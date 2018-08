L'horoscope du 22 août 2018

publié le 22/08/2018 à 14:25

Bélier

Vous aurez quelques obligations, familiales pour beaucoup. Ne cherchez pas à vous défiler sinon vous vous sentirez coupable et c'est un sentiment que vous détestez. Pire, cela vous met souvent en colère et vous vous débarrassez de votre culpabilité en accusant les autres de petites choses sans importance, mais cela vous permet d'évacuer votre culpabilité. Les plus concernés par cette conjoncture sont les natifs des 9, 10, 11 avril qui reçoivent la dissonance culpabilisante de Pluton.

Taureau

Aujourd'hui vous aimerez recevoir et gâter vos invités en leur concoctant de bons petits plats. Vous êtes du genre gourmand et souvent votre poids en témoigne ! Vous avez tendance à en prendre facilement et la plupart du temps c'est parce que vous mangez trop : vous avez du mal à vous contrôler dans ce domaine, alors que vous vous contrôlez très bien dans d'autres. Mais tout ce qui touche au plaisir oral fait partie de ce que vous avez des difficultés à canaliser.

Gémeaux

Vous recevez d'excellents aspects 2e décan, et pourtant on a l'impression que vous n'en profitez pas parce qu'un élément contrariant vous travaille intérieurement. Cela ne durera que quelques heures cependant, comme un nuage qui passe dans un ciel serein, et cela n'assombrira pas toute votre journée ! Dans certains cas, il peut s'agir d'un doute sur vous-même ou sur quelqu'un de proche : vous lui faisiez confiance et il s'est passé quelque chose qui vous a fait perdre cette confiance.

Cancer

Vous aimez être choyé, chouchouté, mais vous appréciez aussi beaucoup de prouver à vos proches combien vous les aimez. Un peu trop même, vous les étouffez parfois ! Votre manière d'aimer est imbriquée avec l'obligation de vous inquiéter : dans votre esprit, et souvent inconsciemment, votre idée de l'amour est inséparable de l'inquiétude. Si vous ne vous inquiétez pas, c'est que vous n'aimez pas... Cela vient probablement de l'un de vos parents qui était lui-même un grand anxieux.

Lion

Une discussion un peu vive vous opposera à un proche ou à votre conjoint mais vous prendrez cela à la légère et vous aurez raison. N'alimentez pas la querelle, si querelle il y a : la conjoncture peut aussi vouloir dire que chacun veut convaincre l'autre qu'il a raison. Laissez tomber, ça n'en vaut vraiment pas la peine ! D'autant plus que ce sera très passager, un moment de la journée qui ne doit pas vous empêcher de profiter de tous les autres bons aspects qui vous touchent, 2e décan.

Vierge

1er décan, vous êtes toujours dans une des périodes les plus constructives de votre vie, cela prend peut-être du temps, mais vous vous construisez un socle solide. Et cela peut être autant dans votre travail que dans votre vie personnelle. Vous avez dégusté pendant longtemps et à présent vous avez compris que vous deviez prendre un autre chemin pour réussir, vous y prendre d'une autre manière. Grand bien vous fasse ! Vous avez encore de longs mois, voire toute une année pour progresser.

Balance

C'est le 2ème décan qui est le mieux servi aujourd'hui, Vénus s'accorde avec Mercure et vous recevrez le coup de fil que vous attendiez, un feu vert ou signerez un accord. Bref, vous avez toutes les raisons d'être content, sauf que la Lune et Vénus seront en désaccord pendant une ou deux heures et que vous aurez l'impression, très fugace, de ne plus être sûr de ce que vous voulez. Un petit doute qui ne vous est pas coutumier, c'est pour ça que vous le remarquerez ; mais ne lui accordez pas d'importance.

Scorpion

Saturne, est en phase avec votre 1er décan depuis janvier dernier. Beaucoup ont démarré un travail qui est comme un refuge face aux remous créés par Uranus. Cela peut être un travail rémunéré (pas des mille et des cents), comme cela peut être un travail sur vous-même parce que vous cherchez à mieux vous comprendre ou à mieux comprendre ceux qui vous entourent. Uranus vous demandant, et même vous imposant de changer votre mode relationnel, Saturne est une aide précieuse.

Sagittaire

Pas de souci pour le 2ème décan, mais vous devez tout de même vous méfier d'une tendance répétitive qui vous voit construire et refaire toujours la même erreur. Cela ne concerne pas tout le décan, nous en avons déjà parlé pour certains, et là ce sont ceux des 6, 7, 8 décembre qui sont, apparemment, les plus concernés. Il se peut aussi qu'il y ait un mystère sur vos origines et que cela vous empêche de trouver votre vraie identité. Vous seriez alors en quête de qui vous êtes vraiment.

Capricorne

Encore chez vous, la Lune est en phase avec Neptune dans la journée et si vous êtes du 2ème décan vous comprendrez vos proches instantanément, de manière intuitive. Surtout ne cherchez pas à rationaliser ce que vous sentez, à l'expliquer d'une manière ou d'une autre : c'est une donnée de votre conscience et c'est aussi un cadeau de Neptune dont vous pouvez vous servir tous les jours quand cela se présente. En fait vous vous êtes ouvert davantage aux autres et êtes plus indulgent.

Verseau

De la distraction, et même un improbable moment de paresse alors qu'il n'y a pas moins paresseux que vous. Mais pourquoi pas, profitez-en le plus possible. Cela ne peut que vous faire du bien, vous qui êtes toujours tellement dans le stress, et en ce moment le 1er décan n'est pas vraiment serein... Quoique, Uranus étant rétrograde et Mars n'étant plus en Verseau pour l'instant, il est possible que les récents orages soient derrière vous et que vous puissiez les oublier avant qu'ils ne reviennent en septembre.

Poissons

Vos proches savent à quel point ils peuvent compter sur vous quand ils vont mal et qu'ils ont besoin de vous. Mais vous, savez-vous sur qui vous pouvez compter ? Il se peut que vous ayez à vous poser la question, non pas que vous alliez mal, au contraire, mais parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Or, ce n'est pas toujours le cas ; le plus souvent vous préférez donner que recevoir, mais il faut aussi savoir recevoir, c'est important.