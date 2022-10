INVITÉE RTL - Audrey Cordon-Ragot a "hâte de remonter sur un vélo” après son AVC

"La vie mérite d'être vécue". À 33 ans, la cycliste Audrey Cordon-Ragot, double championne de France sur route, revient sur son accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 11 septembre dernier, juste avant d'embarquer pour les Mondiaux en Australie.

Invitée de RTL ce jeudi 27 octobre, cette sportive de haut-niveau raconte. "Il est 9 h du matin. Je me prépare à prendre mon train pour rejoindre l'équipe de France pour partir en Australie. Et je me sens comme ivre, des vertiges, pas bien", dit-elle. "Je ressens vraiment qu'il y a un problème et j'en parle à mon mari tout de suite. Je lui demande d'appeler les secours". Après une IRM, les médecins lui diagnostiquent un accident vasculaire cérébral. "Et là, c'est un petit peu tout qui s'écroule. C'est le choc, parce que quand on parle d'un AVC on a très peur (...). Je suis hospitalisée dans la foulée pour trouver (sa) cause".

Ce réflexe lui a sans doute sauver la vie, estime-t-elle aujourd'hui, une semaine après avoir été opérée du cœur pour prévenir un nouvel accident, potentiellement fatal. "Je pense que j'aurais pris cet avion. Je serais monté dans l'avion, je serais peut-être descendue, mais pas avec mes toutes mes facultés. Il y aurait eu de grosses séquelles, je pense. Clairement, les médecins m'ont dit que ça aurait été dramatique".

Aujourd'hui, la championne dit avoir "hâte de remonter sur un vélo". Cet AVC l'a fait relativiser. "La vie mérite d'être vécue. À partir d'aujourd'hui, je vais la vivre à fond"...

