera. Vous détestez rester inoccupé et si cette journée est favorable à vos petites cellules grises elle est aussi favorable à vos relations. Vous pourriez vous en faire ces jours-ci, surtout à partir de demain. Parlez à votre voisin de parasol, ou à des personnes que vous croiserez dans un certain endroit : où que vous soyez, vous serez à l'aise (1er décan, surtout).

Balance

Vous aurez du mal à canaliser votre machine à penser et surtout la partie qui vous incite à vous faire du souci et à anticiper le pire sans raison rationnelle. On peut se demander si ça ne sera pas un besoin, de vous inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera pas... Mais vous préférez prévenir que guérir, n'est-ce pas ? A votre décharge et surtout si vous êtes du 1er décan, l'opposition de Vénus et de Saturne est exacte aujourd'hui et peut justement créer de la peur.

Scorpion

De tous les signes, vous êtes un des plus fidèles en amitié et quand vous admirez et respectez quelqu'un, c'est à la vie à la mort. Vous en ferez la preuve aujourd'hui. Vous verrez peut-être l'un de vos proches, que vous jalousez un peu mais pour lequel vous avez des sentiments indestructibles, ou quelqu'un que vous connaissez mais pas de très près et qui suscite votre admiration à cause de son parcours et de son autorité naturelle que vous aimeriez bien posséder.

Sagittaire

Respectez vos obligations aujourd'hui, même si vous n'en avez pas envie, sinon vous vous sentirez coupable et c'est quelque chose qui vous horripile. Votre gendarme intérieur et votre sens du devoir étant au premier plan, vous ne ferez pas ce qui vous chante et devrez vous plier à certaines consignes. Par ailleurs, la Lune formant un bon aspect avec Saturne, vous réfléchirez à votre situation financière ; elle stagne depuis quelque temps (1er décan), il va

falloir trouver une solution.

Capricorne

Partout où vous irez, vous vous sentirez à votre place et même en position de force pour certains. Mais la vie n'est pas est toujours drôle pour ceux du 1er décan. La dissonance entre Vénus et Saturne est exacte aujourd'hui et cela impacte forcément les plaisirs vénusiens, dont l'amour que vous portez à vos proches et l'amour de la vie. Vous avez l'impression de ne pas avoir droit au plaisir, au bien-être, mais c'est peut-être vous qui vous les refusez pour des raisons liées à des conventions.

Verseau

Vous avez besoin de vous ressourcer, votre sommeil n'est pas réparateur ? Plongez-vous dans votre travail ou une occupation quelconque si vous êtes en vacances. Occuper votre esprit à autre chose qu'à certains problèmes (1er décan surtout) peut vous permettre de vous détendre. Et même si vous avez l'impression que vous puisez dans vos réserves d'énergie, vous constaterez rapidement que vous êtes moins focalisé sur des questions sans réponses pour le moment.

Poissons

Encore plus que les autres jours, votre bien-être sera lié à celui de vos proches, vous ferez tout votre possible pour que l'ambiance soit harmonieuse et gaie. Ce faisant, vous vous oublierez vous-même et cela pourrait être le but recherché, même si ce n'est pas un but positif. Le Poissons est parfois mal avec lui-même et ne se juge pas digne d'intérêt. Cela le valorise de s'occuper des autres et de constater que leur action a des effets bénéfiques.