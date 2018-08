Sans gluten : les pancakes aux myrtilles

publié le 19/05/2018 à 10:50

Voici une recette de pancakes sans gluten aux myrtilles, rapide et très facile. La myrtille est un fruit de saison, très riche en potassium et autres minéraux comme le magnésium, le calcium, le fer et le zinc. Elle est également remplis de bonnes vitamines comme la vitamine E et toutes les vitamines du groupe B.



Mais c’est surtout sa richesse en flavonoïdes qui potentialise toute la vitamine C qu’elle possède et augmente ses qualités anti-oxydantes. La myrtille est également riche en fibres très bien tolérées par les intestins.

La farine de millet apporte à cette recette une belle couleur dorée. Riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamines A excellentes pour la peau, sa saveur délicate de noisette relève la farine de riz qui est neutre en goût.

Recette pour environ 8/9 pancakes. Préparation : 10 minutes. Cuisson : 2 minutes par pancake.

Ingrédients :

- 45 g de farine de riz

- 45 g de farine de millet

- 1 cuillère à café de sucre de canne blond en poudre

- 1 pincée de sel

- ½ cuillères à café de bicarbonate

- 1 œuf

- 15 g (1 cuillère à soupe) d’huile de coco

- 125 g de yaourt entier nature (vache ou végétal)

- 125 g de myrtilles

Les ingrédients pour cuisiner les moelleux pancakes sans gluten aux myrtilles Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Faire fondre l’huile de coco. Retirer du feu et garder de côté pour qu’elle tiédisse.



- Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de riz, farine de millet, sucre, sel et bicarbonate, garder de côté.



- Dans un bol moyen, mélanger ensemble les ingrédients humides dans cet ordre : l’œuf, le yaourt et verser doucement l’huile en continuant de bien mélanger.



- Verser les ingrédients humides dans les ingrédients sec et mélanger à l’aide d’une spatule en silicone. La pâte va paraître épaisse, c’est normal.



- Faire chauffer une poêle. Huiler très légèrement la poêle.



- Dans la poêle, mettre une grosse cuillère à soupe de pâte, l’étaler légèrement avec le dos de la cuillère. Déposer les myrtilles sur la pâte, cuire jusqu’à ce que des petites bulles apparaissent à la surface. C’est le signe qu’il faut retourner le pancake. Cuire pour obtenir une couleur dorée pour chaque face.





Astuce n°1 : pour huiler la poêle, j’utilise un papier absorbant avec lequel j’essuie la casserole où l’huile de coco à fondue, ainsi je n’ai plus qu’à graisser la poêle avec ce papier imbibé.



Astuce n°2 : pour savoir si la poêle est bien chaude, lancer quelques gouttelettes d’eau avec vos doigts. Si elles s’évaporent en grésillant, la poêle est prête.



Note : si vous utilisez des myrtilles surgelées, il faut les garder bien surgelée jusqu’au moment de les disposer sur les pancakes, sinon le jus décongelé va colorer la pâte en violet (cela peut aussi être un choix...).



Servir avec du sirop d’érable, de la confiture de myrtilles, du sucre glace...

Déposer les myrtilles sur la pâte à pancakes sans gluten, lorsque des bulles apparaissent, il faut le retourner. Crédit : Clem sans Gluten pour RTL.fr

Suivez Clem Sans Gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram: @clemsansgluten