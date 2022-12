Hiver : peut-on vraiment "attraper froid" ?

Avec la chute des températures et l'arrivée de l'hiver, on a forcément déjà entendu dans notre entourage cette fameuse phrase : "Je ne me sens pas bien, j'ai dû attraper froid". Une expression rentrée dans le langage courant quand on a quelques symptômes et qu'on ne sait pas forcément de quoi on souffre. Bien souvent, on lie notre faculté à tomber malade à la baisse des températures.

Preuve en est, en ce début décembre, le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter, dépassant la barre des 100.000 cas mardi 6 décembre. Au 7 décembre, 12 départements ont franchi la barre des 800 cas pour 100.000 habitants, selon le site CovidTracker qui reprend les données de Santé Publique France.

Une étude américaine publiée mardi 6 décembre dans la revue The Journal of Allergy and Clinical Immunology, se penche justement sur les effets du froid sur notre organisme et notamment notre réponse immunitaire.

On ne peut pas "attraper froid", mais...

Nez qui coule, gorge qui gratte... Nos voies respiratoires sont les premières victimes des infections virales. Car oui, on "n'attrape pas froid", ce qu'on "attrape", ce sont des virus. Pour autant, il y a du vrai dans cette expression car le froid n'est pas étranger à ces contaminations. En effet, l'étude montre que les virus respiratoires prolifèrent davantage lors des périodes hivernales. Lorsque l'on respire de l'air froid, "une partie des cellules de défense immunitaires sont neutralisées", explique l'étude.

"Le froid réduit de moitié la capacité de notre système immunitaire à combattre les infections respiratoires", rapporte le docteur Benjamin Bleier, auteur principal de l'étude. Les scientifiques ont notamment prélevé de la muqueuse nasale et l'ont mise en contact avec une substance reproduisant une infection virale. En fonction des températures, ils ont remarqué une baisse de la réponse immunitaire, notamment en dessous de 5 degrés.

Pour lutter contre le froid, protéger nos voies respiratoires et dans le même temps éviter de transmettre des virus, le docteur Benjamin Bleier a une solution toute trouvée : porter un masque. "Non seulement les masques vous protègent de l'inhalation directe des virus, mais c'est aussi comme porter un pull sur le nez", dit-il.

