Joyeuses fêtes : le tarama et ses blinis façon Pétrossian

publié le 28/12/2016 à 07:33

C'est une superbe boutique presque centenaire. La Maison Petrossian est située dans le très chic VIIe arrondissement de Paris. On y trouve les plus beaux saumons, caviars et taramas de la capitale. C'est justement un tarama que Madame Petrossian nous invite à cuisiner en cette période de fêtes. Un mets "fantastique" pour aiguiser les pailles en début de repas. "Mais attention, il y a tarama et tarama", avertit notre hôte. "Le tarama, c'est soit des œufs de cabillaud fumé, soit de la poutargue, à savoir des œufs de mulet séché", explique-t-elle.



Pour confectionner ce tarama maison, il faut simplement une poche d’œufs de cabillaud bien moelleuse et de la crème. Oubliez la mie de pain ! "On prend la poche, on l'ouvre en deux. Vous prenez une cuillère à soupe et vous grattez tout simplement contre la peau", conseille Madame Petrossian, tout en s'exécutant. On met ce que l'on a recueilli dans un récipient. On allonge ensuite avec la crème.



"Il faut éviter d'avoir des crèmes légères", met en garde Madame Petrossian, selon qui il faut prendre une crème bien épaisse. Cela prend un peu de temps, car "il faut réussir à ce que les œufs se séparent et qu'il n'y ait pas de grumeaux". Le mélange est bien couleur saumon, et pas "rose fluo".

Pour accompagner ce tarama, une seule option : les blinis, "un symbole de la fête". Pour confectionner la pâte, il faut de la farine de blé, de la levure, du jaune d’œuf et du lait. Il faut monter les blancs d'œufs en neige pour aérer la pâte. Faites cuire les blinis dans une poêle. Cette recette est totalement accessible financièrement.