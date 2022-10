L'horoscope de la Vierge pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres aux Vierge au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Le Zodiaque est à présent sous la domination de la Balance et votre planète maîtresse, Mercure, s'y trouvera elle aussi à partir du 10. C'est le domaine matériel, concret, de votre thème, celui qui gère votre argent et la façon dont vous le gagnez, mais il contrôle aussi ce qui vous appartient, vos objets fétiches, et ceux que vous voulez acquérir. Or c'est précisément le moment de vous décider si vous avez une dépense à faire, ou si vous voulez investir. Mais attention à ne pas vous faire avoir par des placements qui semble alléchants et peuvent être inintéressants.

Vie quotidienne

Mercure revient en Balance le 10 et la question que vous n'avez peut-être pas pu régler fin août et début septembre (1er décan) vous sera de nouveau présentée. Cependant, le 3e décan - et peut-être tout le signe - devra faire preuve de la plus extrême prudence en ce qui concerne les choix à faire et les décisions à prendre. Mars, qui les gère, sera en dissonance tout le mois avec Neptune et cela devrait vous alerter, accentuer le doute qui est déjà en vous sur l'honnêteté de certaines personnes. Mais veillez aussi sur ce qui vous appartient, gare aux cambriolages, par exemple.

Vie amoureuse

Jusqu'au 23, Vénus occupera elle aussi la Balance où elle est chez elle, donc plus forte que d'autres planètes, d'autant plus qu'elle sera conjointe au Soleil. Elle peut autant jouer un rôle matériel en vous aidant à vous procurer de l'argent pour effectuer un achat, que rester maître dans son domaine privilégié, celui de l'amour, des sentiments ou des arts. Dans ce cas, il semble que vous serez en demande de tendresse, de câlins, en tout cas plus que d'habitude. Ou alors c'est votre partenaire qui aura besoin que vous lui donniez des preuves d'amour... Obéissez à Vénus, car cela créera une harmonie avec l'autre... 1er décan jusqu'au 7, 2ème du 7 au 15, 3ème du 15 au 23.

En aparté

La nouvelle Lune du 25 se fait au début du Scorpion (1er décan) et sera conjointe à Vénus, les deux astres étant en phase avec vous. Donc une fin de mois très chaleureuse, et parfois très complice sur le plan amoureux. Si vous rencontrez quelqu'un, vous aurez la même manière de penser, de voir la vie. En couple, vous serez d'accord sur tout et vous entendrez comme larrons en foire. Les 7 jours de votre horoscope quotidien au 3210.

