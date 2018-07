"Il faut mastiquer", conseille Michel Cymes pour une bonne digestion

publié le 26/12/2016 à 12:27

Il est important de soigner sa digestion, surtout au lendemain des repas de Noël. Une mauvaise digestion entraîne tout un tas de complications qui vont de la constipation aux brûlures d'estomac en passant par quelques aigreurs, ballonnements et pourquoi pas un peu d'aérophagie. Il n'est pas si difficile d'échapper à tous ces désagréments à condition d'aborder ses repas avec sagesse avec un minimum de règles à respecter.



Deux choses sont capitales dans la digestion : la denture et la salivation. Si la nature nous a dotés de 32 dents, c'est qu'elle attend de nous que nous les utilisions. Il faut donc en finir avec la surconsommation d'aliments trop mous, comme le pain de mie par exemple, il faut que ces aliments soient un minimum consistants. À vous de les déchirer, les broyer, les mâcher, bref, de prendre le temps d'en faire de la bouillie. Le boulot que vos dents ne font pas, c'est l'estomac qui en hérite.

Plus vous mâchez, plus vous salivez, et la salive est indispensable à une bonne digestion parce qu'elle contient les enzymes nécessaires à la dégradation des aliments qui seront ainsi mieux assimilés par l'organisme. Donc ne vous laissez pas emporter par le rythme infernal de la vie moderne qui nous conduit trop souvent à expédier nos repas. Un repas, c'est minimum 20 minutes et il faut mastiquer !