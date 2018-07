L'horoscope du 09 juillet 2018

publié le 09/07/2018 à 06:26

Cancer

Mercure règne en ce début de semaine mais se trouve en dissonance avec Jupiter. Alors ne parlez pas trop, surtout si vous faites des confidences à un proche. Même si cette personne vous jure de rester discrète, on ne sait jamais. Cela concerne surtout le 2ème décan qui, en même temps, reçoit toute la semaine un bel aspect de Jupiter qui reprend une marche directe mercredi. La dissonance avec Mercure sera terminée et vous pourrez profiter à fond de ses influx épanouissants.

Bélier

Cette semaine, l'opposition du Soleil et de Pluton vous voit face à un schéma répétitif 3e décan. Né à la fin des 70' et au début des années 80, notamment. C'est surtout le début du décan qui est concerné (10, 11, 12 avril) et qui doit peut-être affronter une crise dans son travail, qui n'est pas la première. C'est peut-être une situation liée à votre autorité ou à celle d'un supérieur qui se répète et vous dit que vous devez éventuellement faire évoluer votre comportement.

Taureau



Mars sera encore très exigeante avec vous si vous êtes de fin avril. Vous recevez des consignes, on vous somme de faire quelque chose et vous ne voulez pas. Vous êtes tout hérissé, surtout né autour du 28 avril et vous refusez à tout arrangement, à tout compromis. Mais ça irait tellement mieux si vous ne vous accrochiez pas ! Vénus va vous envoyer de bons influx à partir de vendredi et c'est peut-être elle qui vous démontrera que l'intransigeance ne paie pas.

Gémeaux

Pas de gros souci pour vous, mais vous risquez d'être un peu dans le brouillard ce soir, la Lune entrant dans votre signe. Aussi, évitez toute boisson alcoolisée, surtout si vous devez prendre le volant par la suite, notamment si vous êtes du tout début du signe. 2e décan, Mercure est bien placée par rapport à vous et accentue votre rapidité d'esprit, votre répartie, mais aussi votre curiosité et votre humour. Vous serez d'ailleurs très entouré cette semaine !

Lion

2e décan, vous recevez Mercure chez vous et voilà qu'elle est fâchée avec Jupiter. Vous risquez de vous laisser aller à dire des choses que vous ne pensez pas. Mais c'est juste pour aujourd'hui et la situation évoquée peut très bien dater d'hier ou d'avant-hier. Soyez davantage conscient de la portée des paroles que vous prononcez, même si vous êtes sûr d'avoir raison ; n'insistez pas pour prouver que l'autre a tort, s'il est de mauvaise foi il n'y a rien à faire.

Vierge

Vous sentirez intuitivement que vous avez intérêt à vous taire et vous aurez raison. On risque de vous dire sans ménagement de vous mêler de vos affaires. Et vous en seriez très vexé, or la vexation est quelque chose que vous supportez mal ; déjà que vous n'avez pas une totale confiance en vous en temps normal... Né les 23, 24 août vous devez déjà sentir la conjonction de Vénus avec votre Soleil, ce qui fait que vous n'avez aucun problème avec votre image. Vous êtes au top !

Balance

La semaine ne sera pas désagréable mais ce qui ne vous plaira pas trop c'est Vénus en Vierge, surtout si vous êtes du 1er décan, il y aura du flottement. Mais nous en parlerons plus en détails demain. Aujourd'hui, la planète dominante c'est Mercure et si vous parlez de vos sentiments et émotions avec quelqu'un, 2e décan, n'en dites pas trop car cette personne ne vous donnera pas de bons conseils ; apparemment ce n'est pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance.

Scorpion

1er décan, Mars vous fait toujours des misères mais cela va être compensé par les bons influx que Vénus vous envoie dès demain. On vous proposera de l'aide, et ne croyez pas qu'elle soit intéressée ; ce sera une aide efficace et qui vous fera du bien, surtout en fin de semaine si vous êtes né fin octobre. 2e décan, l'un de vos interlocuteurs parlera trop et trop fort aujourd'hui (né autour du 6/11) ou alors il/elle vous donnera des nouvelles pas très bonnes d'une procédure.

Sagittaire

Jupiter, votre planète maîtresse, reprendra une marche directe mercredi et c'est de bon augure pour tous. Elle avance vers votre signe, la chance est en marche. Jupiter entrera chez vous en octobre, mais le 1er décan sentira sa présence bien avant. D'ailleurs il est possible que vous prépariez déjà quelque chose avec Mars qui fait des allers et retours adressés à votre 1er décan justement. Mais pour l'instant c'est plus de l'anticipation, une idée un peu folle, qu'une réalité.

Capricorne

3e décan, né vers les 10, 11 janvier la nouvelle Lune du 13 s'oppose à vous et à Pluton. Il va falloir gérer une crise relationnelle liée au pouvoir que vous exercez. On peut vous reprocher d'être trop autoritaire et de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Mais c'est probablement difficile pour vous de faire autrement dans la mesure où vous craignez que la moindre erreur ou la moindre imperfection ne vous vous soit fatale. Apparemment vous ne vous faites pas assez confiance.

Verseau

1er décan, vous êtes encore en butte à la conjonction de Mars, surtout né fin janvier. Vous êtes surexcité, au bord de l'angoisse, mais cela vous stimule. Enfin, dans le meilleur des cas... Il peut en effet y avoir de multiples façons d'interpréter cet aspect qui peut aussi indiquer que vous avez de la fièvre, ou que vous vous êtes blessé vous-même en faisant du sport... Vous pouvez également avoir eu des palpitations cardiaques, ou être en conflit avec l'un de vos proches.

Poissons

Jupiter est en phase avec votre 2e décan et redevient directe mercredi. Il se peut que vous partiez faire un beau voyage, ou que vous obteniez une récompense. D'une manière ou d'une autre vous vous sentirez honoré, ou alors très content d'être dépaysé et dans un endroit où vous allez pouvoir faire des rencontres. Justement, Vénus entame une opposition avec vous demain et c'est un bon indicateur en ce qui concerne votre vie sociale.