INVITE RTL - Cancer du poumon : statistiques, traitements, guérison... Le Pr. Khayat répond

L'ex présentateur vedette du JT de TF1 Jean-Pierre Pernaut a annoncé lundi 22 novembre sur Twitter qu'il se bat contre un cancer du poumon. En France, le cancer du poumon est le 3ème cancer le plus fréquent avec un peu plus de 46.300 nouveaux cas chaque année.

Avant d'évoquer les différents traitements qui existent pour lutte contre ce cancer, le Professeur Khayat a tenu à rappeler quelques chiffres ce mardi 23 novembre sur RTL. "Dans les 20 dernières années, le nombre de cancer du poumon et la mortalité par le cancer du poumon n'a pas cessé de baisser chez l'homme, 0,3% par an de moins. Par contre chez la femme c'est + 5% par an. On a triplé le nombre de cancer du poumon chez les femmes, surtout celles nées avant 1970."

Le cancérologue est toutefois très enthousiaste quant aux statistiques et aux chances de guérison. "L'épidémiologie du cancer du poumon change, son pronostic est bouleversé. Il y a 45 ans, dès lors qu'il y avait une métastase c'était la fin entre 6 à 9 mois. Aujourd'hui, c'est toute une tranche de ces malades atteints de cancers du poumon dits 'incurables' qui vont guérir".

Pour ce qui est du traitement, le cancérologue précise qu'il s'agit d'une "immunothérapie qu'on associe avec de la chimiothérapie". Il existe aussi de "nouvelles formes de radiothérapies invraisemblables" avec "des machines d'une telle précision" qu'en "5 séances la boule est morte" et "sans effets secondaires". "J'ai des malades qui, après immunothérapie, n'ont plus aucun traitement et sont guéris", conclut le Professeur, auteur du livre Prévenir et soigner le cancer pour les Nuls.