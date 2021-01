L'horoscope 2021 : les prévisions pour l'année de la Balance

publié le 11/01/2021 à 06:30

1er décan : après les années compliquées, voici une année constructive, positive et même parfois chanceuse. Si vos projets professionnels seront menés à bien, d’une manière générale, l’autre domaine essentiel à votre vie, à savoir l’amour, se portera tout aussi bien lui aussi. Peut-être avez-vous fait ou allez-vous faire une rencontre, quelque chose qui s’installera dans la durée et comblera votre besoin de vous sentir aimé et en sécurité. Vénus sera dans votre décan du 16 au 24 août, en bon aspect avec Saturne : vous serez parfaitement rassuré et équilibré.



2e décan : vous aussi, vous aurez droit aux deux planètes vedettes de l’année, Jupiter dans un premier temps (du 1er février au 16 mars, sachant que ses influx agissent avant), ainsi que Saturne dans un deuxième temps (de mars à début août). En conséquence, comme le 1er décan, vous pourrez accomplir quelque chose dont vous serez fier, comme l'arrivée d'un enfant par exemple. Puisque l'amour reste une de vos priorités, sachez qu'apparemment, de ce côté-là, il n’y a rien à craindre pour votre couple. Et si vous êtes célibataire, grâce à Jupiter, il se pourrait que vous fassiez des rencontres. En résumé, tout semble ouvert cette année, sachant que Vénus sera chez vous du 24 août au 2 septembre, une douce période.



3e décan : cette année, vous aurez le droit aux bons aspects de la planète de chance, Jupiter. Mais, né après le 17 octobre, vous aurez encore la dissonance de Pluton à supporter et elle peut demander à certains de faire le ménage, de faire le vide même, de manière justement à pouvoir construire ou vous reconstruire dès que Saturne sera en phase avec vous l'année prochaine. Si vous êtes en âge d’avoir un bébé, il se pourrait bien qu’il se présente. Mais une nouvelle fois, attention aux complications liées à Pluton. Vénus sera chez vous du 2 au 10 septembre. De quoi s'attendre à une rentrée glamour ?