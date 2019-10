Incendie de Rouen : "il y a un problème de cohérence", selon Corinne Lepage

publié le 01/10/2019 à 13:54

L'association Respire a déposé ce lundi 30 septembre au soir un référé auprès du tribunal administratif de Rouen. Elle réclame la nomination d'un expert à la suite de l'incendie de l'usine classée Seveso. "Je n'ai pas de doute sur les informations qui sont publiées sur le site de la préfecture de Seine-Maritime, je pense qu'elles sont tout à fait exactes, explique leur avocate Corinne Lepage. En revanche, je me pose des questions concernant des analyses que nous n'avons pas."

"Par exemple, est-ce qu'il y a eu des toxines et des furanes ? s'interroge Corinne Lepage. Est-ce qu'il y a eu de l'amiante qui s'est diffusée ? Qu'en est-il des métaux lourds ? On parle du plomb, mais est-ce qu'il y a que du plomb ? Je pense que les analyses sont partielles."

"Je pense qu'il y a aussi un problème de cohérence, ajoute l'avocate. Quand je vois que pour 114 communes, sans compter celles de l'Oise et de l'Aisne, il y a une interdiction de consommer et de vendre les aliments, on ne peut pas imaginer que ce qu'il y a de solide dans la terre et sur les aliments, on ne l'a pas respiré avant. Il y a un problème de cohérence, et je comprends l'inquiétude des gens."

Une conséquence de la simplification administrative ?

L'ancienne ministre de l'Environnement remet en cause la politique du gouvernement. "On est en face d'une politique de très grand assouplissement du droit de l'environnement sous prétexte de simplification, selon Corinne Lepage. On en a un exemple."

"Voilà une usine Seveso seuil haut qui augmente ses capacités de stockage de produits très dangereux, qui stockent de nouveaux silos, et cela se fait sans nouvelle évaluation environnementale, raconte l'avocate. La loi permet maintenant au préfet de décider s'il fait une enquête environnementale. Alors qu'avant, c'était obligatoire, c'était systématique. Je crois qu'il faut revenir à la règle d'avant."