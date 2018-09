L'horoscope du 03 septembre 2018

publié le 03/09/2018 à 06:11

Bélier

Le travail est au premier plan pour une grande majorité d'entre vous. Seuls quelques irréductibles de la fin du signe seront encore très en colère. Il pourrait même y avoir une rupture, professionnelle ou personnelle, et il faudra que vous soyez prudent, dit la Vierge, si vous ne voulez pas avoir à regretter des décisions parfois trop impulsives. Mars étant en dissonance avec vous, de même que Vénus, vos choix peuvent être gérés par vos émotions et non par la raison.

Taureau

Pour vous aussi, cette semaine sera tout bénéfice, surtout 2ème décan. L'harmonie entre Soleil et Neptune vous donnera l'impression d'être à votre place. Vous avez peut-être intégré une association ou un genre de communauté religieuse et cela vous convient parfaitement : vous avez besoin de faire le bien autour de vous ! Mais méfiez-vous de certains personnages que vous ne voyez pas sous leur vrai jour et qui sont probablement très manipulateurs (né autour du 7 mai).

Gémeaux

Cette semaine ne sera pas inoubliable, en revanche vous, 2ème décan, vous chercherez à oublier quelque chose, une situation qui vous déstabilise. Vous vous en doutez, il s'agit encore d'un aspect de Neptune, qui fait dissonance avec vous et avec le Soleil en Vierge qui se trouve dans le 2ème décan cette semaine. Ce n'est pas facile à vivre, mais la roue tourne, lentement certes, mais elle tourne. Et essayez de comprendre ce que le ciel, ou vous-même voulez vous dire à travers cette dissonance.

Cancer

Seule la fin du signe, c'est-à-dire né après le 19 juillet aura maille à partir avec un partenaire ou un associé. Autant vous prévenir, les insultes vont voler bas. Que vous les disiez ou que vous les pensiez, elles seront là car vous en voudrez beaucoup à la personne en question. Toutefois, Vénus étant dans la course, cela se passe plus probablement avec votre partenaire, avec qui il pourrait y avoir une rupture temporaire. Votre caractère parfois difficile pourrait y être pour beaucoup.

Lion

Pour vous aussi, c'est la fin du signe qui est impactée, mais positivement. Né après le 17 août, cette semaine sera joyeuse sur le plan affectif et difficile au boulot. Mercure et Vénus vous envoient de bons influx, mais Mars est en dissonance avec elles et il peut y avoir des paroles prononcées trop vite, ou trop fort ! Toutefois, côté coeur, vous devriez pouvoir apprendre à mieux connaître une personne que vous avez rencontrée, en vrai ou virtuellement.

Vierge

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine, vous êtes du 2e décan et la future position de Jupiter indique un possible déménagement, ou une page à tourner. Vous êtes du 2ème décan et c'est aussi la fin prochaine de l'opposition de Neptune, si vous êtes né entre le 6 et le 12 septembre. Vous allez enfin pouvoir vous débarrasser d'une dépendance ou d'une personne qui exerce un pouvoir sur vous et qui n'est pas toujours très positive. Mais né autour du 7, janvier 19 sera délicat.

Balance

Une petite ou une grosse contrariété dans le courant de la semaine pour le 3ème décan. Mais vous aurez tendance à voir la situation pire qu'elle n'est en réalité. Certes, Mars et Vénus seront en exacte dissonance si vous êtes né en fin de signe (21, 22, 23 octobre) et il peut y avoir un gros désaccord, une importante dispute ou encore une émotion forte, mais plus négative que positive. Vous aurez beau avoir une bonne défense, ce sera quand même une couleuvre à avaler.

Scorpion

La Vierge, associée à Neptune en fin de semaine, vous envoie des bons influx, natif du 2ème décan. Surtout, faites confiance à votre instinct et à votre ressenti. L'amour, sous quelque forme que ce soit et pour qui que ce soit, sera votre force et vous vous ferez des relations qui pourraient vous être très utiles. C'est le bon moment, la période Vierge est favorable aux alliances professionnelles et aux profits que vous pouvez en retirer. Foncez !

Sagittaire

2ème décan, né après le 3 décembre, errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors que faut-il faire ? Doute et incertitude vous accompagnent cette semaine. Tout ça à cause de l'opposition du Soleil et de Neptune, qui active la dissonance que Neptune vous envoie déjà et qui, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, indique que vous avez du mal à construire du solide. Le domaine concerné étant pour les uns la vie professionnelle, et la vie sentimentale pour les autres.

Capricorne

Vous avez tout bon si vous êtes né du 1er au 9 janvier, faites entièrement confiance à votre jugement, vous avez les pieds sur terre, vous ne vous tromperez pas. Sans faire de jeu de mots, vous êtes en harmonie en tant que signe de Terre, avec la Terre de la Vierge, et si cela vous met un peu trop dans la réalité, les bons aspects de Neptune vont vous faire rêver et donner plus d'espace à votre imagination. Souvent, vous lui tordez le cou au profit de la réalité, plus rassurante pour vous.

Verseau

La semaine commence bien pour le 3ème décan, né après le 13 février surtout. Les bonnes nouvelles se ramassent à la pelle, de même que les entretiens positifs. Si vous cherchez un emploi par exemple, n'attendez pas un instant avant d'envoyer votre CV ou de poser votre candidature quelque part. En outre, si vous avez une démarche officielle à faire, elle vous sera facilitée : vous ne ferez pas la queue par exemple, ou l'employé/e sera des plus arrangeant/e.

Poissons

Vous risquez d'être légèrement perturbé si vous êtes du 2ème décan, vous aurez du mal à canaliser un imaginaire débordant et qui peut beaucoup fausser la réalité. C'est-à-dire que vous ne verrez pas les situations ou les gens tels qu'ils sont réellement, vous les verrez meilleurs ou pires qu'ils ne sont en réalité. A vous de rétablir les choses et de bien garder les pieds sur terre, surtout si vous êtes né en fin de semaine. Cela dit, vous avez peut-être eu des prises de conscience qui peuvent vous aider.