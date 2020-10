Gastro-entérite : 5 conseils pour se prémunir de l’épidémie

publié le 13/10/2020 à 14:36

À n'entendre parler que de la Covid-19, on en oublierait presque les maladies saisonnières. Parmi celles-ci : la gastro-entérite qui, certes est moins dangereuse, mais pas moins contagieuse et désagréable. Pendant quelques jours vous êtes à plat, incapable d'avaler quoi que ce soit. Pour le reste, on vous épargne les détails.

Même si la gastro vous met sur les genoux, elle n’est pas catastrophique pour un adulte dans la force de l’âge. En revanche, elle peut être terrible pour un nourrisson ou une personne fragile, comme les femmes enceintes, le troisième âge et tous ceux qui souffrent de maladies chroniques.

L'infection peut se produire par voie aérienne - si, par exemple, une personne éternue à 20 centimètres de votre visage -, mais elle est le plus souvent due à une hygiène qui laisse à désirer.

Mais cette année exceptionnellement, la gastro-entérite a du mal à se propager. SOS Médecins a d'ailleurs rapporté que les passages aux urgences et les consultations pour cette maladie ont diminué de moitié par rapport à l'an dernier. Un phénomène qui passe par la première règle d'or, beaucoup plus appliquée cette année : le lavage des mains.

1. Se laver les mains régulièrement

Il faut rappeler les gestes élémentaires qui ne protègent pas à 100% mais qui peuvent quand même aider si l’on veut éviter la gastro, maladie particulièrement contagieuse. Premier réflexe à avoir : se laver régulièrement les mains. Si vous ne pouvez le faire, pensez à vous balader avec une solution hydro-alcoolique. Et à vous frotter les mains avec, dès que vous avez l’impression d’avoir touché quelque chose de potentiellement suspect.

2. Éviter de se tripoter le visage

Mains propres ou pas, évitez de vous tripoter le nez, la bouche ou les yeux. Plus vous y mettrez vos doigts, plus le virus aura des chances de s'introduire dans votre organisme. Pour lui, les yeux sont des boulevards, la bouche une avenue, et le nez une autoroute. Il n'a pas besoin d'un GPS pour s'y retrouver, il connaît le chemin par cœur.

3. Bien cuire et laver ses aliments

Qui dit gastro dit changement de nos habitudes alimentaires. Plus vous cuirez les aliments, et notamment ceux d’origine animale, mieux ce sera. Vous devez aussi redoubler de vigilance lorsque vous lavez vos fruits et vos légumes. Il en va de votre protection mais aussi de la protection de votre entourage. J’insiste sur ces légumes et notamment la salade vendue en sachet. Elle est censée être propre mais c’est plus prudent de la passer sous l’eau.

4. Sortir la vaisselle des placards

N’hésitez pas à sortir toute votre vaisselle de vos placards. La règle est la suivante : une action, un ustensile. L’assiette que vous venez d’utiliser pour y poser un steak, vous ne la réutilisez pas pour autre chose et la mettez directement au lave-vaisselle.



Le couteau avec lequel vous avez découpé votre volaille ne doit pas servir à autre chose, vous le mettez à laver. Quant à la planche qui a servi à couper les tomates, ça ne doit pas être la même que celle que vous utilisez pour la viande. Vous devez en changer. Oui, vous allez utiliser de la vaisselle mais c’est indispensable car vous devez vous méfier de tout ce qui est en contact avec la viande crue.

5. Pas de partage dans la salle de bain

Il faut aussi être vigilant dans la salle de bain. C’est l’endroit d’où vous êtes censé ressortir tout propre, sauf que vous pouvez y récupérer la gastro si vous ne faites pas attention à deux choses. Premièrement, mon drap de bain n’appartient qu’à moi. Si toute la famille le partage, ça peut mal finir. Deuxièmement, ma brosse à dents ne doit pas traîner n’importe où et surtout pas toucher celles des autres membres de la tribu familiale.