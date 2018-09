L'horoscope du 04 septembre 2018

publié le 04/09/2018 à 07:10

Bélier

Vous ne manquerez pas de culot, voire d'audace, mais ça ne sera pas bien accueilli par ceux qui vous entourent, ils tenteront de vous remettre à votre place, 1er décan. C'est encore une fois lié à la dissonance que Saturne vous envoie et qui peut produire des situations humiliantes ; mais vous avez eu le temps de l'expérimenter (Saturne) depuis la fin de l'année dernière et vous vous êtes renforcé depuis, vous vous laissez moins impressionner ; c'est le but de cette dissonance de Saturne...

Taureau

Un rendez-vous, une démarche, une explication avec un proche ? Ça vous prendra la tête et vous ne serez pas aussi cool que vous voudrez bien le laisser croire. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une mauvaise journée qui vous attend, vous serez occupé, sollicité et vous ne verrez pas le temps passer. 1er décan, né au tout début du signe, vous devez déjà sentir l'opposition de Vénus qui s'installe et risque de provoquer des tensions entre vous et un/e partenaire.

Gémeaux

C'est dur pour vous, 1er décan, à chaque fois que la Lune est en Cancer, comme aujourd'hui, vous êtes obligé d'être raisonnable et donc de vous frustrer. Vous ne pouvez pas céder à tous vos désirs et surtout ceux qui concernent des dépenses que vous aimeriez bien faire. Le consommateur parfois effréné que vous êtes n'est pas du tout satisfait par la présence de Saturne en Capricorne (secteur d'argent) et par son opposition à la Lune du jour. Ça ira mieux après décembre.

Cancer

Chez vous, la Lune s'oppose à Saturne et vous coupe de vos émotions. Le ciel vous demande de ne pas laisser libre-cours à vos affects ces temps-ci. Et si vous avez un choix à faire, la raison et la réflexion saturniennes doivent primer sur le monde émotionnel et affectif. La plupart du temps, c'est lui qui fausse vos choix et vous met dans des situations compliquées dans vos relations avec autrui. Mais, sous cette conjoncture, il peut aussi y avoir de la tristesse (1er décan).

Lion

Votre vie intérieure et ses remous est au 1er plan de ce mardi, vous devrez réfléchir sur vous-même et sur vos comportements si vous êtes né au début du signe. Des réflexions qui ne seront pas joyeuses ou positives car il se peut que vous soyez sensible aux influx d'Uranus et que votre couple soit en danger. Cela dit, votre travail peut aussi être en danger et la fin de cette semaine risque d'être délicate à cause de l'entrée de Vénus en Scorpion.

Vierge

Les comportements amicaux seront en vedette, vous serez moins exigeant, plus cordial avec les autres et ils seront eux-mêmes prêts à vous rendre service. Tout est échange dans la vie, il ne faut pas vous attendre à ce que vos comportements, ou ceux des autres, soient à sens unique. Quand on vous donne quelque chose il faut proposer de rendre en retour, ainsi vous n'êtes pas en dette avec l'autre. Par ailleurs le 1er décan a, ou va avoir un intéressant projet ou une idée à défendre dans les prochains jours.

Balance

Soit on vous fera la morale comme si vous aviez quatre ans, soit c'est vous qui serez légèrement moralisateur avec vos proches et surtout vos enfants. Mais ce n'est pas un mal que de leur faire la leçon, les parents sont là pour les éduquer à la politesse, à la vie sociale, aux comportements, alors que l'école est là pour les instruire. Et, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Alors jouez votre rôle d'éducateur sans vous poser trop de questions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire.

Scorpion

Une bonne configuration se met en place, vous vous sentirez au meilleur de vous-même, d'autant plus que Vénus va s'installer chez vous en fin de semaine. Bon, ça ne sera pas top pour ceux du tout début du signe qui se reconnaîtront : les remous uraniens, les inattendus, les contraintes seront de retour et vous n'aimerez pas ça. Mais Saturne veille sur vous et vous rend plus sage, plus compréhensif que vous ne l'êtes d'habitude. Écoutez les conseils très modérateurs, voire prudents d'une personne de votre entourage.

Sagittaire

D'ici quelques jours, après le 21 septembre, le 1er décan sentira les bons influx de Jupiter qui sera chez vous au mois de novembre : vos chances seront nombreuses. La chance vous a probablement abandonné cette année, vous avez eu à subir des critiques et parfois des propos malveillants... Mais avec Jupiter dans votre signe (1er décan pour l'instant), vous allez pouvoir faire la preuve de vos compétences et élargir à la fois votre zone d'influence et votre champ d'action.

Capricorne

Lune et Saturne s'opposent et vous refroidissent un peu. Il vous sera difficile, 1er décan, de laisser vos émotions s'exprimer. Vous semblerez très hermétique, mais ce sera une manière de vous défendre contre les émotions qui vous dérangent. Mais vous pouvez aussi être perturbé par les émotions des autres ou par une séparation ; et on sait à quel point vous redoutez ces situations où vous avez l'impression (réelle ou imaginaire) que l'autre vous abandonne.

Verseau

Votre esprit critique étant aiguisé, 1er décan surtout, soyez attentif à ne pas blesser quelqu'un de votre entourage en lui faisant une remarque un peu dure à avaler. Vous n'êtes pas toujours conscient des propos que vous tenez, mais il vous arrive aussi d'être volontairement dur en paroles. Du coup, vous faites peur à ceux qui vous entourent, ils ne sont pas à l'aise avec vous car ils vous craignent. Mais c'est peut-être ce que vous voulez finalement ?

Poissons

Comme pour d'autres signes, vous serez sensible à la prochaine arrivée de Vénus en Scorpion et dès aujourd'hui ceux du 1er décan seront la séduction incarnée. Vous ne vous en rendrez pas compte tout de suite, mais vous dégagerez un charme spécial, une sorte de magnétisme qui attirera les autres. Vous serez d'ailleurs très bien entouré aujourd'hui et aurez le sentiment de plaire à tout le monde ; vous n'aurez aucun effort à faire et si quelqu'un vous attire, laissez-le/la venir vers vous.