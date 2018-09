L'horoscope du 05 septembre 2018

publié le 05/09/2018 à 06:17

Bélier

1er décan, sachez que Saturne reprend une marche prograde demain. Peu à peu le manque, la morosité, la frustration vont céder et la fin de l'année sera top ! En effet, Jupiter entrera dans le signe ami du Sagittaire en novembre et vous en sentirez les influx avant. Il se peut qu'un conflit ou un procès finisse par tourner en votre faveur, alors que c'était peut-être mal parti ! Jupiter évoluera en tout cas dans un secteur où on ne peut que vous donner raison.

Taureau

Si vous êtes né entre le 9 et le 14 mai, une histoire de contrat ou d'association, sera au centre de vos pensées. Sachez que la question sera réglée avant mi-octobre. Il s'agit en effet de l'opposition que Jupiter vous envoie et qui est souvent à double tranchant. Il y a le problème que nous venons d'évoquer mais aussi une possibilité de procès, une histoire avec un concurrent... Au positif, nous l'avons souvent évoqué, il peut y avoir une rencontre ou un mariage.

Gémeaux

Soleil et Neptune ont entamé une dissonance que vous connaissez bien et qui vous empêche de trouver la stabilité. Mais cela vient plus de vous que de Neptune. En effet, Neptune ne fait que représenter une de vos tendances, elle n'influe pas sur vos comportements, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Cela dit, on peut penser autrement maintenant, grâce à la physique quantique, mais il n'en demeure pas moins que, pour l'instant, l'astrologie reste un art symbolique.

Cancer

Prévoyez une bonne journée 2ème et 3ème décan, la Lune et Jupiter vous mettent d'une humeur de rêve et justement, vos rêves vous feront décoller de la réalité. Vous vous sentirez en phase avec tout l'univers et si vous êtes tombé amoureux pendant les vacances, vous entretiendrez le souvenir de vos amours, certains pouvant même entamer une relation, à distance ou non. Toutefois, les accouchements sont également favorisés aujourd'hui.

Lion

1er décan, pour vous aussi le retour de Mars en Verseau lundi va poser problème. Un conflit non résolu datant de mai ou juin va revenir sur le devant de la scène. Mars restera face à vous, dans le 1er décan du Verseau jusqu'au 10 octobre, vous avez donc du temps devant vous pour régler le problème, mais il faudra essayer de ne pas trop vous énerver ; gardez votre sang-froid en toute circonstance, même s'il y a encore des surprises et des retournements de situation.

Vierge

Autant la conjoncture était frustrante hier, autant elle est agréable aujourd'hui pour le 2e décan. Lune et Jupiter vous voient plus indulgent, plus ouvert aux autres et vos relations avec votre entourage ou votre clientèle seront excellentes. Mais il faut que vous soyez né entre le 8 et le 14 septembre de préférence. Pour les autres, ce sera moins évident. 1er décan, préparez-vous à l'entrée de Mercure dans votre signe demain, avec de surprenantes infos à la clé.

Balance

Né en toute fin de signe, après le 20 octobre, vous êtes pratiquement au bout de vos peines, une forte contrariété ou un travail difficile vous a presque épuisé. Mais Mars, qui est responsable, changera de signe la semaine prochaine pour revenir en Verseau et doper l'énergie du 1er décan. Vous, le 3ème, n'aurez pas son bon aspect avant décembre, mais d'ici là au moins elle ne sera plus en dissonance avec vous et vous n'aurez plus d'obstacle sur votre route (après lundi prochain).